به گزارش خبرنگار مهر، تشکل های مردمی و دانشجويی داخلی و خارجی در واکنش به تجاوز وحشيانه رژيم آل سعود به يمن و به خاک و خون کشیدن مردم بی گناه و غیرنظامیان و زنان و کودکان و سالخوردگان، کمپینی بین المللی تحت عنوان «نسیم رحمت» طراحی کرده و ضمن محکوم کردن این حمله وحشیانه و و ابراز نگرانی شدید از وضعیت اسفبار مردم جنگ زده یمن، خواستار کمک رسانی به ایشان شدند.

✳ بنابر این گزارش درگاه اینترنتی مجمع جوانان امت واحده به آدرس:

http://unified-ummah.com/payment.php

و شماره حساب قرض الحسنه ۲۰۲۶۵۵۲۷۰ بانک تجارت شعبه شریعتی-بهارشیراز به نام «مجمع جوانان امت واحده» قابل پرداخت در تمامی شعب بانک تجارت در سراسر کشور جهت این امر اعلام شده است.

شماره شبای این حساب نیز جهت واریز اینترنتی IR۴۵۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۲۶۵۵۲۷۰ اعلام شده است.

در تجاوز نظامی آل سعود که با الگو برداری از تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و حملات هوایی به زیرساخت های یمن انجام شده قریب به ۱۰۰۰ نفر کشته شده اند که یک پنجم آنها کودکان و ده ها نفر نیز از زنان و سالخوردگان هستند.

اتحاديه جامعه اسلامی دانشجويان، جامعه ايمانی مشعر، موسسه گفتگوی دينی، جنبش عدالتخواه دانشجويی، جنبش دانشجویان جهان اسلام و... از جمله تشکل های دانشجویی و مردمی حامی این کمپین هستند.

پیش از این نیز اتحادیه بین المللی امت واحده کمک‌های انسان دوستانه‌ای را به کشورهای

۱- فلسطین (به ارزش ۱۱۰ میلیارد ریال در قالب کاروان آسیایی همبستگی با مردم غزه و سرپرستی ایتام شهدا)

۲- سومالی (به ارزش ۲ میلیاردو ۲۲۵ میلیون ریال)

۳- میانمار (به ارزش ۸۰۰ میلیون ریال)

۴- پاکستان (۱۰ هزار دلار)

۵- و سوريه (به ارزش ۱میلیارد و پانصد میلیون ریال)

ارسال کرده است.

مسلمانان مظلوم يمن، منتظر حمايت و ياری مردم شريف ايران هستند...