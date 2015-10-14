هلاکت ۱۲ عنصر تکفیری در عملیات ارتش مصر در صحرای سیناء

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جنگنده های ارتش مصر امروز چهارشنبه مواضع تروریست های تکفیری در منطقه «الشیخ زوید» واقع در صحرای سینا را بمباران کردند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این حملات، ۱۲ عنصر تکفیری به هلاکت رسیده و شماری دیگر به شدت زخمی شدند.

شاهدان عینی اعلام کردند که به دنبال بمباران مواضع تروریست های تکفیری تعداد زیادی از خودروهای متعلق به آنها هدف قرار گرفته و منهدم شدند.

گفتنی است ارتش مصر از ماه میلادی گذشته عملیات گسترده ای را علیه این تروریست ها در شمال سیناء آغاز کرده است.

انصار بیت المقدس که پس از بیعت با داعش عنوان «ولایت سینا» را برای خود برگزیده، یکی از تهدیدهای امنیتی دولت مصر محسوب می شود که ظرف دو سال گذشته، صدها نفر از نظامیان مصری را در شمال سینا کشته و زخمی کرده است.