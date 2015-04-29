به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه اعتمادسعید درباره برنامه‌های این شبكه رادیویی در سال جاری گفت: یکی از مطالبات مردم در حوزه سلامت، تغذیه سالم است و طبق شعار جهانی رویکرد ما ارتقای دانش تغذیه سالم در میان مردم جامعه است و سعی داریم رفتارهای مردم را در حوزه تغذیه سالم اصلاح کنیم.

وی ادامه داد: زمانی ما جامعه سالم خواهیم داشت که مردم تغذیه سالم داشته باشند، زیرا تغذیه نادرست منجر به بروز بیماری‌های مختلف می‌شود.

اعتمادسعید درباره این‌که رادیو سلامت در مقایسه با شبکه سلامت سیما از چه زاویه‌ای به حوزه سلامت می‌پردازد تا برای شنوندگان جذابیت لازم را داشته باشد، توضیح داد: رادیو سلامت و شبکه سلامت سیما رقیب یکدیگر نیستند، بلکه هدف ما جریان‌سازی در حوزه سلامت است تا بتوانیم رفتارهای اشتباهی را که در حوزه سلامت وجود دارد اصلاح کنیم. بنابراین هر دو رسانه در جهت افزایش دانش سلامت مردم گام برمی‌دارند.

مدیر رادیو سلامت اشاره کرد: با آسیب‌شناسی برنامه‌های رادیو سلامت در سال گذشته متوجه شدیم که برخی برنامه‌ها در حوزه سلامت به مباحث کلی پرداختند و همین باعث شده تا تاثیری بر رفتار مردم در حوزه سلامت نداشته باشند. به همین دلیل اولویت ما در برنامه‌های امسال این است که به موضوعات به شکل جزیی‌تر بپردازیم.

وی در پایان گفت: امسال تولید برنامه در زمینه‌هایی چون کنترل خشم، کنترل استرس، رعایت حقوق شهروندی، تحکیم خانواده و ازدواج بهنگام را در دستور کار قرار دادیم. ضمن این‌که سعی می‌کنیم از طریق نیازسنجی متوجه دغدغه‌های مردم شویم، از نظرسنجی صداوسیما هم استفاده می‌کنیم.