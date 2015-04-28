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۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۴۴

وزیر ارشاد برای موفقیت «ناهید» در کن ابراز امیدواری کرد

وزیر ارشاد برای موفقیت «ناهید» در کن ابراز امیدواری کرد

علی جنتی وزیر ارشاد ضمن بازدید از غرفه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در بازار فیلم بخش بین‌الملل فیلم فجر ۳۳، برای موفقیت فیلم سینمایی «ناهید» در شصت و هشتمین دوره جشنواره کن ابراز امیدواری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و علیرضارضاداد دبیر این دوره از جشنواره عصر روز گذشته ۷ اردیبهشت ماه در حاشیه افتتاح بازار فیلم سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر از غرفه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی بازدید کرد و از نحوه پخش فیلم‌های مستند در سطح جهانی ابراز خوشحالی کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در میان صحبت های خود با اشاره به حضور فیلم سینمایی «ناهید» در بخش رسمی «نوعی نگاه» جشنواره فیلم کن افزود: امیدوارم تنها نماینده سینمای ایران در این جشنواره و در سطح بین‌المللی موفق شود و همواره مورد توجه قرار گیرد.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با فیلم‌های «آتلان» (معین کریم‌الدینی)، «من می‌خوام شاه بشم» (مهدی گنجی)، «پهلوان و خرقه» (آرش لاهوتی)، «آقای بیکار» (علی همراز)، «میزبان» (امید عبدالهی)، «عروسک‌ها نمی‌دانند» (نوا رضوانی)، «قانون جنگل» (مختار نامدار) و انیمیشن «ماهی سرخ‌شده» (لیلا خلیل‌زاده)، در بخش بازار فیلم بخش بین‌الملل سی و سومین دوره جشنواره فیلم فجر حضور دارد.

غرفه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی امروز (سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ماه) میزبان «ایتین دوریکو» پخش‌کننده فرانسوی است تا قرارداد پخش فیلم کوتاه «آغلا» به کارگردانی اسماعیل منصف را امضا کند.

کد مطلب 2564024

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