به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی پیش بارش پراکنده باران در برخی نقاط شهر بروجرد آغاز شد و شهروندان شاهد نخستین قطرات باران در این مقطع از مردادماه و تابستان بودند.
این بارش که بهصورت پراکنده و مقطعی در مناطق مختلف شهر گزارش شده، موجب لطافت هوا شده است.
امروز جمعه اداره کل هواشناسی استان لرستان اعلام کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشهها و مدلهای هواشناسی، شرایط جوی استان لرستان از امروز تا اواسط هفته پیشرو تحت تأثیر افزایش ناپایداریها قرار خواهد داشت.
طبق این گزارش، برای تمامی مناطق استان افزایش پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد پیشبینی شده که در برخی ساعات میتواند به بازه قابل ملاحظه و نسبتاً شدید لحظهای برسد.
هواشناسی لرستان اعلام کرده است که طی امروز، بهویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، به دلیل تراکم ابرها و افزایش شاخصهای ناپایداری جوی، در برخی نقاط استان احتمال وقوع بارشهایی به صورت خفیف و پراکنده وجود دارد.
این بارشها در برخی مناطق ممکن است همراه با رعدوبرق باشد و به صورت نقطهای رخ دهد.
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