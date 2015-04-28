وزیر ارشاد برای موفقیت «ناهید» در کن ابراز امیدواری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و علیرضارضاداد دبیر این دوره از جشنواره عصر روز گذشته ۷ اردیبهشت ماه در حاشیه افتتاح بازار فیلم سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر از غرفه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی بازدید کرد و از نحوه پخش فیلم‌های مستند در سطح جهانی ابراز خوشحالی کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در میان صحبت های خود با اشاره به حضور فیلم سینمایی «ناهید» در بخش رسمی «نوعی نگاه» جشنواره فیلم کن افزود: امیدوارم تنها نماینده سینمای ایران در این جشنواره و در سطح بین‌المللی موفق شود و همواره مورد توجه قرار گیرد.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با فیلم‌های «آتلان» (معین کریم‌الدینی)، «من می‌خوام شاه بشم» (مهدی گنجی)، «پهلوان و خرقه» (آرش لاهوتی)، «آقای بیکار» (علی همراز)، «میزبان» (امید عبدالهی)، «عروسک‌ها نمی‌دانند» (نوا رضوانی)، «قانون جنگل» (مختار نامدار) و انیمیشن «ماهی سرخ‌شده» (لیلا خلیل‌زاده)، در بخش بازار فیلم بخش بین‌الملل سی و سومین دوره جشنواره فیلم فجر حضور دارد.

غرفه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی امروز (سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ماه) میزبان «ایتین دوریکو» پخش‌کننده فرانسوی است تا قرارداد پخش فیلم کوتاه «آغلا» به کارگردانی اسماعیل منصف را امضا کند.