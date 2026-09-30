به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسن‌زاده صبح چهارشنبه در دیدار هیئت‌رئیسه اتاق ایران با آیت‌الله سید نصیر حسینی، نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به اهمیت ارتباط با نمایندگان ولی‌فقیه در سفرهای استانی اظهار کرد: در سفرهای استانی تلاش می‌کنیم پیش از آغاز برنامه‌های کاری، با نمایندگان ولی‌فقیه دیدار داشته باشیم و از دیدگاه‌ها و رهنمودهای آنان بهره ببریم.

وی افزود: هیئت همراه از روز گذشته وارد استان شده و اتاق بازرگانی ایران برای انجام مسئولیت‌های خود در قبال مردم و کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، از دیدگاه نخبگان، صاحب‌نظران و افراد باتجربه در حوزه اقتصاد استفاده می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: هدف از برگزاری این نشست‌ها، شناسایی کمبودها و نارسایی‌ها و یافتن راهکارهایی برای رفع آنهاست و تلاش می‌کنیم مسائل اقتصادی مناطق مختلف کشور را از مسیرهای قانونی پیگیری کنیم.

وی با اشاره به فعالیت ۳۴ اتاق استانی در کشور گفت: رؤسای اتاق‌ها و اعضای هیئت‌های نمایندگان که با رأی فعالان اقتصادی انتخاب شده‌اند، در نشست‌های اتاق ایران مسائل مناطق خود را مطرح می‌کنند.

حسن زاده ادامه داد: موضوعاتی که حل آنها نیازمند پیگیری در مرکز باشد نیز از طریق نمایندگان مجلس و مسئولان کشور دنبال خواهد شد.

وی بیان کرد: مسائل مطرح‌شده در صورت لزوم در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و دیگر مراجع مرتبط با محیط کسب‌وکار بررسی می‌شود تا در چارچوب قوانین و مقررات برای رفع آنها اقدام شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با قدردانی از خدمات نمایندگان مجلس و مسئولانی که برای حل مسائل کشور تلاش می‌کنند، گفت: اتاق ایران از دیدگاه‌های نمایندگان استان و دیگر مسئولان برای پیگیری کمبودها و نارسایی‌ها بهره می‌گیرد.

وی همچنین از تلاش‌های عبدالله قبادی، رئیس اتاق بازرگانی یاسوج، برای استان و مشارکت وی در طرح دیدگاه‌های مرتبط با مسائل اقتصادی در اتاق ایران قدردانی کرد.