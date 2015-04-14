جذب هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در سال گذشته محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خیراندیش ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، گفت: با برنامه ریزی های انجام شده شهرداری شیراز آماده هرگونه تعامل و همکاری با سرمایه گذاران است.

وی ادامه داد: بسته های مختلف سرمایه گذاری در نقاط مختلف شهری تعریف شده که سرمایه گذاران می توانند با مراجعه به معاونت اقتصادی از این فرصت ها استفاده کنند.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری شیراز افزود: به منظور سرعت بخشیدن در امور سرمایه گذاری شرایطی فراهم شده که دیگر نیاز به حضور سرمایه گذاران در مناطق شهرداری شیراز نیست و امورات این حوزه در مدت زمان اندک در معاونت اقتصادی انجام می شود.

خیراندیش با اشاره به اینکه تمامی سیاست های شهرداری شیراز در راستای رونق سرمایه گذاری و مشارکت مردمی است، گفت: در حال حاضر آمادگی وجود دارد که پروانه حوزه سرمایه گذاری در مدت زمان 48 ساعت صادر و به سرمایه گذار ارائه شود.

وی ادامه داد: در سال گذشته میزان یک هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای این حوزه تعهد شده بود که تمامی این رقم تا پایان سال محقق گردید.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری شهردار شیراز افزود: همچنین برای تسریع در امور سرمایه گذاری شرایطی فراهم شده که از طریق افرادی در قالب کارگزار امورات سرمایه گذاری بیش از گذشته تسریع یابد.

خیراندیش تصریح کرد: کارگزاران حقوقی و حقیقی می توانند با بررسی بسته های سرمایه گذاری در روند شناخت پروژه ها و معرفی سرمایه گذار با شهرداری همکاری کنند.