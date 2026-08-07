معترضان آرژانتینی پرچم آمریکا را پایین کشیدند+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، معترضان آرژانتینی در جریان تجمعی علیه لایحه «مصونیت املاک خصوصی» پیشنهادی رئیسجمهور این کشور خاویر میلی، که در کشورش به دلیل داشتن دیدگاههای افراطی مشابه با رئیسجمهور ایالات متحده و وابستگی به رژیم صهیونیستی به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پرچم آمریکا را پایین کشیدند.
هزاران نفر در پایتخت آرژانتین در اعتراض به لایحه جنجالی املاک دولت «خاویر میلی» به خیابانها آمدند و همزمان با بررسی این لایحه در سنای این کشور، مقابل ساختمان کنگره تجمع کردند.
اتحادیههای کارگری، سازمانهای اجتماعی و گروههای مخالف دولت معتقدند این لایحه به نفع سرمایهگذاران بزرگ تدوین شده، از حمایتهای قانونی مربوط به اراضی میکاهد و روند تخلیه ساکنان را به زیان اقشار آسیبپذیر تسریع میکند.
پلیس برای متفرق کردن معترضان در نزدیکی ساختمان کنگره از گاز اشکآور استفاده کرد.
دولت پیش از این یکی از بخشهای بحثبرانگیز لایحه درباره مالکیت خارجی زمینهای روستایی را حذف کرده، اما این طرح همچنان شامل تسریع روند تخلیه املاک و تغییر در قوانین مربوط به تملک و سلب مالکیت است.
اصلاحات پیشنهادی دولت میلی بار دیگر با مخالفت گسترده خیابانی روبهرو شده و اعتراضها به برنامههای اقتصادی و ساختاری دولت ادامه دارد.
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