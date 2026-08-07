به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی پیش بارش پراکنده باران در برخی نقاط شهر بروجرد آغاز شد و شهروندان شاهد نخستین قطرات باران در این مقطع از مردادماه و تابستان بودند.

این بارش که به‌صورت پراکنده و مقطعی در مناطق مختلف شهر گزارش شده، موجب لطافت هوا شده است.

امروز جمعه اداره کل هواشناسی استان لرستان اعلام کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، شرایط جوی استان لرستان از امروز تا اواسط هفته پیش‌رو تحت تأثیر افزایش ناپایداری‌ها قرار خواهد داشت.

طبق این گزارش، برای تمامی مناطق استان افزایش پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد پیش‌بینی شده که در برخی ساعات می‌تواند به بازه قابل ملاحظه و نسبتاً شدید لحظه‌ای برسد.

هواشناسی لرستان اعلام کرده است که طی امروز، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، به دلیل تراکم ابرها و افزایش شاخص‌های ناپایداری جوی، در برخی نقاط استان احتمال وقوع بارش‌هایی به صورت خفیف و پراکنده وجود دارد.

این بارش‌ها در برخی مناطق ممکن است همراه با رعدوبرق باشد و به صورت نقطه‌ای رخ دهد.