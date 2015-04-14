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۲۵ فروردین ۱۳۹۴، ۸:۴۱

مدیرکل دانشجویی سازمان امور دانشجویان:

شیوه نامه انضباطی دانشجویان تغییر کرد/ یکسان سازی برخورد با تقلب

شیوه نامه انضباطی دانشجویان تغییر کرد/ یکسان سازی برخورد با تقلب

مدیرکل دانشجویی سازمان امور دانشجویان از اتمام بازنگری شیوه نامه انضباطی خبر داد و گفت: در این شیوه نامه نحوه برخورد با تقلبهای علمی و پایان نامه ای دانشجویان یکسان سازی شده است.

دکتر صمد حاج جباری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این مطلب که بازنگری شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان به اتمام رسیده گفت: درشیوه‌نامه جدید به موضوع سرقت‌های علمی، تقلب و تخلفات در دوره کارشناسی ارشد و دکتری توجه ویژه ای شده است.

وی ادامه داد: شیوه نامه قبلی در مورد تخلفات دوره تحصیلات تکمیلی و تقلب‌هایی که در پایان‌نامه و مقالات ممکن است رخ دهد به صورت جزئی نپرداخته بود و به بحث پایان نامه ها و تخلفات مربوط به این بخش، اشاره نشده بود.

مدیرکل دانشجویی سازمان امور دانشجویان افزود: به عنوان مثال اگر تقلب دانشجویی در مقطع کارشناسی ثابت شود نمره آن درس دانشجو 25صدم است و این در تمام دانشگاه‌ها به یک صورت اجرا می شود ولی درخصوص سرقت های علمی در مقطع تحصیلات تکمیلی روش های برخورد یکسانی در دانشگاه ها وجود نداشت و نحوه برخورد با این تخلفات در دانشگاه ها متفاوت بود.

وی افزود: درشیوه نامه جدید اگر دانشجویی (مقطع تحصیلات تکمیلی) برای اخذ مدرک دانشگاهی خود مرتکب این گونه تخلفات شده و تخلف وی ثابت شود، اینکه چه برخوردی باید صورت گیرد همه مشخص شده است و براساس شیوه نامه جدید انضباطی با وی برخورد می شود.

کد مطلب 2533547
زهرا سیفی

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