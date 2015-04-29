پروانه فعالیت برخی شرکتهای اینترنتی تا سال ۹۵ تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تصویب پروانه جدید برای ارائه خدمات ارتباطات پرسرعت ثابت در کشور - FCP و Servco - ، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات تازه ای برای شرکتهای فعال در حوزه اینترنت از جمله PAP، VOIP، ISP و ISDP که پروانه فعالیتشان تا پایان سال ۹۳ به اتمام رسیده وضع کرده است.

براین اساس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از تصويب نحوه ادامه فعاليت شركتهاي دارنده پروانه‌هاي عرضه خدمات اينترنت رسا (ISP) و توزيع اينترنت (ISDP) در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات خبر داد.

براساس اين مصوبه، پروانه جديد برای ISP و ISDP صادر نمي‌شود و آن دسته از پروانه‌هاي ISP و ISDP تمديد خواهند شد كه مطابق با ضوابط پروانه‌شان، در حوزه پروانه دريافتي فعاليت كرده، تخلف عمده نداشته باشند و تقاضاي تمديد پروانه خود را در زمان مقرر به رگولاتوري ارائه كنند.

پروانه ISP و ISDP حداكثر تا پايان سال ۹۵ تمديد مي‌شود؛ آن دسته از دارندگان پروانه ISP و ISDP كه در قالب پروانه خدمات ارتباطات ثابت - servco - ادامه فعاليت مي‌دهند تا پايان سال ۹۶ مي‌توانند از آن دسته از تجهيزات دسترسي در فركانس باند آزاد كه قبلاً از سوي رگولاتوري تائيد شده، استفاده كنند و پس از آن بايد اين تجهيزات را جمع‌آوري يا به اپراتورهاي ميزبان انتقال دهند.