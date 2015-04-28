به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری هیل، سناتور «رند پل» که به دلیل مخالفت با حضور نظامی آمریکا در دیگر کشورهای جهان به انزوا طلبی معروف است بار دیگر با حضور در جمع یهودیان ارتدوکس بر مواضع پیشین خود تاکید کرد. با این حال، وی این بار لحن کلام خود را به گونه ای تغییر داد که دل مخاطبین یهودیش را به دست بیاورد.

وی که یکی از سه نامزد رسمی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا است مدعی شد: با برگشتن به گذشته و مرور جنگ عراق متوجه می شوم که ساقط کردن «صدام حسین» از قدرت اشتباه بود چرا که وی با ایران سر جنگ داشت. حالا با رفتن صدام، ایران دو برابر قدرتمند تر شده و عراق را به تابعیت خود واداشته است.

وی در ادامه مدعی شد که حتی براندازی رژیم «معمر قذافی» دیکتاتور سابق لیبی هم اشتباه بود چرا که به این ترتیب گروه های افراطی در این کشور قدرت گرفتند.

رند پل دو مثال اخیر را شاهدی بر این ادعا گرفت که آمریکا باید از اشتباهات گذشته درس بگیرد و در فکر براندازی رژیم اسد نباشد چرا که اگر او برود گروه های افراطی خلاء حاکمیت سوریه را پر می کنند.

در ادامه وی برای دلخوش کردن مخاطبینش رژیم صهیونیستی را در شمار یکی از بهترین متحدین آمریکا بر شمرد و آن را تنها دموکراسی خاورمیانه لقب داد!

به گزارش خبرگزاری مهر، رند پل در اوایل ورود به سنای آمریکا خواهان قطع حمایت مالی واشنگتن از دولت تل آویو شده بود. وی آن زمان در توضیح رویکرد خود مدعی شد که رژیم صهیونیستی به اندازه کافی ثروتمند هست و علاوه بر این باید یاد بگیرد که چگونه به طور مستقل از تمامیت ارضی خود دفاع کند. این اظهار نظر پل موجب شد که دوستی وی نسبت به اسرائیل بارها مورد تردید قرار بگیرد تا آنجا که بسیاری از گروه های یهودی آشکارا به حضور وی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روی خوش نشان ندادند.

بنابراین، تلاش برای به دست آوردن حمایت لابی های صهیونیست، این سناتور جوان جمهوری خواه را به ضد و نقیض گویی واداشته است.

پل تنها سناتور جمهوری خواهی بود که در سال ۲۰۱۲ به لایحه تشدید تحریم ها علیه ایران رای منفی داده و از کنگره خواست تا مردم آمریکا را به جنگ ناخواسته دیگری هدایت نکند. با این حال، وی در شمار یکی از ۴۷ سناتور جمهوری خواهی بود که در نامه ای سرگشاده به رهبران ایران بر ادعای رد هرگونه توافق هسته ای با این کشور پافشاری کرد. جالب آنکه پل بلافاصله پس از حصول تفاهم لوزان در مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ مدعی شد: من همچنان به تقویت مذاکرات هسته ای و دوری جستن از جنگ تاکید دارم.

برخی بر این باورند که سناتور رند پال یک سیاستمدار عملگرا است. اما، تناقض گویی های اخیر وی موجب شده که تا حد زیادی از موضع پراگماتیک فاصله بگیرد و بیشتر دمدمی مزاج و سردرگم به نظر بیاید.