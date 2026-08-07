مسئولان کوهدشت: مردم شهرستان در خدمت به زائران اربعین پیشگام بودند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی سپهوند امامجمعه کوهدشت، علی امامیراد نماینده مردم شهرستانهای کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی و مراد ناصری فرماندار کوهدشت در پیامی مشترک از مردم شریف و زائردوست این شهرستان و همچنین موکبداران و خادمان اربعینی که در ایام اربعین حسینی سال ۱۴۰۵ در مسیر خدمت به زائران سیدالشهدا (ع) فعالیت کردند، تقدیر و تشکر کردند.
حماسه ماندگار مردم و خادمان اربعین کوهدشت
در این پیام آمده است: بدینوسیله مراتب تقدیر و سپاس صمیمانه خود را از مردم زائردوست و شریف شهرستان کوهدشت و همچنین موکبداران و خادمان عزیز کوهدشتی که با عشق، اخلاص و همت والا در خدمترسانی به زائران اربعین حسینی (ع) ۱۴۰۵ حماسهای ماندگار آفریدند، اعلام میداریم.
مسئولان شهرستان کوهدشت در ادامه این پیام، حضور گسترده مردم در برنامههای اربعینی و فعالیت مواکب این شهرستان را جلوهای از فرهنگ دینی و ارادت مردم منطقه به اهلبیت عصمت و طهارت (ع) دانستند.
جلوهای از ایمان و مهماننوازی مردم کوهدشت
در بخش دیگری از این پیام با اشاره به حضور مردم در میدان امام خمینی (ره) آمده است: بیتردید، حضور باشکوه و حرکت عظیم مردم مؤمن و انقلابی این دیار نیز در میعادگاه میدان امام (ره) و فعالیت ارزشمند مواکب کوهدشتی مستقر در نجف اشرف و کربلای معلی ویژه ایام اربعین و همچنین در میدان امام (ره) ویژه شبهای بعثت، جلوهای روشن از ایمان، همدلی، مهماننوازی و ارادت خالصانه مردم کوهدشت به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و مسیر ولایت است.
مسئولان کوهدشت همچنین با اشاره به نقش مردم و خادمان مواکب در برگزاری هرچه باشکوهتر برنامههای اربعین تأکید کردند که این حضور گسترده، بیانگر ظرفیت بالای مردمی شهرستان در برگزاری آیینهای مذهبی و خدمترسانی به زائران است.
کوهدشت؛ پیشگام در خدمت به زائران سیدالشهدا
در ادامه پیام آمده است: مردم این دیار بار دیگر با خلق صحنههایی ماندگار از مهماننوازی، کرامت و خدمت صادقانه نشان دادند که در مسیر پاسداری از شعائر حسینی و خدمت به زائران سیدالشهدا (ع)، همواره پیشگام و سرافرازند.
امامجمعه، نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس و فرماندار کوهدشت در پایان این پیام، از تمامی مردم، موکبداران، خادمان، نیروهای مردمی و مجموعههایی که در مسیر برگزاری برنامههای اربعین و خدمترسانی به زائران مشارکت داشتند، قدردانی کرده و از درگاه خداوند متعال برای آنان عزت، سلامتی و توفیق روزافزون مسئلت کردند.
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