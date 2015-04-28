از مدیترانه تا مالاکا/ آماری از حضور شناورهای نداجا در آبهای آزاد

خبرگزاری مهر – گروه سیاست: گسترش پدیده ی دزدی دریایی در سالهای اخیر باعث شد تا کشورهای دنیا برای تامین امنیت کشتی های تجاری خود در دریا از قوای دریایی خود استفاده کنند. روز ۳۰ آذر سال ۸۷ خبری بر روی خروجی خبرگزاری های کشور قرار گرفت مبنی بر حضور ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج عدن. در واقع این خبر حاکی از نقطه ی عطفی در ماموریت های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از زمان بعد از انقلاب بود.

در این دریانوردی های طولانی و سخت همواره دریادلان نیروی دریایی ارتش با حضور مقتدرانه خود در منطقه خلیج عدن ضمن برقراری امنیت برای کشتی های تجاری کشورمان و حتی سایر کشورها اقتدار نظامی-دریایی جمهوری اسلامی ایران را نیز به منصه ظهور گذاشتند چنانچه تا به امروز ۳۴ ناوگروه به آب های آزاد و بین المللی با اهداف اطلاعاتی، عملیاتی و آموزشی اعزام شده اند.

اعزام ناوگروه ها ی دریایی علاوه بر تامین امنیت کشتی های تجاری ایران در آبهای آزاد سبب گسترش روابط سیاسی،نظامی و حتی تجاری با کشورهای موثر در این قضیه خواهد شد. بعنوان مثال کشورهای حاشیه خلیج عدن، تنگه باب المندب و دریای سرخ بدلیل تامین امنیت دریایی در آبهای بین المللی مجاورشان و به واسطه آن آبهای سرزمینی خود، از حضور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران خشنود هستند که این امر سبب گسترش روابط سیاسی بین کشورها شده و خواهد شد.

حضور ناو گروه های ایرانی موجب برقراری امنیت بیشتر کشتی های تجاری در خلیج عدن شده است

بر اساس گفته های فرمانده نیروی دریایی ارتش امیر دریادار سیاری، از ابتدای حضور نیروی دریایی ارتش در آبهای آزاد و بین المللی تاکنون ۲۷۰۰ کشتی مرتبط به کشورمان اسکورت شده که در این بین حدود ۲۰۰ مورد درگیری با دزدان دریایی به وجود آمده همچنین حدود ۲۵ کشتی مربوط به سایر کشورها که توسط دزدان دریایی تهدید یا ربوده شده بودند توسط نداجا اسکورت یا آزاد شده است.

اما شاید جالب باشد بدانید که کدام یک از شناورهای نیروی دریایی ارتش بیشترین حضور را در ماموریت های آبهای آزاد و بین المللی داشته اند. بر اساس آمار موجود در بین کشتی های پشتیبانی ناو لجستیکی "بندرعباس" با ۱۲ بار ماموریت رکورد دار ماموریت های بین المللی نداجا می باشد.

بندرعباس یک ناو پشتیبانی است که نیاز های کل ناوگروه اعم از سوخت، آب و مهمات را تامین می کند و در واقع کلیه ملزومات مورد نیاز یک ناوگروه رزمی را این کشتی لجستیکی تامین می کند.

پس از "بندرعباس" ناوهای لجستیکی "بوشهر" و "خارک" هرکدام با ۸ ماموریت در جایگاه های بعدی و پس از آنها نیز ناوهای "چیرو" ، "لارک" ، "تنب" ، "لاوان" و "دلوار" قرار دارند.

اما در بین کشتی های رزمی که در قالب ناوگروه به ماموریت های بین المللی اعزام شده اند ناوشکن "جمهوری اسلامی البرز" و "جمهوری اسلامی الوند" و ناو "جمهوری اسلامی نقدی" هرکدام با ۷ بار اعزام به ماموریت بین المللی بیشترین حضور در آب های آزاد را دارند ناوشکن "جمهوری اسلامی سبلان" با ۵ بار و ناوشکن بومی "جمهوری اسلامی جماران" با ۳ بار در رده های بعدی هستند. ناوچه "جمهوری اسلامی بایندر" نیز تا کنون ۲ بار به ماموریت آب های آزاد اعزام شده است.

ناوشکن ایرانی «جماران»

همچنین در ماموریت ناوگروه سی و چهارم که هم اکنون در جریان است، ناوشکن "جمهوری اسلامی البرز" و ناو پشتیبانی "بوشهر" به ماموریت در محدوده خلیج عدن اعزام شده اند. ناوشکن البرز قابلیت حمل ۴ تیر موشک ضد کشتی "نور" با برد بیش از ۲۰۰ کیلومتر را داراست. همچنین انواع توپ ها با کالیبر های ۱۱۴ و ۳۵ و ۲۰ میلیمتر نیز از دیگر تسلیحات این واحد رزمی می باشد.

اگرچه پیش از این نیز ناوگروه های ارتش جمهوری اسلامی به خلیج عدن اعزام شده اند اما تحولات یمن و تجاوز رژیم آل سعود به این کشور ماموریت این ناوگروه را در شرایط فعلی از حساسیت بالاتری برخوردار کرده است.