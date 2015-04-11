ارتش مصر درحال بررسی گسترش منطقه پرواز ممنوع در شمال سینا است

به گزارش خبرگزاری مهر روزنامه سعودی عکاظ به نقل از منابع مصری اعلام کرد که ارتش مصر در حال بررسی طرح گسترش منطقه پرواز ممنوع در شبه جزیره سینا است.

بر اساس این گزارش در واکنش به وجود تونلهای زیر زمینی که احتمال می رود توسط گروههای تروریستی در این منطقه استفاده شود و پس از آنکه ارتش مصر یک تونل به طول ۲۸۰۰ متر در شمال این منطقه کشف کرد مقامات مصری درحال بررسی طرح گسترش منطقه حائل تا پنج کیلومتر در شبه جزیره سینا هستند.

نیروهای مسلح مصر از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون ۲۴۰ تونل زیر زمینی را در مناطق مرزی شمال سینا کشف کرده است.