به گزارش خبرنگار مهر، بایرن مونیخ پس از تساوی یک بر یک تیمش در پایان ۱۲۰ دقیقه دیدار با دورتموند در نیمه‌نهایی جام حدفی، در ضربات پنالتی با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد.

در این بازی اتفاقات عجیبی هم رخ داد. در دقایق ابتدایی نیمه دوم، «مارسل اشملزر» توپ «توماس مولر» را با دست در محوطه جریمه گرفت که این موضوع از چشم داور پنهان ماند. در ضربات پنالتی هم در اتفاقی نادر، فیلیپ لام و ژابی آلونسو لیز خوردند و توپ را به بیرون زدند.

این موضوع را هم در نظر باید داشت که بایرن در این دیدار چندین و چند مهره کلیدی از جمله فرانک ریبری و آرین روبن (تنها برای دقایقی) را در اختیار نداشت.

بایرن مونیخ در سال ۲۰۱۳ با «یوپ هاینکس» به سه عنوان قهرمانی لیگ، جام حذفی و لیگ قهرمانان اروپا دست یافته بود. «پپ گواردیولا» با این شکست خانگی، رویای خود را خدشه دار دید.

اما آنچه اهمیت دارد اظهارات این مربی اسپانیایی در نشست خبری است. گواردیولا در ابتدا به دورتموند تبریک گفت. احترامی که مربیان وطنی کمتر پیش آمده در چنین شرایطی به حریف خود بگذارند.

گواردیولا هرگز پنالتی دیده نشده را بهانه‌ای برای شکست تیمش عنوان نکرد که صدالبته با اعلام این پنالتی، شرایط برای بایرن بسیار متفاوت تر دنبال می‌شد.

گواردیولا از عملکرد پنالتی‎زنان خود انتقاد نکرد. صرفنظر از لیز خوردن لام و آلونسو، ماریو گوتزه و مانوئل نویر هم پنالتی‌های خوبی نزدند.

گواردیولا هرگز نگفت بازیکنان اصلی تیمش را به خدمت نداشته و با این کار به مردان داخل زمینش احترام گذاشت. گواردیولا قدردان آنهایی بود که ۱۲۰ دقیقه برای بایرن بازی کردند.

گواردیولا برای تیم دورتموند در بازی پایانی آرزوی موفقیت کرد حال آنکه بهتر از هرکسی خودش می‎دانست که تیم او می‌بایست به فینال راه پیدا می‌کرد.

اما مربیان ایرانی و حتی خود «کارلوس کی‌روش» هر بار که تیمشان ببازد دلایلی را مطرح می‌کنند که در عالم حرفه‌ای دیگر چندان خریدار ندارد. اشتباهات داوری، در اختیار نداشتن بازیکنان اصلی و شانس نداشتن، توجیهاتی هستند که هوادار فوتبال ایران از شنیدن آنها خسته است.