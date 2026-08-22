به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمود آلبویه، با اشاره به بررسیهای علمی و مستندات ایمنی دیترانس آلترین، اظهار کرد: این ماده از گروه حشرهکشهای پیرتروئیدی است که در برخی محصولات مورد استفاده برای کنترل حشرات خانگی مانند پشه و مگس به کار میرود و با اثرگذاری بر سیستم عصبی حشرات، آنها را از بین میبرد.
وی افزود: موضوع ایمنی این ماده در کمیته مشورتی ارزیابی ایمنی سموم مورد استفاده در حشرهکشهای خانگی و بهداشتی بررسی شد و بر اساس تصمیم این کمیته، صدور یا تمدید IRC مواد اولیه و فرآوردههای حاوی دیترانس آلترین، در اشکال قرص و اسپری، صرفاً تا اول شهریور ۱۴۰۶ امکانپذیر است.
آلبویه ادامه داد: این تصمیم به معنای ممنوعیت فوری همه محصولات موجود در بازار نیست، بلکه تولیدکنندگان و تأمینکنندگان مواد اولیه باید برنامهریزی خود را با توجه به مهلت تعیینشده برای صدور یا تمدید مجوزها انجام دهند.
وی تأکید کرد: مصرفکنندگان نیز هنگام خرید حشرهکشهای خانگی باید به مجوزهای قانونی، اطلاعات درجشده روی بستهبندی و نحوه صحیح مصرف محصول توجه داشته باشند.
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