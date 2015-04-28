«سریع و خشمگین ۷» پنجمین فیلم پرفروش تاریخ سینما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در حالی که این فیلم اکشن و سرعتی تاکنون یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در دنیا فروش کرده، فیلم تازه از راه رسیده «انتقام‌جویان: عصر اولتران» نیز با یک افتناحیه قوی ۲۰۱ میلیون دلاری، به رقابت با این فیلم فکر می‌کند.

در حالی که «سریع و خشمگین ۷» برای چهارمین هفته متوالی در راس باکس آفیس آمریکای شمالی ایستاد و در این منطقه فروشش را به بیش از ۳۲۰ میلیون دلار رساند، در خارج از آمریکا نیز فروشش را از یک میلیارد دلار عبور داد و سومین فیلمی شد که پس از «تایتانیک» و «آواتار» این موقعیت را در جهان کسب کرد. فروش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری این فیلم در دنیا اکنون آن را به پنجمین فیلم پرفروش جهان در همه تاریخ سینما بدل کرده است و پس از «هری پاتر و قدیسان مرگبار: قسمت دوم» قرار داده که در مجموع ۱.۳۴ میلیارد دلار فروش کرده و در مقام چهارم قرار دارد.

در عین حال «انتقام جویان: دوره اولتران» که تا پایان این هفته در آمریکای شمالی اکران نخواهد شد، در سطح بین‌المللی خوب ظاهر شده است. فروش ۲۰۱.۲ میلیون دلاری این فیلم در حالی است که هنوز در چین و ژاپن به عنوان دو بازار مهم بین‌المللی اکران نشده است.

فهرست پرفروش‌های جهانی چنین است:

«آواتار» در سال ۲۰۰۹ با فروش ۲ میلیارد و ۷۸۷ میلیون و ۹۶۵ هزار و ۸۷ دلار

«تایتانیک» در سال ۱۹۹۷ با فروش ۲ میلیارد و ۱۸۶ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۳۰۲ دلار

«انتقام جویان» در سال ۲۰۱۲ با فروش یک میلیارد و ۵۱۸ میلیون و ۵۹۴ هزار و ۹۱۰ دلار

«هری پاتر و قدیسان مرگبار: قسمت دوم» در سال ۲۰۱۱ با فروش یک میلیارد و ۳۴۱ میلیون و ۵۱۱ هزار و ۲۱۰ دلار

«خشمگین ۷» در سال ۲۰۱۵ با فروش یک میلیارد و ۳۲۱ میلیون و ۸۱ هزار و ۵۷۵ دلار

«یخ زده» در سال ۲۰۱۳ با فروش یک میلیارد و ۲۷۹ میلیون و ۸۵۲ هزار و ۶۹۳ دلار

«آیرون من» در سال ۲۰۱۳ با فروش یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون و ۴۳۹ هزار و ۹۹۴ دلار