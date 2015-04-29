پالتی ها در تالار وحدت با شهرشان می خندند

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه‌ انتشار آلبوم «شهر من بخند!»، گروه پالت اولین اجرای رسمی خود در سال ۱۳۹۴ را طی روزهای ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت‌ماه در تالار وحدت به روی صحنه خواهد برد. این اولین اجرای این گروه پاپ تلفیقی در تالار وحدت است که قرار است با طراحی صحنه سیامک احصایی به شکلی متفاوت اجرا شود.

در این اجرا اعضای گروه پالت متشکل از روزبه اسفندارمز کلارینت، کاوه صالحی گیتار، مهیار طهماسبی ویولنسل، داریوش آذر کنترباس و امید نعمتی خواننده به همراه امین طاهری درامز و سردار سرمست پیانو، آکاردئون و ملودیکا در دوبخش به اجرای قطعاتی از آلبوم‌های «آقای بنفش» و «شهر من بخند!» خواهند پرداخت.

احسان رسول‌اف تهیه‌کننده گروه پالت توضیح داد: پایان مراحل ضبط و آماده‌سازی آلبوم شهر من بخند در روزهای پایانی سال گذشته، برنامه‌ریزی و پیش‌تولید کنسرت‌ها نیز آغاز شد و اولین سری کنسرت‌ها در نیمه‌ اردیبهشت ماه در تالار وحدت به روی صحنه خواهد رفت. این کنسرت‌ها پس از رونمایی آلبوم در روزهای پایانی اردیبهشت در تهران و شهرستان‌ها ادامه خواهد داشت.»

گروه پالت در سال گروه موسیقی پالت در سال ۱۳۸۹ تشکیل شد. تا آن زمان هر کدام از اعضای گروه به صورت مستقل به فعالیت در زمینه‌ موسیقی می‌پرداخت. در خرداد ۱۳۹۱ اولین اجرای گروه پالت در مجموعه‌ گالری محسن برگزار شد که با استقبال بسیاری مواجه شد. به دنبال این اجرا اعضای گروه فعالیت خود را جهت برگزاری کنسرت‌های بزرگ و انتشار آن متمرکز کردند که نهایتا در آبان همان سال اولین اجرای رسمی این گروه در برج آزادی به روی صحنه رفت و آلبوم «آقای بنفش» اولین اثر این گروه در اسفند سال ۹۱ به بازار عرضه شد. «آقای بنفش» با فروش بیش از ۸۰ هزار نسخه، استقبال بیش از حد انتظاری را رقم زد و موج محبوبیت گروه پالت، موجب برگزاری کنسرت‌های متعدد گروه در شهرهای دیگر ایران و چند شهر اروپایی شد.

این گروه در طول سال‌های ۹۲ و ۹۳ در کنار اجرای کنسرت در ایران و کشورهای دیگر به آماده‌سازی و ضبط آلبوم جدید خود پرداخت. آلبوم «شهر من بخند» پس از ماه‌ها تلاش گروه در استودیو کرگردن تهران، مراحل نهایی مسترینگ خود را در استودیوی ابی‌رود لندن به پایان رساند تا در روزهای پایانی اردیبهشت ماه به بازار عرضه شود. اعضای گروه و عوامل تولید آلبوم «شهر من بخند» معتقدند این آلبوم فضای کاملا متفاوتی با آلبوم پیشین دارد و فصل نوینی در فعالیت‌های این گروه به حساب می‌آید.

روزبه اسفندارمز سرپرست گروه پالت در مورد ویژگی‌های این آلبوم می‌گوید: «بخشی از قطعات این آلبوم در زمان انتشار آلبوم آقای بنفش ساخته شده بود و بعضا در اجراهای زنده‌ی ما نیز اجرا می‌شد ولی با توجه به تفاوت‌های زیبایی‌شناختی آثار تصمیم برآن بود که آن قطعات در آلبوم دوم عرضه شوند. در آلبوم «شهر من بخند!»، شنونده‌ها روند دگردیسی پالت از آلبوم اول به این مجموعه را کاملا حس خواهند کرد. فکر می‌کنم طیف وسیع‌تری از مخاطبان با «شهر من بخند!» ارتباط برقرار خواهند کرد و سلیقه‌های جدیدی به جمع پالتی‌ها اضافه خواهد شد.»

گروه پالت آهنگسازی برای نمایش «روایت یک فصل ناتمام» به کارگردانی هومن سیدی را برعهده داشته است که قطعه‌ی معروف «نرو بمان» حاصل این همکاری است، همچنین قطعه‌ی «ماهی و گربه» برای همین فیلم به کارگردانی شهرام مکری ساخته شده که سال گذشته یکی از پرمخاطب‌ترین فیلم‌های گروه سینمایی هنر و تجربه بوده است. از دیگر فعالیت‌های گروه پالت همکاری در کمپین تبلیغاتی فیلم سینمایی شهر موشها با اجرای مجدد قطعه‌ی «ک مثل کپل» بوده است.

گروه پالت، در ساعات پایانی سال ۱۳۹۳ ویدئو کلیپ «سال تا سال» را به عنوان عیدی به مخاطبانش عرضه کرد که این ویدئو کلیپ تا کنون بیش از ۵۰۰ هزار بار در شبکه‌های مجازی مورد بازدید قرار گرفته است و در فاصله کمتر از ۱۰ روز در رتبه دوم پربیننده‌ترین ویدئوکلیپ‌های سایت موسیقی ما قرار گرفت.

کنسرت گروه پالت در ساعت 9:30 روزهای ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت برگزار خواهد شد و فروش بلیت آن از عصر روز پنجشنبه ۱۰ اردیببهشت از طریق سامانه‌های فروش بلیت اینترنتی عرضه خواهد شد.