شیوه نامه انضباطی دانشجویان تغییر کرد/ یکسان سازی برخورد با تقلب

دکتر صمد حاج جباری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این مطلب که بازنگری شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان به اتمام رسیده گفت: درشیوه‌نامه جدید به موضوع سرقت‌های علمی، تقلب و تخلفات در دوره کارشناسی ارشد و دکتری توجه ویژه ای شده است.

وی ادامه داد: شیوه نامه قبلی در مورد تخلفات دوره تحصیلات تکمیلی و تقلب‌هایی که در پایان‌نامه و مقالات ممکن است رخ دهد به صورت جزئی نپرداخته بود و به بحث پایان نامه ها و تخلفات مربوط به این بخش، اشاره نشده بود.

مدیرکل دانشجویی سازمان امور دانشجویان افزود: به عنوان مثال اگر تقلب دانشجویی در مقطع کارشناسی ثابت شود نمره آن درس دانشجو 25صدم است و این در تمام دانشگاه‌ها به یک صورت اجرا می شود ولی درخصوص سرقت های علمی در مقطع تحصیلات تکمیلی روش های برخورد یکسانی در دانشگاه ها وجود نداشت و نحوه برخورد با این تخلفات در دانشگاه ها متفاوت بود.

وی افزود: درشیوه نامه جدید اگر دانشجویی (مقطع تحصیلات تکمیلی) برای اخذ مدرک دانشگاهی خود مرتکب این گونه تخلفات شده و تخلف وی ثابت شود، اینکه چه برخوردی باید صورت گیرد همه مشخص شده است و براساس شیوه نامه جدید انضباطی با وی برخورد می شود.