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۲۲ فروردین ۱۳۹۴، ۱۷:۴۲

تداوم حملات سعودی به صنعا و صعده

تداوم حملات سعودی به صنعا و صعده

جنگنده های سعودی مناطقی ازشمال صنعا و جنوب آن و نیز بازاری در صعده را هدف قرار دادند که بر اثر آن شماری شهید و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، جنگنده های سعودی مناطقی از شمال صنعا و جنوب آن را بمباران کردند و پدافند هوایی ارتش یمن نیز به این حملات واکنش نشان داد.

زن باردار قربانی تهاجم سعودی ها

از سوی دیگر در حملات سعودی ها به المطمه در الجوف در شمال یمن یک زن باردار به همراه سه نفر دیگر شهید شد.

درگیری در منطقه التواهی در جنوب یمن

در جنوب یمن در حالی ناوهای جنگی عدن و دیگر مناطق جنوبی را هدف قرار داده اند که درگیری هایی میان ارتش و کمیته های مردمی وابسته به الهادی در منطقه التواهی در جنوب یمن رخ داد.

آماده باش در مرز یمن با عربستان

در همین حال منابع یمنی از آماده باش نظامیان سعودی درمرزیمن خبر دادند.

حمله به بازاری در صعده

جنگنده های سعودی بازار العند در نزدیکی صعده را هدف قرار دادند که بر اثر این حمله دو نفر شهید و  شماری دیگر زخمی شدند.

 

کد مطلب 2530992

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