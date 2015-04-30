به گزارش خبرگزاری مهر، توسعه و ترویج فرهنگ غنی قرآن افزایش تبادل فرهنگی در سایه قرآن در بین مسلمانان جهان و به وجود آوردن زمینه وحدت و بيداري امت اسلامی حول محور قرآن از اصلی ترین اهداف برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم است. همچنین آشنا شدن مسلمانان دنیا با تحولات وپیشرفت های جمهوری اسلامی ایران و کسب تجربه از فعالیت های قرآنی سایر کشورها، سازمان اوقاف و امور خیریه را واداشته است تا از سال ۱۳۶۰ مبادرت به برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم نماید ،البته در سال های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۴ به علت شرایط خاص جنگ تحمیلی در کشور، بمباران و موشک باران شهرها و نا امن بودن حریم هوایی کشور این مسابقات برگزار نشد.

علاوه بر این مسابقات بین المللی نقش بسزایی در وحدت امت مسلمان، نزدیکی وتبادل اندیشه ها وبیداری اسلامی ملل مسلمان وتغییر نگاه مسلمانان به جمهوری اسلامی ايران داشته است. امسال كه از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي به سال "دولت و ملت، همدلی و همزبانی" نام گرفته مسابقات قرآني مي تواند زمينه ساز اين حماسه شكوهمند وترویج دهنده معنویت قرآنی باشد.

نگاهی گذرا به برنامه های متنوع فرهنگی و قرآنی اجرا شده در این ۳۱ دوره نشان می دهد که در حد امکان به موضوع تنوع برنامه ها، استفاده مناسب از ظرفیت های موجود و بهره برداری لازم از این فرصت ارزشمند برای ایجاد انس و ارتباط بیشتر آحاد جامعه با زیبایی و آموزه ها و هنرهای قرآنی وبهره مندی از مفاهیم ومعارف قرآنی با محوریت دید گاههای رهبر فرزانه انقلاب توجه شده است. اگر چه وجود برخی کاستی ها هم اجتناب ناپذیر بوده است.

حضور اقشار مختلف مردم در این برنامه ها، برگزاری مراسم افتتاحیه با حضور روسای جمهور محترم و سخنرانی ایشان، حضور بالاترین مقام های کشور در تمامی ایام مسابقات ،برگزاری مراسم دیدار با مقام معظم رهبری و رهنمودهای ارزشمند معظم له، انتخاب مکان هایی چون حسینیه ارشاد و سالن همایش های بین المللی به عنوان محل برگزاری، همزمانی مسابقات با ایام عید مبعث و آغاز نزول قرآن، حضور مستمر میهمانان خارجی بویژه سفرا، اجرای برنامه های جذاب توسط نونهالان ،برگزاری نمایشگاه قرانی، ایجاد فرصت مناسب برای معرفی حافظان و قاریان جهان اسلام به ویژه قاریان ممتاز کشور مصر و بهره مندی جامعه از قرائت های زیبا و جذاب قاریان داخلی وخارجی وکیفیت بالای داوری مسابقات بین المللی که جایگاه ان را به سطح بزرگترین رویداد قرآنی جهان اسلام ارتقا داده است از جمله ديگر ویژگی هایی است که می توان برای مسابقات بین المللی قرآن کریم در ایران برشمرد.

همچنین وجود بخش بین المللی پژوهشهای قرآني، طی هشت دوره گذشته و تجلیل از بانوان فعال در عرصه قرآن کریم طی پنج دوره، این مسابقات را از مسابقات بین المللی سایر کشورهای جهان متمایز ساخته است. امید است سی ودومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم، زمینه ساز ابعاد معرفتی ودینی شعار امسال و بستری برای عملی ساختن سال دولت و ملت ، همدلی و همزبانی باشد. این مقاله نگاهی گذرا به سی و یک دوره قبلی این مسابقات است:

دوره اول؛ نمو و شکوفایی

در این دوره که از ۱۶ تا ۲۰ بهمن ماه ۱۳۶۰ در حسینیه ارشاد تهران برگزار شد، ۲۴ قاری و حافظ از ۱۲ کشور جهان شرکت داشتند که پنج داور خارجی به همراه چهار داور ایرانی قضاوت این مسابقات را بر عهده داشتند کشورهای شرکت کننده عبارت بودند از: بنگلادش، جمهوری عربی صحرا، الجزایر، سوریه، مالزی، هندوستان، لیبی، پاکستان، افغانستان، ایران، گینه، عراق.

در این دوره نفرات برتر مسابقات بین المللی قرآن کریم در رشته حفظ کل و قرائت به این ترتیب معرفی شدند:

۱- محمد سالم الهروس از لیبی

۲- محمد الحبش از سوریه

۳- السعید خصیری از الجزایر

در رشته قرائت هم افراد ذیل به عنوان نفرات برتر معرفی شدند:

۱- محسن خدام حسینی از ایران

۲- محمد ابوسنینه از لیبی

۳- محمد بن آونج طاهر از مالزی.

گزیده ای از سخنان حضرت آیت اله خامنه ای را در مراسم افتتاحیه می خوانید:

کتاب انقلاب ما قرآن کریم مجیدی است که از وحی حکیم خبیر منشأ گرفته و در اختیار عامی و عالم، بزرگ و کوچک بوده و قابل فهم و استفاده همگان است.

حضور بانوان در دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم از ۱۲ تا ۱۷ فروردین ماه ۱۳۶۲ در حسینیه ارشاد تهران برگزار شد. در این دوره ۳۰ نفر از ۱۳ کشور جهان شرکت داشتند که چهار داور خارجی به همراه پنج داور ایرانی قضاوت این مسابقات را بر عهده داشتند.

در این دوره که بانوان کشورهای اسلامی هم حضور داشتند، نتایج به این شرح اعلام شد:

حفظ کل:

۱- خانم ام الفخر علامه از ایران

۲- آقای عبدالحکیم محمد ملیطانی از لیبی

۳- آقای شیخ احمد غفیر از سوریه

حائزین امتیاز در رشته قرائت:

۱- آقای مرتضی سادات فاطمی از ایران

۲- آقای عبدالحمید بشیر از لیبی

۳- آقای حسن مهدی از لبنان

گزیده ای از سخنان امام خمینی (ره) پس از پایان مسابقات: لسان قرآن که از برکات بعثت است، از برکات بزرگ رسول خداست، لسانی است که سهل و ممتنع است. اگر قرآن نبود باب معرفت ا... بسته بود الی الابد.

سومین دوره میزبان ۱۱ کشور

سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم از ۱۲ تا ۱۷ فروردین ماه ۱۳۶۳ برای سومین بار در حسینیه ارشاد تهران برگزار شد. در این دوره ۳۵ نفر از ۱۱ کشور شرکت داشتند که پنج داور خارجی به همراه چهار داور ایرانی قضاوت این مسابقات را برعهده داشتند.

حائزین امتیاز در رشته حفظ کل:

۱- آقای واصف رضا خطیب از لبنان

۲- آقای شیخ احمد غفیر از سوریه

۳- آقای سید مهدی فاطمیان از ایران

حائزین امتیاز در رشته قرائت:

۱- آقای هاشم روغنی از ایران

۲- آقای عبدالشکور فلاح از افغانستان

۳- آقای امداد ا... ابو سعود احمد از هندوستان

دوره چهارم؛ میزبان متسابقین ۱۹ کشور

چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم از ۱۲ تا ۱۷ فروردین ماه ۱۳۶۵ در حسینیه ارشاد تهران برگزار شد. در این دوره ۵۶ نفر از ۱۹ کشور جهان شرکت کردند که چهار داور خارجی به همراه پنج داور ایرانی قضاوت این مسابقات را بر عهده داشتند.

حائزین امتیاز در رشته حفظ کل:

۱ـ علی الحفاف از عربستان

۲ـ آیت ا... خزعلی از ایران

۳ـ توفیق رفیق مروش از لبنان

حائزین امتیاز در رشته قرائت:

۱ـ محمد کاظم محمد زاده از ایران

۲ـ نور الدین بن ادریس از مالزی

۳ـ عیسی احمد از زئیر

در مراسم اختتامیه حضرت امام خمینی (ره) در دیدار با متسابقین کشورهای اسلامی فرمودند:

قرآن یک سفره گسترده ای است که از ازل تا ابد از او همه قشرهای بشر استفاده می کنند.

دوره پنجم مسابقات، میزبان ۱۷ کشور

پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم ۱۲ تا ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ در حسینیه ارشاد تهران برگزار شد. در این دوره ۴۵ نفر از ۱۷ کشور جهان حضور داشتند که دو داور خارجی به همراه هفت داور ایرانی قضاوت این مسابقات را

بر عهده داشتند.

حائزین امتیاز در رشته حفظ کل:

۱ـ آقای شهریار پرهیزکار از ایران

۲ـ آقای دکتر حفیجی از آفریقای جنوبی

۳ـ آقای محمد عبدا... از پاکستان

حائزین امتیاز در رشته قرائت:

۱ـ محمد حسین سعیدیان از ایران

۲ـ نور الدین کنعان از تانزانیا

۳ـ صلاح الدین الغزاوی از سوریه

در این دوره متسابقین پس از پایان برنامه به دیدار امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران شتافتند که آن پیر فرزانه در سخنانی فرمودند: «هیچ کتابی نظیر قرآن نیست و هیچ کتابی سابقه ندارد که اینطور عرفان داشته باشد، اینطور فلسفه داشته باشد»

شرکت ۲۵ کشور جهان در مسابقات دوره ششم

ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم از ۱۲ تا ۱۷ فروردین ماه ۱۳۶۸ در حسینیه ارشاد تهران برگزار شد. در این دوره ۶۸ نفر از ۲۵ کشور جهان شرکت کردند که سه داور خارجی به همراه پنج داور ایرانی این مسابقات را قضاوت کردند.

حائزین امتیاز در رشته حفظ کل:

۱ـ آقای الحافظ انصاری از هندوستان

۲ـ آقای کاظم بافتی گرامی از ایران

۳ـ آقای احمد عبدالفتاح شهاب از لبنان

حائزین امتیاز در رشته قرائت:

۱ـ آقای حسن رضائیان از ایران

۲ـ آقای سید صداقت علی از پاکستان

۳ـ آقای حسین حمدان از لبنان

متسابقین در پایان مسابقات با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) دیدار کردند که ایشان در سخنانی فرمودند: « ای حوزه های علمیه و دانشگاه های اهل تحقیق به پا خیزید و قرآن کریم را از شر جاهلان متنسک و عالمان متهتک که از روی علم و عمد به قرآن و اسلام تاخته و می تازند نجات دهید. »

دوره هفتم ؛ میزبان ۲۰ کشور

هفتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم اسفند ۱۳۶۸ در حسینیه ارشاد تهران برگزار شد. در این دوره ۴۹ نفر از ۲۰ کشور جهان شرکت داشتند که پنج داور خارجی به همراه پنج داور ایرانی قضاوت این مسابقات را انجام می دادند.

برترین های رشته حفظ کل:

۱ـ نوری عواد العامری از عراق

۲ـ استاد بن عبدالرحیم از سریلانکا

۳ـ سعد الدین ساعت سلیمان از یوگسلاوی

برترین های رشته قرائت:

۱ـ محمد جواد پناهی از ایران

۲ـ شرافت علی از آمریکا

۳ـ احمد الصفار از عراق

حضور قاریان و حافظان ۲۹ کشور در مسابقات بین المللی سال ۷۰

هشتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم از ۱۳ تا ۱۷ بهمن ۱۳۷۰ در حسینیه ارشاد تهران برگزار شد. در این دوره ۴۹ نفر از ۲۹ کشور جهان شرکت کردند که شش داور خارجی به همراه هشت داور ایرانی قضاوت این مسابقات را عهده دار بودند.

نفرات برتر رشته حفظ کل:

۱ـ محمد کاظم بافتی گرامی از ایران

۲ـ احمد الدباغ از عراق

۳ـ طارق عبدالغنی دعوب از لیبی

برترین های رشته قرائت:

۱ـ سید حمید هروی از ایران

۲ـ صلاح احمد یاموت از لبنان

۳ـ شمس الدین از اندونزی

برگزاری دوره نهم مسابقات با حضور ۳۲ قاری و حافظ قرآن

نهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم ۱ تا ۵ بهمن ۱۳۷۱ در حسینیه ارشاد تهران برگزار شد. در این دوره ۳۲ نفر از ۲۱ کشور جهان حضور داشتند که چهار داور خارجی به همراه پنج داور ایرانی این دوره از مسابقات را قضاوت کردند.

حائزین امتیاز در رشته حفظ کل:

۱ـ احمد الدباغ از عراق

۲ـ محمد کمال هواری از سوریه

۳ـ رضا عابدین زاده از ایران

حائزین امتیاز در رشته قرائت:

۱ـ مهدی قره شیخلو از ایران

۲ـ سید صداقت علی از پاکستان

۳ـ محمد انس قبانی از سوریه

مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای برگزار شد که گزیده ای از بیانات معظم له را می خوانید:

«شما ببینید مردم مسلمان صدر اسلام، مردمی که می شود گفت یک مردم ضعیف، ذلیل، توسری خور از همه چیز محروم بودند، قرآن این ها را به جایی رساند که سازنده تاریخ بشر شدند. به برکت قرآن، بزرگترین تمدن ها را مسلمین به وجود آورند. به برکت قرآن، علم را، فلسفه را، اخلاق را و همه دانش های بشری را تقریباً مسلمان ها پیش بردند. شما امروز اگر با قرآن آشنا باشید می توانید ماجرا را دنبال کنید و تجدید کنید. مسلمان ها اگر با قرآن انس بگیرند سیادت دنیا را در دست خواهند گرفت»

* دوره دهم با حضور ۵۵ نفر از ۳۷ کشور جهان

دهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم ۲۰ تا ۲۲ دی ماه ۱۳۷۲ در حسینیه ارشاد تهران برگزار شد. در این دوره ۵۵ نفر از ۳۷ کشور جهان شرکت داشتند که دو داور خارجی به همراه شش داور ایرانی قضاوت این مسابقات را بر عهده داشتند.

برگزیدگان رشته حفظ کل:

۱ـ جان حاجی جلندر از قطر

۲ـ محمد التهامی الفلاقی از مراکش

۳ـ محمد ترمیذی حاج محمود از مالزی

برگزیدگان رشته قرائت:

۱ـ محمد عباسی از ایران

۲ـ عبدالباسط امام تومارا از فیلیپین

۳ـ یاسین اسعدی از عراق

در مراسم اختتامیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به ایراد سخن پرداختند که گزیده ای از آن را می خوانید.

«توصیه ما به پدر و مادرها این است که به آموزش قرآن در خانه نسبت به بچه ها اهمیت بدهند، بنده از پدر و مادر نوجوان هایی که قرآن را حافظند یا بعضی از قرآن را حفظند صمیمانه تشکر می کنم و خواهش می کنم پدر و مادرها قرآن را به فرزندان کوچکشان یاد بدهند»

قاریان و حافظان ۳۱ کشور به تهران آمدند

یازدهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم ۱۰ تا ۱۴ دی ۱۳۷۳ در حسینیه ارشاد تهران برگزار شد. در این دوره ۴۶ نفر از ۳۱ کشور جهان حضور داشتند که ۷ داور خارجی به همراه ۱۲ داور ایرانی قضاوت این مسابقات را انجام می دادند.

برترینهای رشته حفظ کل:

۱ـ یوسف عبدالمجید از بنگلادش

۲ـ کاظم بافتی گرامی از ایران

۳ـ محمد ناجد از مراکش

برگزیدگان رشته قرائت:

۱ـ محمد رضا پور زرگری از ایران

۲ـ محمد معروف از مراکش

۳ـ سانتی بون مالرد از تایلند

حائزین امتیاز در رشته تفسیر:

۱ـ خالد عبدا... یحیی از یمن

۲ـ آماد و مامادو از پرتغال

۳ـ عبدالسلام عجان از سوریه

حسینیه ارشاد، میزبان دوازدهمین دوره مسابقات قرآن

دوازدهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم ۲۸ آذر تا ۴ دی ۱۳۷۴ در حسینیه ارشاد تهران برگزار شد. در این دوره ۴۶ نفر از ۳۵ کشور جهان شرکت کردند که پنج داور خارجی به همراه ۱۲ داور ایرانی قضاوت این مسابقات را عهده دار بودند.

حائزین امتیاز در رشته حفظ کل:

۱ـ محمد حاج ابوالقاسم از ایران

۲ـ مصطفی غربی از مراکش

۳ـ علاء بصری از عراق

حائزین امتیاز در رشته قرائت:

۱ـ نفر اول نداشتیم (به دلیل عدم کسب حد نصاب امتیاز)

۲ـ محمود الشملی از سوریه

۳ـ محمد موسی احمد از فیلیپین

رقابت ۷۵ قاری و حافظ در مسابقات دوره سیزدهم

سیزدهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم ۱۸ تا ۲۴ آذر ۱۳۷۵ در حسینیه ارشاد تهران برگزار شد. در این دوره ۷۵ نفر از ۳۱ کشور جهان حضور داشتند که شش داور خارجی به همراه هشت داور ایرانی قضاوت این مسابقات را بر عهده داشتند.

سوریه، پاکستان، تانزانیا، فیلیپین، بلغارستان، پرتغال، ترکیه، آفریقای جنوبی، چین، بوسنی و هرزگوین و لبنان از جمله کشورهای شرکت کننده بودند.

حائزین امتیاز در رشته حفظ کل:

۱ـ امیر آقائی از ایران

۲ـ عدنان محمد سلیم سعد الدین از سوریه

۳ـ فوذی بشیر مختار از لیبی

حائزین امتیاز در رشته قرائت:

۱ـ محمد لطفی نیا از ایران

۲ـ احمد سلیمان یوسف زاد از افغانستان

۳ـ لحم الدین مکابوآت از فیلیپین

گزیده ای از بیانات آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دوره از مسابقات را می خوانید:

«فهم قرآن و درک معارف قرآن کاری فنی است. این جور نیست که هر کسی با یک نگاه ساده بتواند معارف عالی قرآن را بدست بیاورد. اما مفاهیمی در قرآن هست که احتیاج به استنباط علمی ندارد»

رشد کمی و کیفی مسابقات در دوره چهاردهم

چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم ۶ تا ۱۲ آذر ۱۳۷۶ در حسینیه ارشاد تهران برگزار شد. در این دوره ۸۶ نفر از ۴۱ کشور جهان شرکت کرده بودند که هشت داور خارجی به همراه ۱۱ داور ایرانی این دوره از مسابقات را بر عهده داشتند.

برگزیدگان رشته حفظ کل:

۱ـ عریف الدین معروف از بنگلادش

۲ـ احمد سمره یاسین از امارات متحده عربی

۳ـ امیر ناصر الفقیه از آمریکا

برترین های رشته قرائت:

۱ـ کریم منصوری از ایران

۲ـ عبداللطیف داود از فیلیپین

۳ـ سلیمان جعفری از افغانستان

رقابت ۴۵ قاری و حافظ در پانزدهیمن دوره مسابقات قرآن

پانزدهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم ۲۵ تا ۳۰ آبان ۱۳۷۷ در سالن همایش های بین المللی جمهوری اسلامی ایران در حالی برگزار شد که ۴۵ نفر از ۲۲ کشور جهان به علاوه شش داور خارجی به همراه ده داور ایرانی جهت قضاوت این مسابقات حضور داشتند.

نفرات برتر در رشته حفظ کل:

۱ـ محمد جواد نعمت الهی از ایران

۲ـ مصطفی حنفی محمد القصاص از مصر

۳ـ عبدالرحمان احمد المشاش از کویت

نفرات برگزیده رشته قرائت:

۱ـ مهدی صیاف زاده از ایران

۲ـ شیخ احمد دویدار از آمریکا

۳ـ محمد معروف محمد ناجی از لبنان

گزیده ای از بیانات آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم اختتامیه: «امروز همه بشر محتاج قرآنند اما ما مسلمان ها اگر به قرآن عمل نکنیم خسارت ما بیشتر از دیگران است. چون ما این نسخه را داریم، تجربه تاریخی آن را هم داریم»

سالن بین المللی صدا و سیما میزبان میهمانان مسابقات شانزدهم

شانزدهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم ۱۴ تا ۲۰ آبان ۱۳۷۸ در محل سالن همایش های صدا و سيماي جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد.

در این دوره از رقابت ها ۵۴ نفر از ۲۵ کشور جهان حضور داشتند که هشت داور خارجی به همراه ۹ داور ایرانی این مسابقات را قضاوت کردند.

برگزیدگان رشته حفظ کل:

۱ـ احمد دباغ از ایران

۲ـ عزت محمد الاروادی از لبنان

۳ـ جلال عمر مفتاح حسن از لیبی

برترین های رشته قرائت:

۱ـ دکتر حسین کرمی از ایران

۲ـ محمد حسین بن محمد یونس از مالزی

۳ـ علی حسن صالح از لبنان

شرکت کنندگان پس از پایان مسابقات با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت ا... خامنه ای دیدار کردند که گزیده ای از بیانات ایشان تقدیم می شود: «من اطمینان دارم اگر همین حرکت قرآنی در کشور ما که امروز بحمد ا... رو به گسترش و موج برداری است همینجور موج بردارد و به همین ترتیب گسترش پیدا کند، این کشور، این پرچم اسلام، این انقلاب، این نظام مقدس اسلامی آنچنان پایه هایش مستحکم خواهد شد که هیچ قدرتی نه امروز و نه در آینده نخواهد توانست اندک تزلزلی در این پایه ها به وجود آورد»

سالن همایش ها، میزبان هفدهمین دوره مسابقات قرآنی

هفدهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم ۳ تا ۸ آبان ۱۳۷۹ در سالن همایش های بین المللی جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد. در این دوره ۷۳ نفر از ۳۵ کشور جهان حضور داشتند که هشت داور خارجی به همراه ۹ داور ایرانی قضاوت این مسابقات را انجام دادند.

نفرات برتر در رشته حفظ کل:

۱ـ مهدی عباسی از ایران

۲ـ عبدالحق مصلح المصباحی از یمن

۳ـ یوسف عبدالمجید از بنگلادش

نفرات برتر در رشته قرائت:

۱ـ عبدالباسط امام تومارا از فیلیپین

۲ـ رحیم خاکی از ایران

۳ـ محمد صادق رحیمی از افغانستان

در مراسم اختتامیه رهبر معظم انقلاب اسلامی سخنانی بیان فرمودند که گزیده ای از بیانات حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی تقدیم می شود:

«مشکل بزرگ مسلمانان دوری از قرآن است، علاج هم برگشت به قرآن است، قرآن فقط برای تلاوت کردن در کنج و زوایا نیست، قرآن برای عمل است »

ایران مقام برتر رشته قرائت در هجدهمین دوره مسابقات

هجدهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم ۲۲ تا ۲۷ مهر ۱۳۸۰ در سالن همایش های بین المللی جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد. در این دوره از مسابقات ۶۷ نفر از ۲۹ کشور جهان شرکت کردند که ۱۰ داور خارجی به همراه ۱۱ داور ایرانی قضاوت این مسابقات را بر عهده داشتند.

برگزیدگان رشته حفظ کل:

۱ـ عبدالوهاب حسن الفقیه از یمن

۲ـ وحید غفران نیا از ایران

۳ـ ابکرواد مدوعلی از چاد

برترین های رشته قرائت:

۱ـ حسن ربیعیان از ایران

۲ـ فخرالدین سارومفیات از اندونزی

۳ـ علی رمضانی از افغانستان

برگزیدگان رشته تفسیر:

۱ـ علی مبارک سالم العازمی از کویت

۲ـ عبدالوهاب حسن محمد الفقیه از یمن

۳ـ رضوان الهادی الفخفاخ از تونس

گزیده ای از بیانات حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی را در مراسم اختتامیه می خوانید: «علاج دردهای ما قرآن است. ما هرچه ضعف و ذلت و عقب افتادگی در دنیای اسلام مشاهده می کنیم ناشی از دوری از قرآن است باید همه، هم ما و هم دیگر کشورهای اسلامی به قرآن نزدیک تر شویم »

قاریان و حافظان ایرانی در صدر برگزیدگان دوره نوزدهم

نوزدهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم از ۱۲ تا ۱۶ مهر ۱۳۸۱ در سالن همایش های بین المللی جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد. در این دوره ۷۶ نفر از ۳۹ کشور جهان شرکت داشتند که هشت داور خارجی به همراه ۱۲ داور ایرانی قضاوت این مسابقات را انجام می دادند.

نفرات برتر در رشته حفظ کل:

۱ـ مهندس رضا دیانت از ایران

۲ـ طارق عبدا... از لیبی

۳ـ محمد بن احمد المغربی از عربستان سعودی

نفرات برتر در رشته قرائت:

۱ـ قاسم رضیعی از ایران

۲ـ سرور اخوان اشید از اندونزی

۳ـ محمود اخضر از لبنان

گزیده ای از بیانات حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی: «قرآن کتاب علم است، کتاب حکمت است. امت اسلامی باید عالم باشد، حکیم و فرزانه باشد »

حضور ۱۰۱ قاری و حافظ از ۴۱ کشور جهان در مسابقات دوره بیستم

بیستمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم ۱ تا ۶ مهرماه ۱۳۸۲ در محل سالن همایش های بین المللی جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد. در این دوره ۱۰۱ نفر از ۴۱ کشور جهان شرکت داشتند که هشت داور خارجی به همراه هشت داور ایرانی قضاوت این مسابقات را بر عهده داشتند و چهار نفر از اساتید هم به عنوان هیأت نظارت حضور یافتند.

نفرات برتر در رشته حفظ کل:

۱ـ محمد صادق زارعان از ایران

۲ـ یاسر بن حمد العاصم از عربستان سعودی

۳ـ محمد جمال محمد الانصاری العمری از مصر

نفرات برتر در رشته قرائت:

۱ـ حمید رضا الاجگردی از ایران

۲ـ فذلان زین الدین از اندونزی

۳ـ ابوالزید احمد محمد غنیم از مصر

نفرات برتر در رشته تفسیر:

۱ـ محتشم مؤمنی از ایران

۲ـ ادریس صابی از مغرب

۳ـ یعقوب حسین از لبنان

گزیده ای از بیانات حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی را در مراسم اختتامیه می خوانید: «قرآن آمده است تا بنای زندگی انسان را بر طبق بینش الهی شکل بدهد و جوامع ما را جوامع سعادتمند، عزیز، مستقل و پیشرو از لحاظ مادی و معنوی قرار بدهد»

رقابت ۴۴ کشور جهان در مسابقات بیست و یکم

بیست و یکمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم ۲۲ تا ۲۷ شهریور سال ۱۳۸۳ در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد.

در این دوره از مسابقات ۸۲ نفر از ۴۴ کشور جهان در مسابقه شرکت کردند که هشت داور خارجی به همراه هفت داور ایرانی قضاوت این مسابقات را برعهده داشتند.

نفرات برتر در رشته حفظ کل:

۱ـ احمد دباغ از ایران

۲ـ محمد شعبان عبدالحمید اقندی از مصر

۳ـ محمد امیر توحیدی از افغانستان

نفرات برتر در رشته قرائت:

۱ـ مهدی عادلی از ایران

۲ـ عبداللطیف داود از فیلیپین

۳ـ امیر الدین بن محمد از اندونزی

نفرات برتر در رشته تفسیر:

۱ـ مونا صالحی از ایران

۲ـ احمد علی صالح از یمن

۳ـ سفیان سنیان از الجزایر

گزیده ای از سخنان مقام معظم رهبری در مراسم اختتامیه:

«قرآن باید محور باشد. اگر ما امت بزرگ اسلامی مفاهیم و تعالیم آن را محور خودمان قرار دهیم وضع دنیا عضو خواهد شد. ما باید محدودیت خود را حفظ کنیم و این تنها از راه قرآن ممکن است»

حضور ۴۳ کشور جهان در بیست و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن

بیست و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم ۱۴ تا ۲۰ مهر ۱۳۸۴ در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران برگزار شد. در این دوره از رقابت ها ۶۷ نفر از ۴۳ کشور جهان در مسابقه شرکت کردند که ۹ داور خارجی به همراه هشت داور ایرانی قضاوت این مسابقات را انجام دادند.

نفرات برتر در رشته حفظ کل:

۱ـ مهدی حسنی از ایران

۲ـ عبدالمجید عبدا... عمر الغویل از لیبی

۳ـ فیصل احمد از بنگلادش

نفرات برتر در رشته قرائت:

۱ـ حمید شاکر نژاد از ایران

۲ـ میثم تمار از عراق

۳ـ مصطفی فتحی اسماعیل از مصر

نفرات برتر در رشته تفسیر:

۱ـ عبدالحمید مشلاح از مغرب

۲ـ زهرا جرفی یگانه از ایران

۳ـ محمد رضا مطر الشریفی از عراق

گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در مراسم اختتامیه: «من بارها گفته ام باز هم می گویم: ما تلاوت برجسته قرآن را در این کشور دنبال می کنیم برای اینکه انس با قرآن و تلاوت قرآن در بین مردم عمومیت پیدا کند»

ایران صدرنشین مسابقات بین المللی قرآن سال ۸۵

بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم ۳۱ شهریور تا ۵ مهر ماه ۱۳۸۵ در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران برگزار شد. در این دوره ۵۳ نفر از ۴۰ کشور جهان شرکت داشتند که ۱۰ داور خارجی به همراه ۹ داور ایرانی قضاوت این مسابقات را عهده دار بودند.

نفرات برتر در رشته حفظ کل:

۱ـ معتز آقایی از ایران

۲ـ جمعه علی محمد از لیبی

۳ـ محمد اسماعیل از بنگلادش

نفرات برتر در رشته قرائت:

۱ـ محمد جواد کاشفی از ایران

۲ـ عبدالرحمان از اندونزی

۳ـ حسین حیدر زاده از سوئد

گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در مراسم اختتامیه: «اول باید خوب بخوانید، تلاوت را خوب، زیبا، جامع و صحیح بخوانید ؛ دوم معانی و مفاهیم قرآن را بفهمید و سوم قرآن را حفظ کنید»

شرکت ۸۰ قاری و حافظ از ۵۳ کشور جهان در مسابقات بیست و چهارم

بیست و چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم ۱۹ تا ۲۴ مرداد ۱۳۸۶ در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد. در این دوره ۸۰ نفر از ۵۳ کشور جهان در مسابقه شرکت کردند که هشت داور خارجی به همراه هشت داور ایرانی این مسابقات را قضاوت کردند.

نفرات برتر در رشته حفظ کل:

۱ـ مصطفی جمعه مطاوع از لیبی

۲ـ عبدالغفور جوهرچی از ایران

۳ـ محمد عبدالعظیم محمد منصور از مصر

نفرات برتر در رشته قرائت:

۱ـ حسین فردی از ایران

۲ـ اسامه عبدالله از عراق

۳ـ محمد احمد جمال الدین از لبنان

گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در مراسم اختتامیه: «امروز بشریت در نهایت نیاز و احتیاج است به پیام بعثت و به پیروی از تعالیم انبیای عظام الهی که همه آنها به نحو کامل در تعالیم اسلام و قرآن جمع شده است»

دوره بیست و پنجم، ربع قرن مسابقات قرآن

بیست و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم ۸ تا ۱۵ مرداد ماه ۱۳۸۷ در سالن همایش های صدا و سیما در مشهد مقدس برگزار شد. در این دوره ۱۰۶ نفر از قراء و حفاظ ۶۰ کشور جهان در مسابقات حضور داشتند. در بخش مقالات نیز ۱۸۷ مقاله از ۱۱ کشور واصل شد و پنج داور خارجی به همراه پنج داور ایرانی قضاوت این مسابقات را انجام دادند.

نفرات برتر در رشته حفظ کل:

۱ـ عیسی خورشیدی از ایران

۲ـ احمد عدنان عبدالرزاق از عراق

۳ـ محمد محمود موسی یونس از لیبی

نفرات برتر در رشته قرائت:

۱ـ صالح اطهری فرد از ایران

۲ـ علی حسن صالح از لبنان

۳ـ ایّاد عباس رشید از عراق

نفرات برتر در رشته مقاله نویسی:

۱ـ کمال صحرائی اردکانی از ایران

۲ـ احسان کوثری نیا و زهرا اخوان از ایران

۳ـ بهرام اخوان کاظمی از ایران

گزیده ای از سخنان دکتر محمود احمدی نژاد ریاست جمهوری اسلامی ایران در مراسم اختتامیه: «کتاب خدا و عترت پیامبر هر دو یک حقیقت هستند و هیچ گاه از هم جدا نمی شوند و عترت پیامبر عینیّت و تجسم قرآن است و ورود به قرآن بدون امام ممکن نیست و راه به جایی نمی برد»

بیست و ششمین دوره مسابقات، توجه به کیفیت

یکی از مهمترین مواردی که در بیست و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم به آن توجه جدی صورت گرفت؛ توجه به کیفیت برگزاری مسابقات بود لذا سازمان اوقاف و امور خیریه در تعامل نزدیک با رایزنی های جمهوری اسلامی ایران در اقصی نقاط جهان و همچنین پیگیری نتایج دیگر مسابقات بین المللی قرآن کریم این دوره از مسابقات را با حضور ۸۴ نفر از متسابقین ۵۵ کشور جهان برگزار کرد. همچنین رویکرد ویژه این دوره از مسابقات، اطلاع رسانی حرفه ای و مطلوب از برنامه های مسابقات بود که تولید صدها خبر و پوشش گسترده مسابقات در سطح مطبوعات و صدا و سیما یکی از نتایج این رویکرد مطلوب است.

افتتاحیه این دوره از مسابقات که در آن ۴۷ قاری و ۳۷ حافظ کل حضور داشتند روز یکشنبه ۲۸/۴/۸۸ در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی با حضور آیت ا... شاهرودی رئیس قوه قضائیه، آیت ا... جنتی دبیر شورای نگهبان و آیت ا... محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری و برخی دیگر از مسئولین برگزار شد. این دوره از مسابقات در تاریخ ۲/۵/۸۸ با برتری جمهوری اسلامی ایران رسید. اسامي برگزيدگان در پایان بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار شرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن را با هم می خوانیم:

سعی بکنیم که بهره ما ( از قرآن ) فقط بهره فی المجلس و بهره گوش و چشم نباشد ؛ دل ما بهره ببرد. قرآن برا ی عمل کردن است. قرآن برای فهمیدن و اندیشیدن است. چرا امت اسلامی عزتی که شایسته اوست امروز در دنیا ندارد ؟ چرا ؟ چرا ما در علم عقبیم ؟ در جایگاه سیاست و تدبیر مسائل جهانی چرا امت اسلامی عقب است ؟ علت این است که به قرآن عمل نمی کنند ؛ علت این است که قرآن بر خلاف ادعاهای ما معیار و محور معرفت و عمل ما نیست. هر مقداری که به قرآن عمل کنیم همان قدر اثرش را خواهیم دید. ما در جمهوری اسلامی سعی کردیم به تعالیم قرآن عمل کنیم ؛ قدری موفق شدیم. به همان اندازه خدای متعال بالمعاینه به ما اثر این عمل کردن را نشان داد.

برگزیدگان دوره بیست و ششم:

رشته حفظ کل :

۱ـ شجاع زویدات از ایران

۲ـ عبدالله احمد انیس از سوریه

۳ـ محمود الکفری از لبنان

۴ـ عبدالحمید نصر محمد از لیبی

۵ـ شیخ تیجان دونگو از سنگان

رشته قرائت :

۱ـ سید محمد جواد حسینی از ایران

۲ـ مومن عین المبارک از اندونزی

۳ـ علی عبدالسلام قایه از عراق

۴ـ ناجی فارس از ساحل عاج

۵ـ محمد اوکا از فیلیپین

بخش مقاله نویسی :

۱ـ دکتر محمدرضا بندرچی از ایران

۲ـ دکتر فتحیه فتاحی زاده و خانم مریم بنان از ایران

۳ـ محمد اسماعیل زاده از ایران

۴ـ نبیل یعقوبی از عراق

۵ـ دکتر فتیح کارا از ترکیه

رونق برنامه های جنبی در دوره بیست و هفتم مسابقات بین المللی قرآن

بيست‌ و هفتمين دوره مسابقات بين‌المللي قرآن كريم جمهوري اسلامي ايران طي روزهاي ۱۸ تا ۲۳ تيرماه سال ۱۳۸۹ به همت سازمان اوقاف و امور خيريه در سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي تهران برگزار شد.

اين دوره از مسابقات بين‌المللي قرآن كريم با پخش سرود جمهوري اسلامي ايران و اجراي مراسم قرآن به صحنه توسط گروه «تنزيل» آغاز شد، سپس «سيدمحمدجواد حسيني»، نفر برتر بيست و ششمين دوره مسابقات بين‌المللي قرآن كريم جمهوري اسلامي به تلاوت آياتي از كلام الله مجيد پرداخت و سپس گروه «سبطين» به اجراي برنامه پرداختند.

در اين مراسم حجت‌الاسلام و المسلمين محمدي، نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه طي سخناني گفت: ۶۰ كشور با ۹۳ متسابق در اين مسابقات شركت كردند كه در این میان تعدادی از متسابقان هم موفق به كسب مجوز حضور در اين مسابقات نشدند؛ البته در اين دوره علاوه بر رشته حفظ و قرائت قرآن كريم، رشته‌هاي جديدي هم اضافه شده است.

وي توضيح داد: در بيست و هفتمين دوره مسابقات بين‌المللي قرآن كريم،‌ رشته تفسير به گونه‌اي كه در سال‌هاي قبل بود، حذف و به جاي آن مقالات قرآني با موضوعات مبتلابه جامعه اضافه شد.

همچنين در اواخر سال ۸۸ فراخوان بخش مقالات قرآني با ۲۵ محور صورت گرفت، كه با استقبال خوبي مواجه شد به نحوی که بخش مقالات قرآني اين مسابقات، بيش از ۶۰۰ مقاله دریافت کرد.

در مراسم افتتاحيه اين دوره «محمود احمدي نژاد» رئيس جمهور، طي سخناني گفت: بعثت پيامبر اسلام(ص) بزرگترين و مهمترين حادثه تاريخ است كه سرنوشت نهايي بشر را رقم زده است، با بعثت پيامبر يك بار ديگر رابطه خدا و انسان به صورت اكمل برقرار شد و عالي‌ترين و عظيم‌ترين هديه الهي كه ضامن سعادت ابدي انسان است، توسط پيامبر(ص) به بشريت عرضه شد.

وي اظهار كرد: به لطف انسان كامل و به خاطر ايستادگي موحدان، اين مانع اصلي در برابر عدالت جهاني در حال فرو ريختن است و فقط ظاهري از او باقي مانده و در بن‌بست كامل و سراشيبي سقوط است.

در اين دوره از مسابقات ۶۰ كشور با معرفي ۴۳ حافظ و ۵۰ نفر قاري حضور پيدا كردند، متسابقان كشورهايي مثل نيجريه، سوئد، لبنان، هلند، قطر، ليبي، الجزاير، كويت، عمان، امارات متحده، عراق، استراليا، انگلستان، مالزي و تونس و. .. طي سه روز در مرحله مقدماتي در دو رشته حفظ و قرائت با هم به رقابت پرداختند.

در بيست و هفتمين دوره مسابقات بين‌المللي قرآن كريم اوقاف و امور خيريه، شش‌ نفر از داوران داخلي و هشت نفر از داوران خارجي با نظارت سه داور ايراني و خارجي به قضاوت پرداختند.

تجلیل از بانوان قرآنی

برگزاري همايش تجليل از بانوان فعال عرصه قرآني، معرفي نويسندگان برتر مقالات قرآني، تجليل از برگزيدگان سومين جشنواره قصه‌هاي قرآني در روز ۲۲ تير و برگزاري نمايشگاه محصولات فرهنگي و هنري از جمله برنامه‌هاي جانبي اين دوره از مسابقات بين‌المللي قرآن كريم بود.

همچنين برگزاري دو ميزگرد علمي با حضور استادان و قرآن‌پژوهان در ايام برگزاري مسابقات بين‌المللي از ديگر برنامه‌هاي اين دوره از مسابقات بود.

برگزاري بيش از ۱۷ محفل انس با قرآن كريم در سطح بقاع متبركه و مراكز و سازمان‌ها با حضور استادان احمد نعنيع و شاذلي از كشور مصر و قاريان و حافظان ايراني و گروه‌هاي هم‌خواني از ديگر برنامه‌‌هاي جنبي مسابقات بين‌المللي پارسال بود.

همچنين قاريان، حافظان، مدعوين، متسابقين شركت‌كننده در بيست‌ و هفتمين دوره مسابقات بين‌المللي قرآن كريم به همراه مسئولان سازمان اوقاف و امور خيريه، روز ۲۰ تيرماه با حضور در حرم بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران از مقام شامخ ايشان تجليل كردند.

همچنين قاريان و حافظان، مدعوين و متسابقان حاضر در بيست‌ و هفتمين دوره مسابقات بين‌المللي قرآن كريم، روز ۲۱ تيرماه، با حضور در سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، با فعاليت‌ها و خدمات اين سازمان آشنا و از اين محل بازديد كردند.

در پايان اين دوره از مسابقات در رشته حفظ كل قرآن كريم «مهدي محمد خليل از كشور عراق رتبه اول، علي رجبي از كشور ايران رتبه دوم، محمود سيد علي سيد احمد از كشور كويت رتبه سوم، بدر عبدالحافد حد از كشور ليبي رتبه چهارم، محمد ثالث عبدالسلام از كشور نيجريه رتبه پنجم، مد جادي عيسي از كشور الجزاير رتبه ششم را به دست آوردند و به مرحله نهايي راه يافتند.

همچنين در رشته قرائت، مرحله نهايي هم «مسعود نيكدستي از ايران، عبدالله داوود محمد از تانزانيا، فتح الله وحيودين از اندونزي، عبدالله حسن از كويت، انور بن هاسين از مالزي به ترتیب رتبه های اول تا رتبه پنجم» را كسب كردند.

همچنين در رشته حفظ كل قرآن كريم نيز «علي رجبي از ايران، مهدي محمد خليل از عراق، بدر عبدل الحفيظ الحد از ليبي، مد جادي عيسي از الجزاير و محمدثالث عبدالسلام از نيجريه» با كسب بيشترين امتيازات به ترتيب به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.

بیانیه هیات داوران

در پايان اين دوره از مسابقات هيئت داوران بيانيه‌اي را به شرح زير صادر كرد كه توسط فرج الله شاذلي قرائت شد، در اين بيانيه آمده بود: امسال به لطف الهي بيست و هفتيمن دوره اين مسابقات برگزار شد و بحمد الله با داوري‌هاي دقيق به خوبي به پايان رسيد و بهترين‌ها، بدون توجه به مليت و زبان اين عزيزان، مشخص شدند.

برگزاري اين مسابقات كه عمدتاً به فضل و توفيق الهي است كه به اين ملت عطا شده است لذا ما هيئت داوران از دست اندركاران و برگزار كنندگان اين دوره از مسابقات بسيار تشكر و قدرداني مي‌كنيم، چه اين كه شاهد زحمات و تلاش‌هاي آنان در هر چه بهتر برگزار شدن اين دوره از مسابقات بوديم.

اين كار ارزشمند فقط به جمهوري اسلامي ايران تعلق ندارد، بلكه متعلق به همه مسلمانان در اقصي نقاط عالم اسلامي و عربي است، چرا كه شركت كنندگان اين دوره، از كشورهاي مختلف حضور داشتند.

اين قبيل امور ارزشمند و مرتبط با قرآن كه در جمهوري اسلامي ايران انجام مي‌گيرد، از مهم‌ترين كارهايي است كه ان شاءالله خداوند متعال، رسول گرامي اسلام(ص) و خاندان پاك آن حضرت و پويندگان راه آنان را خشنود مي‌سازد.

من از طرف خودم و به نيابت از برادرانم، اعضاي محترم هيات داوران از رهبري حكيمانه مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي(حفظه الله) و نيز مسئولين محترم جمهوري اسلامي ايران مخصوصا نماينده محترم ولي فقيه در سازمان اوقاف و امور خيريه تشكر مي‌كنم.

تقدیر مجلس شورای اسلامی از سازمان اوقاف

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

مايه مباهات است كه بيست و هفتمين دوره مسابقات بين‌المللي قرآن كريم باشكوه و عظمت بيش از پيش در جمهوري اسلامي ايران برگزار شد و متسابقان ايراني حاضر در مسابقات حائز رتبه‌هاي نخست در رشته‌هاي حفظ و قرائت گرديدند، لذا برگزاري شايسته و درخور تحسين اين دوره از مسابقات در دو رشته قرائت، حفظ و برگزاري برنامه‌هاي جانبي در حاشيه مسابقات اعم از برگزاري جشنواره قصه‌هاي قرآني، تجليل از بانوان فعال قرآني، مسابقات مقاله‌نويسي و تقدير از پژو‌هش‌هاي برتر قرآني؛ ما نمايندگان خانه ملت را بر آن داشت از زحمات ارزنده نماينده محترم ولي‌فقيه جناب حجت‌الاسلام و المسلمين محمدي و تلاش كاركنان خدوم سازمان اوقاف و امور خيريه تشكر و قدرداني کنیم.

همچنين ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ضمن اعلام حمايت از فعاليت‌هاي قرآني، آمادگي خود را جهت فراهم آوردن زمينه‌هاي قانوني جهت پويايي فعاليت‌هاي قرآني و مسابقات بين‌المللي قرآن كريم با بهره‌گيري از رهنمودهاي مقام معظم رهبري(مد ظله العالي) را اعلام نماییم.

انس با قرآن؛ زمینه ساز نفوذ معارف حقیقی

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دیدار اساتید، داوران و شرکت کنندگان در بیست و هفتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم، که همزمان با میلاد پُر برکت امام حسین علیه السلام در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد، قرآن را ریسمان مستحکم الهی دانستند و خاطر نشان کردند: قرآن حیات طیبه را وعده داده است و این حیات طیبه همان زندگی همراه با عزت، امنیت، رفاه، استقلال، علم، پیشرفت، اخلاق، حِلم و گذشت است که در پرتو انس با قرآن و چنگ زدن به این ریسمان الهی، محقق می شود.

رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار، انس با قرآن را زمینه ساز نفوذ معارف و حقایق قرآنی در دل و جان مسلمانان دانستند و افزودند: سالهای متمادی تلاش شد بین "قرآن و معارف قرآنی" و "دلهای امت اسلامی" فاصله ایجاد شود تا جایی که در برخی کشورهای اسلامی، فصل جهاد را به خاطر رعایت دشمنان اسلام از تعالیم اسلامی و مدارس حذف کردند.

ایشان در تشریح "حیات طیبه وعده داده شده از سوی قرآن کریم" خاطر نشان کردند: در این حیات طیبه، زندگی فردی و اجتماعی، روح و جسم انسان، دنیا و آخرت، همزمان وجود دارد.

حضرت آیت الله خامنه ای در همین زمینه افزودند: در حیات طیبه قرآنی همچنین، آرامش روحی، سکینه و اطمینان، سعادت و عزت اجتماعی، استقلال و آزادی عمومی تأمین شده است که مقدمه ی لازم برای رسیدن به این حیات طیبه، برگزاری جلسات و مسابقات قرآنی، و تربیت حفّاظ و قرّاء است.

رهبر انقلاب اسلامی با توصیه به جوانان برای تفهّم و تدبر در قرآن و حفظ آیات نورانی آن خاطر نشان کردند: با هر بار نشست و برخاست با قرآن یک پرده از جهالت برداشته می شود و چشمه ای از نورانیت گشایش می یابد.

بيست و هشتمين دوره مسابقات قرآن و ظرفيت پايان‌ناپذير كتاب الهي

بيست و هشتمين دوره مسابقات بين‌المللي قران كريم از ۸ تا ۱۳ تيرماه سال ۱۳۹۰ در سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي با حضور دكتر احمدي‌نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران، حجت‌الاسلام والمسمين محمدي، نماينده ولي فقيه و رئیس سازمان اوقاف و جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و قرائت پيام آيات عظام سبحاني، نوري همداني و مكارم شيرازي آغاز شد.

اين دوره ازمسابقات با استقبال و حضور قاريان و حافظان ۶۰ كشور جهان در ۳ رشته قرائت، حفظ و مقاله‌‌نويسي برگزار گرديد.

* برنامه‌هاي جنبي اين دوره از مسابقات

اين دوره از مسابقات داراي ۲ برنامه جنبي همايش پژوهش‌هاي قرآني و همايش تجليل از بانوان قرآني بود.

همايش پژوهش‌هاي قرآني با سخنراني حسن رحيم‌پور ازغدي و همايش تجليل از بانوان قرآني با حضور و سخنراني آيت‌الله سيد احمد خاتمي برگزار شد كه سخنرانان با طرح مباحث گوناگون قرآني بر پيشرفت چشمگير ايران در فعاليت‌هاي قرآني و تعميق و تدبير بيشتر در محتواي قرآن تأكيد كردند.

* مراسم اختتاميه:

آيين اختتاميه بيست هشتمين دوره مسابقات بين‌المللي قرآن كريم با حضور آيت‌الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه و حجت‌الاسلام و المسلمين محمدي نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه و متسابقين ۶۰ كشور جهان در سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي برگزار شد. در اين دوره در رشته حفظ كل افراد ذيل معرفي شدند:

۱ ـ مرتضي محمدنژاد از ايران

۲ ـ مقداد مظفر جاسم از عراق

۳ ـ فرهاد يونس‌حسن از كردستان عراق

۴‌ـ قاسم سوكونا از مالي

۵ ـ ابراهيم رمضان شبان از تانزانيا

نفرات‌برتر رشته قرائت:

۱ ـ عباس هاشمي از ايران

۲ ـ داروبن حسبيوان بن سوحيبدين از اندونزي

۳ ـ احمدبن يوسف از بنگلادش

۴ ـ محمد الاطاروتي از مصر

۵ ـ سيد ثمرالدين محمد‌اف از تاجيكستان

در رشته مقاله‌نويسي:

۱- دكتر مهدي اكبرنژاد، سارا ساكي، نانسي ساكي، نويسندگان مقاله معناشناسي فتنه در قرآن كريم از ايران

۲- محمد كريمي، وحيد خاصيان نويسندگان مقاله وجوه معنايي واژه سعي در قرآن كريم از ايران

۳- محمد تقي دياري بيدگلي، عليرضا كوهي نويسندگان مقاله مراتب و مراحل انس با قرآن در آيات و روايات با تأكيد برانديشه امام خميني (ره) از ايران

۴- محمدرضامطرالشريفي نويسنده مقاله تميز معنايي الفتنه و معرفه فلسفتها و اسبابها و سبل (دفعها من مناظر القرآن الكريم) از عراق

و احمد عبدالرحيم السايح نويسنده مقاله مفهوم النهضت و تخلف المسلمين من منظور القران الكريم از مصر به عنوان برگزيدگان رشته‌هاي مختلف معرفي شدند و جوايز خود را از رئيس قوه قضائيه و نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف دريافت كردند.

* ظرفيت بي‌‌پايان كتاب الهي

در پايان مسابقات بين‌المللي قرآن كريم مسئولان برگزاري مسابقات، اساتيد، داوران، حفاظ و قاريان شركت كننده به ديدار مقام معظم رهبري شتافتند. در اين ديدار آيت‌الله خامنه‌اي (مدظله العالي) مسابقات بين‌المللي قرآن كريم را نشان دهنده ظرفيت عظيم و بي‌پايان اين كتاب آسماني براي اجتماع و وحدت مسلمانان دانستند.

بخش‌هايي ازسخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي به اين شرح است:

همه ملت‌هاي مسلمان درمقابل اين هديه بي‌نظير الهي (قرآن كريم) خاضع و درس آموزند و اين حقيقت فرصت بسيار مهمي را براي وحدت مسلمانان ايجاد مي كند. باور نداشتن به مفاهيم قرآن و وعده‌هاي پروردگار و بي‌توجهي به ظرفيت وحدت بخش قرآن مجيد، غفلت‌هايي است كه عملا مانع وحدت، عزت و اقتدار امت اسلامي شده است.

ما ملت ايران آيه شريفه ان‌الله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما با نفسهم را در عمل آزموديم و با قيام‌لله و ياري دين خدا نصرت الهي را كاملا درك كرده‌ايم. تبديل ايران به قطب قدرتمند مقابله با استكبار و صهيونيسم معجزه‌اي عيني و تحقق وعده نصرت‌الهي است كه خداوند كريم آن را در قرآن بشارت داده است.

تدبر كليد اصلي درك مفاهيم و معاني عميق قران است و حفظ آيات شريف اين فرصت را بهتر و بيشتر فراهم مي‌كند.

* پوشش گسترده خبري اين دوره از مسابقات

در بيست و هشتمين دوره مسابقات بين‌المللي قرآن كريم بيش از ۳۰۰ خبرنگار، عكاس و تصويربردار از صدا و سييما، خبرگزاري‌ها و مطبوعات حضور يافتند و به پوشش گسترده خبري بزرگ‌ترين رويداد قرآني جهان اسلام پرداختند. همچنين اين مسابقات به صورت زنده از شبكه قرآن سيما و همچنين بخش‌هايي از آن به صورت زنده از شبكه سوم سيما پخش شد.

* نگاهي به بيست و نهمين دوره مسابقات بين المللي قرآن كريم

بيست و نهمين دوره مسابقات بين المللي قرآن كريم از ۲۸ خرداد تا ۲ تيرماه سال ۱۳۹۱ براي نخستين بار در سالن همايش‌هاي برج ميلاد تهران و با حضور شخصيت‌هاي سياسي ، ،فرهنگي، لشگري وكشوري ،سفرا ي كشورهاي مختلف دنيا و جمعيت كثيري از احاد مختلف مردم برگزار شد.

افتتاحيه اين دوره از مسابقات با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين محمدي گلپايگاني رييس دفتر مقام معظم رهبري، حجت الاسلام و المسلمين علي محمدي رييس سازمان اوقاف و امورخيريه، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار شد.

* استقبال بي نظير و چشم گير مردم

حضور اقشار مختلف مردم در مراسم افتتاحيه ،اختتاميه و در طول برگزاري اين دوره از مسابقات بسيار چشم گير و مثال زدني بود به طوريكه سالن همايش هاي برج ميلاد مملو از جمعيت بود و بسياري از علاقه مندان نيز در محوطه و حياط از طريق مانيتور اين مراسم را دنبال مي‌كردند.

* نفرات برتر در رشته قرائت و حفظ كل قرآن كريم

پس از رقابت قرآني نمايندگاني از ۶۸ كشور جهان در اين دوره از مسابقات كه با قضاوت هيات داوراني متشكل از اساتيد و پيشكسوتان قرآني داخلي و خارجي همراه بود در نهايت آقاي قاسم مقدمي از ايران در رشته قرائت قرآن كريم و آقاي حسين معتمدي از كشورمان در رشته حفظ كل به مقام نخست دست يافتند. همچنين در رشته قرائت آقايان عزت السيد راشد از كشور مصر و محمود سلمان علي از كشور بحرين رتبه هاي دوم و سوم را كسب كردند.

معتمدي در رشته حفظ كل قرآن كريم و نيز آقايان عين العارفين از بنگلادش و عبدالله عمر حامد از كشور ليبي مقام هاي دوم و سوم را به دست آوردند. در مراسم اختتاميه اين دوره از مسا بقات با حضور دكتر علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي و حجت الاسلام والمسلمين محمدي نماينده ولي فقيه و رييس سازمان اوقاف و امورخيريه با اهداي جوايز، لوح تقدير و تنديس مسابقات از نفرات برتر تجليل شد.

پوشش گسترده خبري اين دوره از مسابقات

در بيست و نهمين دوره مسابقات بين‌المللي قرآن كريم بيش از ۳۰۰ خبرنگار، عكاس و تصويربردار از صدا و سيما، خبرگزاري‌ها و مطبوعات حضور يافتند و به پوشش گسترده خبري بزرگ‌ترين رويداد قرآني جهان اسلام پرداختند. همچنين اين مسابقات به صورت زنده از شبكه قرآن سيما و همچنين بخش‌هايي از آن به صورت زنده از شبكه سوم سيما پخش شد.

* برنامه‌هاي جنبي اين دوره از مسابقات

اين دوره از مسابقات داراي ۲ برنامه جنبي همايش پژوهش‌هاي قرآني و همايش تجليل از بانوان قرآني بود.

همايش پژوهش‌هاي قرآني با سخنراني حسن رحيم‌پور ازغدي و همايش تجليل از بانوان قرآني با حضور و سخنراني آيت‌الله سيد احمد خاتمي برگزار شد كه سخنرانان با طرح مباحث گوناگون قرآني بر پيشرفت چشمگير ايران در فعاليت‌هاي قرآني و تعميق و تدبير بيشتر در محتواي قرآن تأكيد كردند.

* ديدار با ولي امر مسلمين سنتي ماندگار و زيبا

در پايان مسابقات بين‌المللي قرآن كريم مسئولان برگزاري مسابقات، اساتيد، داوران، حفاظ و قاريان شركت كننده به ديدار مقام معظم رهبري شتافتند. در اين ديدار آيت‌الله خامنه‌اي (مدظله العالي) مسابقات بين‌المللي قرآن كريم را نشان دهنده ظرفيت عظيم و بي‌پايان اين كتاب آسماني براي اجتماع و وحدت مسلمانان دانستند.

* گزيده اي از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با شركت كنندگان

تدبر در آیات الهی، فهم معارف قرآنی و درس آموزی از قرآن مجید نیاز اساسی ملتهای مسلمان است ، تلاوت قرآن با صوت و الحان زیبا، هدف و اصل نیست و باید به عنوان مقدمه ای ضروری برای خشوع دلها و ایجاد آمادگی برای درک و فهم معارف قرآنی، مورد توجه قرار گیرد.

فقط به خواندن، فقط به لفاظي، فقط به الحان گوناگون نبايستي اكتفاء كرد؛ اينها را بايد به چشم وسيله نگاه كرد ، لحن زيبا و صداي زيبا براي قرآن لازم است اما براي اين كه دلها خشوع پيدا كنند، نرم شوند و به معاني قرآن برسند.

اينجور نيست كه ما خيال كنيم اين يك امر استقلالي است؛ نه اينها مقدمه است؛ اين مقدمه را بايد به قصد آن ذي المقدمه انجام داد؛ و البته بدون اين مقدمه هم مشكل است. اينكه ما اصرار داريم بر حفظ قرآن، بر تلاوت قرآن، بر گسترش جلسات قرآني در سطح كشور، بر آموزش علوم قرآني و فنون قرآني - از تلاوت و كتابت و بقيه ي مسائل گوناگوني كه اطراف قرآن هست- به خاطر اين است كه آشنايي با اينها و وقت گذاشتن در اين رشته ها، فضاي كشور را فضاي قرآني مي‌كند. ما به اين فضا احتياج داريم. وقتي فضا قرآني شد، انس با قرآن افزايش پيدا خواهد كرد؛ و انس با قرآن، موجب تدبر در قرآن و معارف قرآني مي‌شود. امروز دنياي اسلام به اين تدبر احتياج دارد ما ملت ايران هم به اين تدبر احتياج داريم.

ملت ایران مفتخر است که پرچم حاکمیت قرآن و اسلام را در دنیای مادی به اهتزاز درآورده و با صبر و استقامت، و تحمل دشواریها، روزبروز بر تلألؤ این پرچم نورانی می افزاید و با هوشیاری، اقتدار و پیشرفت مستمر، مکر و توطئه های دشمنان را ناکام می گذارد.

حماسه قرآنی سی امین دوره مسابقات بین المللی در سال حماسه سیاسی

سی امین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم از دهم تا هفدهم خرداد ماه سال ۱۳۹۲ در محل سالن اجلاس سران در تهران برگزار شد.

در این دوره از مسابقات ۱۱۱ قاری و حافظ از ۷۰ کشور جهان در سه مرحله مقدماتی، میانی و نهایی و در طول یک هفته به رقابت با یکدیگر پرداختند.

مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات با تلاوت آیاتی از قران کریم توسط "قاسم مقدمی" قاری بین المللی قرآن مجید و نفر اول این مسابقات در سال گذشته آغازشد و پس از آن حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری و حجت الاسلام و المسلمین "علی محمدی "نماینده ولی فقیه ورئیس سازمان اوقاف و امور خیریه به سخنرانی پرداختند.

* گردهمایی قاریان ۷۰ کشور جهان

حجت الاسلام والمسلمین" علی محمدی"نماینده ولی فقیه ورئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در مراسم افتتاحیه سی امین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم گفت:امروز جمهوری اسلامی ایران در مقام قرائت و حفظ قرآن کریم و توجه به مفاهیم و آشنایی و آموزش آن رتبه خوبی بین کشورهای مختلف بدست آورده و همچنین در مقام عمل و تدبر به آیات الهی پیشرو است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه تاکید کرد:گردهمایی نمایندگان بیش از ۷۰ کشور حول محور قرآن کریم ، یکی از بهترین فرصت ها برای تحقق یکی از ضروری ترین مسائل جهان اسلام یعنی اتحاد ، انسجام و وحدت بین امت اسلامی است.

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به همزمانی رقابت های نامزدهای نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با سی امین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم گفت:" امیدواریم ملت مسلمان ایران همزمان با خلق حماسه قرآنی در کنار حماسه سیاسی و حضور پر شکوه در مراسم ارتحال حضرت امام(ره) بار دیگر الگوی جدیدی برای جهان اسلام بیافرینند."

* قاریان قرآن سفیران قرآنی هستند

حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری هم در مراسم افتتاحیه سی امین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم با اشاره به اینکه این مسابقات فرصتی است تا شرکت کنندگان با حقایق و وقایع موجود در جمهوری اسلامی آشنا شوند اظهار داشت:شما می توانید سفیری برای کشور خودتان باشید و وقایع و حقایق را که در کشور ما مشاهده می کنید بازگو کنید.

وی متذکر شد: امروز جمهوری اسلامی ایران کشوری است که حاکمش قرآن مجید است و احکام اسلامی در آن جریان دارد و تنها کشوری است که به تمام معنا بر اساس تعالیم قرآن و اهل بیت (ع) زندگی می کند و حکومتش ، مردمش و همه رجال سیاسی اش هدفشان این است که قرآن حاکم باشد.

* همایش بانوان قرآنی

در کنار سی امین دوره مسابقات بین المللی قرآن چهارمین همایش تجلیل از بانوان قرآنی هم برگزار شد.تجلیل از مادر شهیدان سجادیان و جوادنیا و دعوت هدفمند از جامعه قرآنی با برقراری تماس با ۱۲۰ موسسه قرآنی از ویژگی های این دوره بود.

همچنین بیش از دو هزار بانوی فعال موسسات قرآنی در روز همایش(۱۲خرداد) در سالن اجلاس حضور یافتند.

در همایش تجلیل از بانوان قرآنی از ۱۴ بانوی فعال قرآنی از میان ۳۰۰ چهره قرآنی تجلیل شد "معصومه فرزانه "دبیر چهارمین همایش که روز ۱۲ خرداد در سالن اجلاس سران برگزار شد گفت:با مکاتباتی که با موسسات و دستگاه های قرآنی داشتیم نزدیک به ۳۰۰نفر از بانوان نخبه قرآنی را شناسایی کردیم.

تجلیل از برترین های قرآنی بانوان

اکرم جمشیدیان(اصفهان) تهیه نرم افزار گل واژه وحی ،طراحی سایت قرآنی ،تالیف ۵کتاب

زهرا میر شفیعی(اصفهان) حافظ کل،پژوهشگر قرآنی،عضو خانواده ایثارگران

فاطمه شیرزای (اصفهان) واقف جهت دانشگاه علوم قرآنی

فاطمه ارفع(تهران) پژوهشگر حوزه علوم قرآن کریم

نجمه شبانی(تهران) حافظ کل قرآن،مدرس دانشگاه

معصومه آگاهی(تهران) رتبه برتر المپیاد معارف قرآنی و مولف ۸ عنوان مقاله قرآنی

زهره اخوان(تهران) نفر اول المپیاد علمی دانشجویی و دارنده مدال طلا

شهناز عابدینی (اصفهان) حافظ کل و داور کشوری قرآن

شهربانو سرشار(اصفهان) حافظ قرآن و عضو خانواده ایثارگران

زینب تهرانی مقدم(تهران)حافظ کل قرآن و فرزند شهید

مرضیه بیگم سیاهپوش(قزوین) پژوهشگرقرانی و پزشک

زهرا عاشوری(قم) حافظ قرآن

سیده کلثوم حسینی (مازندران) حافظ کل قرآن ، مربی تکواندو

مهری کریمی صدر(سیستان و بلوچستان) پژوهشگر و داور مسابقات قرآنی

اعظم محمدی(عسلویه)حافظ کل قرآن و نفر اول مسابقات بین المللی اردن

مریم شاهرخی(کرمان) واقف موقوفه قرآنی

اعظم الوندی(تهران) داور بین المللی عضو خانواده ایثارگر

فرخنده کریم زاده(اصفهان)قاری و داور بین المللی قرآن

نهله قروی(تهران)قاری قرآن ، استاد دانشگاه و مولف مقالات قرآنی

مرضیه یزدی(همدان)قاری قرآن ، عضو خانواده قرآنی و پژوهشگر

فاطمه حسینی علایی(تهران)حافظ کل قرآن،روشندل،استاد دانشگاه

زهرا آقا محمدی شیرازی (تهران)مولف کتاب و مقاله های قرآنی و مترجم زبان انگلیسی

امینه الزهرا دانشمندی(تهران)حافظ قرآن،حافظ کل قرآن و خطاط

زهرا گیلانی (گیلان) واقف مکتب الزهرا

حجت الاسلام محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه نیز با حضور در این مراسم طی سخنانی خاطر نشان کرد:تجلیل از برترین بانوان قرآنی از اتفاقاتی است که تنها در مسابقات قرآنی کشور ما دیده می شود و در مسابقات قرآنی سایر کشورها به هیچ عنوان به این موضوع توجه نشده است.

هفتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی

برگزاری همایش بین المللی پژوهش های قرآنی و شرکت پژوهشگران داخلی و خارجی در نشست های علمی با هدف تعامل ،همفکری و استفاده از آراء و نظریات دیگر پژوهشگران ،افق های روشنی را در پیش روی محققان در سی امین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم گشود و در این همایش همچنین از برگزیدگان هفتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی در سالن اجلاس در روز ۱۶ خرداد تجلیل شد.

در این همایش هم، حجت الاسلام و المسلمین محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه،آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و دکتر عابدی رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم درباره مباحث علمی و قرآنی به ایراد سخن پرداختند.

* تجلیل از پژوهشگران برتر

در هفتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی از پنج پژوهشگرصاحب مقاله برتر تجلیل شد که اسامی پژوهشگر برتر به این شرح است:

۱- یحیی میر حسینی با ارائه مقاله ای با عنوان نقدهای قرآن کریم بر بنیادهای مشترک سبک زندگی

۲- دکتر سید عبدالله اصفهانی و دکتر محمود ابوترابی با ارائه مقاله جستاری بر تنوع گرایی در سبک زندگی اسلامی

۳- دکتر حمید ملکان و راضیه علی اکبری با مقاله مبانی سبک زندگی اسلامی

۴- علی الفرحان عبدالله الفکیکی با مقاله الفساد الاداری و المالی و مکافحته من منظور الاسلامی

۵- ناظم مجبل فالح رعد مزاحم فنجان با مقاله القرآن الکریم و الثقافه العلیا فی المجتمع الاسلامی

هفتمین همایش پژوهش های قرآنی در حالی به کار خود پایان داد که در مجموع از ۱۶ نویسنده مقاله برتر علمی از نویسندگان ایرانی و جهان اسلام تجلیل شدند.

* عرصه آثار قرآنی در نمایشگاه جنبی

همزمان با برگزاری مسابقات بین المللی قرآن نمایشگاه بزرگ قرآنی ، فرهنگی و هنری به همراه عرضه آثار فاخر قرآنی برگزار شد که مورد استقبال مردم و علاقه مندان و قاریان و شرکت کنندگان قرار گرفت.

عرضه قرآن کریم به چهار زبان انگلیسی ، روسی ، اسپانیایی و چینی ، نمایش تابلو فرش های چشم نواز قرآنی ، برگزاری مسابقه پیامکی و اینترنتی،آموزش قرآن به گروههای سنی مختلف ۰ ، طرح ختم قرآن هدیه به روح ملکوتی امام راحل و برگزاری دهها کلاس آموزش از ویژه برنامه های جنبی این دوره از مسابقات بود.

* قدردانی رئیس جمهور از سازمان اوقاف

آیین اختتاميه سی امين دوره مسابقات بين المللی قرآن با حضور "محمود احمدی نژاد "رئيس جمهور، "سيدمحمد حسينی" وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام والمسلمين "علی محمدی "نماينده ولی فقيه و رئیس سازمان اوقاف و امور خيريه و ساير مسئولان كشوری در سالن اجلاس سران كشورهای اسلامی برگزار شد.

دکترمحمود احمدی نژاد رئيس جمهور در مراسم سی امین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم با بيان اينكه بعثت رسول اكرم(ص) جشن همه عالم و جشن تمامی جهان است، گفت: بشريت پس از طی مراحل گوناگون به نقطه ای رسيده كه ظرفيت دريافت همه حقيقت و برنامه كمال را پيدا كرد و البته شناخت، تبعيت و عشق و ايمان به رسول خاتم نيازمند بالاترين ظرفيت است. يعنی بشريت به جايی رسيد كه ظرفيت رسيدن به قله های بالای سعادت را پيدا كرد و اينجا بود كه خداوند همه برنامه را در قالب قرآن و همه ياوری و رهبری و هدايت را در چهره رسول اكرم(ص) فرو فرستاد.

وی با تأكيد بر اينكه قرآن و پيامبر يك حقيقت هستند كه با هم آمده اند و از یکديگر جدانشدنی هستند، عنوان كرد: ويژگی هايی كه خداوند برای قرآن معرفی كرده همان ها را برای رسول (ص)نيز معرفی كرده است؛ قرآن از ناحيه خداوند است و پيامبر اكرم(ص) نيز از ناحيه خداوند است و قرآن براساس حق است و پيامبر اكرم(ص) نيز براساس حق و ميزان است.

رئيس جمهور در پايان سخنان خود از سازمان اوقاف و امور خيريه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، داوران مسابقات قرآن، قاريان و حافظان و تمام كسانی كه در برگزاری سی امين دوره مسابقات بين المللی قرآن كريم تلاش داشته اند تشكر و قدردانی كرد.

* فاتحان سکوی سی امین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن

آیین اختتامیه سی‌امین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم به عنوان بزرگترین رویداد قرآنی کشور جمعه ۱۷ خرداد در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد.

وحید وکیلی و هاشم سلطانی‌نژاد به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در رشته‌های قرائت و حفظ قرآن کریم در این رویداد مهم قرآنی حضور داشتند که هر دو نفر موفق به کسب مقام نخست این دوره از مسابقات شدند.

در مراسم اختتامیه نفر نخست رشته قرائت در این دوره از مسابقات به تلاوت آیاتی از قرآن کریم پرداخت.

در این مراسم ضمن تجلیل از برگزیدگان این دوره مسابقات، بیانیه هیات داوران نیز قرائت شد.

با پایان رقابت‌های سی‌امین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران ، پس از یک دوره رقابت‌‌های فشرده میان نمایندگان اعزامی از بیش از۷۰کشور جهان، برگزیدگان در دو رشته قرائت و حفظ معرفی شدند.

بر اساس رأی هیات داوران سی‌امین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم ، در بخش قرائت، وحید وکیلی از ایران به مقام نخست این رشته نایل شد.

همچنین «عبدالرحمن الکردی» از سوریه، «سعید برات‌ زاده» از آلمان،«محمد علی خسروی» از افغانستان و «حسام کریم» از عراق به ترتیب مقام‌های دوم تا پنجم این دوره از مسابقات را کسب کردند.

همچنین در رشته حفظ نیز هاشم سلطانی‌نژاد از ایران رتبه نخست این رشته را به خود اختصاص داد.

در این بخش نیز «سعیدو آدم اسحاق واکاوا» از نیجریه، «حسین عدنان عبدالرزاق» از عراق، «محمد ارشاد بن عبدالله» از مالزی و «سیدصادق احسانی» از افغانستان به ترتیب مقام‌های دوم تا پنجم این دوره از مسابقات را به دست آوردند.

نفرات نخست تا پنجم این مسابقات در هر دو رشته «حفظ» و «قرائت» یک جلد کلام‌الله مجید، لوح تقدیر، یادمان سی‌امین دوره مسابقات و به ترتیب ۴۰۰ میلیون ریال، ۳۵۰ میلیون ریال، ۳۰۰ میلیون ریال، ۲۵۰ میلیون ریال و ۲۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند.

همچنین در بخش پژوهش‌های قرآنی این دوره از مسابقات نیز یحیی میرحسینی از ایران رتبه نخست، سید عبدالله اصفهانی و محمود ابوترابی به طور مشترک رتبه دوم، حمید ملک‌ملکان و راضیه علی اکبری به طور مشترک رتبه سوم، «علی فرحان عبدالله الفکیکی» از انگلیس رتبه چهارم و «ناظم مجیل فاتح» و «رعد مزاحم فنجان» هر دو از عراق به طور مشترک رتبه پنجم را به دست آوردند.

* دنیای اسلام تشنه حقایق قرآنی

سی امین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم با دیدار شرکت کنندگان با رهبر معظم انقلاب اسلامی به پایان راه رسید.

در این مراسم پرشکوه نماینده ولی فقیه و رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه ، گزارشی آماری از فعاليت‌های قرآنی انجام شده طی يك سال گذشته توسط سازمان اوقاف و امور خيريه را ارائه و مراحل برگزاری مسابقات قرآن را از شهرستانی تا كشوری و بين‌المللی تشريح كرد.

حجت‌الاسلام محمدی پس از اين كه گزارش كوتاهی از نحوه برگزاری سی‌امين دوره مسابقات بين‌المللی قرآن و حضور بيش از ۷۰ كشور از پنج قاره جهان در اين دوره از مسابقات ارائه كرد، از رهبر معظم انقلاب اسلامی تقاضا كرد تا جمع حاضر قرآنی را با بيانات ارزشمند شان بهره‌مند سازند .

مقام معظم رهبری در آغاز بيانات خود با تأكيد بر لزوم انس و آشنايی بيشتر مسلمانان با قرآن و معارف سعادت‌بخش و عزت‌آفرين آن فرمودند: يكی از خطاب‌های قرآنی به مسلمانان، اتحاد حول ريسمان الهی و متفرق نشدن است كه در مقابل آن، آموزش و روش استعماری قرار دارد كه ايجاد اختلاف ميان امت اسلامی و تشديد تعصب‌های مذهبی، دستور كار آن است.

ايشان با اشاره به اين كه دنيای اسلام امروز تشنه حقايق قرآنی است، افزودند: برخلاف گذشته كه برجستگان دنيای اسلام برای رساندن صدای آزادی‌خواهی خود شعارهای سوسياليستی و كمونيستی سر می‌دادند، امروز از شرق تا غرب دنيای اسلام اگر كسانی بخواهند شعار عدالت، استقلال، آزادی و عزت را فرياد كنند شعارهای قرآنی را سر می‌دهند.

امام خامنه‌ای برگزاری جلسات و مسابقات قرآنی را وسيله‌ای برای نزديك شدن بيشتر به حقيقت و روح قرآن كريم دانستند و خاطرنشان كردند: فراگرفتن معارف قرآنی زمينه‌ای برای رسيدن به سلامت، امنيت و عزت و سامان يافتن زندگی مسلمانان در سايه تعاليم قرآن است.

* قدردانی مجلس شورای اسلامی از سازمان اوقاف

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از پایان با شکوه سی امین دوره مسابقات بین المللی قرآن با صدور بیانیه ای از دست اندرکاران این دوره از مسابقات تقدیر و تشکر کردند.

۱۵۴ نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه خود از زحمات و اهتمام سازمان اوقاف و امور خیریه و دست اندرکاران قرآنی در برگزاری هر چه بهتر سی امین دوره مسابقات بین المللی قرآن تشکر و قدردانی کردند.

* سی و یکمین دوره مسابقات بین المللی ؛مظهر حماسه قرآنی

مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، یکی از دستاوردهای مهم فرهنگی جمهوری اسلامی است که به برکت قرآن، امام راحل انقلاب اسلامی و خون شهدا و عنایات و توجهات خاص مقام معظم رهبری تاکنون ۳۱ دوره برگزار شده و جمهوری اسلامی ایران در این سال‌ها در بین کشورهای اسلامی موفق شده است، یکی از جامع‌ترین وموفق‌ترین مسابقات بین المللی قرآن کریم را در جهان اسلام برگزار کند.

سی و یکمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم به عنوان بزرگترین رویدادقرآنی جهان اسلام در دو رشته (حفظ و قرائت) همزمان با شب مبعث پیامبر اکرم (ص) با حضور مسئولان لشگری و کشوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، علماء، قرآن پژوهان، نخبگان و فرهیختگان قرآنی و شرکت کنندگان بیش از ۷۱ کشور جهان در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی افتتاح شد.

تعداد کشورهایی که برای حضور در سی‌و یکمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم اعلام آمادگی کردند ۷۵ کشور بود که از این تعداد ۷۱ کشور موفق به دریافت تأییدیه فنی سی‌و یکمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم شدند.

* قرآن قانون اساسی مسلمین

سی‌ویکمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم بعد از ظهر روز دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۳تا ۱۲ خرداد ماه با حضور مسئولان کشوری، لشکری، علما، فرهیختگان، و نخبگان قرآنی و نمایندگان بیش از ۷۱ کشور جهان در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد.

مراسم گشایش این دوره ازمسابقات با حضور آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه ، حجت الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری و حجت‌الاسلام و المسلمین«علی محمدی» نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امورخیریه برگزار شد . در این مراسم پس از پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، وحید وکیلی رتبه اول سی امین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم آیاتی از کتاب الهی را تلاوت کرد. بر اساس این گزارش اجرای ابتهال توسط سید کریم موسوی مبتهل ممتاز کشور از دیگر برنامه های این مراسم بود.

* قرآن دریایی عظیم

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اوصاف متقین و حاملان قرآن گفت: باید نگاه ایمانی و قرآنی را در همه زمینه‌ها و زوایای زندگیمان متجلی کنیم.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در آیین افتتاحیه سی و یکمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم خاطر نشان کرد: عظمت قرآن کریم با توجه به آیات، روایات و احادیث به جا مانده از امامان و پیامبر اکرم(ص) روشن و در خود قرآن کریم به این عظمت و جایگاه اشاره شده است.وی افزود: بر اساس آیات، قرآن بهترین کلام و گفتار است و اگر بر کوه‌ها نازل شود آنها را می‌شکافد.

رئیس قوه قضائیه افزود: بر اساس تعبیر مولایمان حضرت علی(ع) قرآن دریایی عظیم است که عمق معنای آن مشخص نیست و بر اساس عظمت قرآن، عظمت حاملان آن هم روشن می‌شود.

آملی لاریجانی گفت: بر اساس حدیث نبوی اشراف امت پیامبر حاملان قرآن هستند و جزء اصحاب شب به حساب می‌آیند.

رئیس قوه قضائیه گفت: قرآن یک حقیقت چند وجهی و دارای مدارج مختلف است که یکی از مراتب آن همین الفاظی است که خوانده شده و کتابت می‌شود.

وی گفت: مرتبه دیگر معانی قرآن بوده و مرتبه سوم لایه‌های عمیقی است که از در کنار هم گذاشتن آیات و جمع کردن آنها به دست می‌آید.

* نگاه ما در همه مراتب، قرآنی باید باشد

وی یادآورشد: حاملان قرآن از درجه بالایی برخوردار هستند به گونه‌ای که در حدیثی آمده اگر در خانه‌ای قرآن خوانده شود، نور آن خانه برای اهل آسمان‌ها همانند درخشش ستارگان برای اهل زمین خواهد بود.

وی به تفسیری منسوب به امام حسن عسگری(ع) اشاره کرد و گفت: بر اساس گفته ایشان در آیات قرآن خیراتی وجود دارد که بهتر از آن در هیچ کجا نیست.

رئیس قوه قضائیه به بخش دوم حدیث نبوی قرائت شده اشاره کرد و گفت: قرآن اشرف امت رسول را شب‌ زنده‌داران معرفی می‌کند و در اوصاف متقین آمده است که آنها کسانی هستند که بخش عمده‌ای از شب را به راز و نیاز با خداوند متعال گذرانده و در کنار آن به قرائت قرآن می‌پردازند.

آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنرانی خود به ضرورت تغییر نگاه اشاره کرد و گفت: نگاه ما در همه مراتب زندگی باید نگاهی قرآنی باشد.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر این که باید نگاه توحیدی و ایمانی را در زندگیمان پیاده کنیم،‌گفت:‌ ما در همه احوال چه در بیداری و چه در خواب باید به قرآن توجه کرده و از همه مهمتر بدانیم که این قرآن از جانب چه کسی نازل شده است.

* مسابقات بین المللی قرآن دستاورد بزرگ فرهنگی کشور است

حجت الاسلام والمسلمین محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه نیزدر این مراسم گزارشی از روند دعوت از قاریان و حافظان جهان و فرآیند برگزاری این دوره از مسابقات ارائه کرد. حجت‌الاسلام و المسلمین محمدی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در دوره‌های گذشته مسابقات بین‌المللی قرآن کریم یاد آور شد: قرآن کریم، کتاب زندگی و حیات بخش انسان و قانون اساسی مسلمین است و خداوند متعال این نعمت الهی را به انسان عرضه کرده است تا به آن عمل کند و به عزت و شرف دنیا و آخرت نائل شود.

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف با اشاره به نامگذاری سال۹۳از سوی مقام معظم رهبری به نام«اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»گفت: مسابقات بین المللی قرآن کریم یکی از برنامه ها و دستاوردهای بزرگ فرهنگی کشور است که باید با عزم ملی و مدیریت جهادی برگزار شود.

حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی اظهارداشت : کار برای قرآن ، این کتاب با عظمت الهی باید با اخلاص و نیت قرب الی الله باشد و در این امر تعریف و تمجید و یا توبیخ و بازخواست نباید تاثیرگذار باشد ، زیرا این امور در محضر خداوند صورت می گیرد و ارج و پاداش خواهد داشت.

* توجه به ظرفیت قرآنی مردم

وی استفاده از ظرفیت سایر دستگاه ها و جلب مشارکت جامعه قرآنی را هنر ستاد برگزاری مسابقات بین المللی قرآن دانست و گفت : هنر جمهوری اسلامی بهره گیری از ظرفیت مردم در برنامه های مختلف است و مقام معظم رهبری نیز فرمودند هر زمان امور کشور به مردم واگذار شده ، موفقیت های بسیاری بدست آمده و در مسابقات بین المللی قرآن نیز باید از ظرفیت مردم و علاقه مندان قرآن بهره گرفت.

حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه در دعوت از حفاظ و قاریان دیگر کشورها ، افراد قوی ، برتر ، شایسته در شأن مسابقات بین المللی در اولویت قرار دارند تصریح کرد: مسابقات بین المللی قرآن یکی از ابتکارات جمهوری اسلامی است و در صورت مدیریت و مراقبت به فرصت تبدیل می شود و یکی از این مراقبت ها ، جلوگیری از حاشیه سازی های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی از مسابقات است.

رئیس سازمان اوقاف ، انقلاب اسلامی را برگفته از قرآن دانست و افزود : در قالب مسابقات بین المللی قرآن باید بخشی از فرهنگ انقلاب به مردم و متسابقان ارائه شود و استقلال سیاسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از قرآن است ، به متسابقان ارائه شود و وحدت و همدلی و هماهنگی میان مردم و مسئولان قرآنی مورد تاکید قرار گیرد.

رئیس ستاد عالی سی و یکمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم با اشاره به اینکه باید با استفاده از آیات قرآن ، بخشی از فرهنگ انقلاب اسلامی را به مردم و متسابقان عرضه کرد گفت : برای این مهم باید مراقبت های لازم صورت گیرد تا مانع از طرح برخی مسائل اختلافی شود و در این زمینه می توان از فرمایشات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و وصیت نامه سیاسی - الهی امام خمینی (ره) استفاده کرد، زیرا بهترین پیام برای همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان است.

* محمدی : پژوهش‌های قرآنی باید معطوف به مشکلات جامعه باشد و به مرحله اجرا برسد

همچنین همزمان با این دوره از مسابقات بین المللی قرآن ، هشتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی روز شنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۳ با حضور آیت‌الله خزعلی برگزار شد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در این مراسم ضمن ضروری دانستن برگزاری همایش پژوهش‌های قرآنی در مراحل شهرستانی، استانی و کشوری گفت: پژوهش‌های قرآنی باید معطوف به مشکلات جامعه باشد و به مرحله اجرا برسد.

حجت الاسلام محمدی نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف پژوهش را امری برای تدبر در آیات قرآن بیان کرد و گفت: سفارش به تدبر فقط به موضوعات فردی باز نمی گردد و باید انسان در مبدأ آفرینش، توحید و معاد تدبر کند.وی با اشاره به فرمایشات امام راحل درباره اهمیت قرآن کریم گفت: امام‌خمینی(ره) می‌فرمایند: رمز موفقیت مسلمانان در تدبر در قرآن است و تربیت الهی انسان سبب موفقیت می شود.

* مشکلات مسلمانان با تدبر در آیات قرآن حل می شود

محمدی مشکلات اسلام و مسلمانان را عمل نکردن به فرامین الهی دانست و گفت: در اغلب کشورهای اسلامی شب و روز قرآن خوانده می‌شود، اما باز هم مسلمانان این همه مشکل دارند، علت آن پرداختن به ذکر ظاهری قرآن است و به آیاتی که سرنوشت مسلمانان را رقم می‌زند توجه نمی‌شود. رئیس سازمان اوقاف همایش پژوهش های قرآنی را مکمل مسابقات قرآن کریم بیان کرد و گفت: این برنامه مکمل مسابقات بین‌المللی قرآن کریم است و ضروری است در کنار حفظ و قرائت قرآن به مفاهیم ناب قرآنی هم توجه شود.

* ضرورت برگزاری همایش پژوهش های قرآنی در مراحل شهرستان، استان و کشوری

محمدی از ضرورت برگزاری این همایش مانند مسابقات قرآن خبر داد و گفت: باید همایش پژوهش های قرآنی مانند مسابقات قرآن کریم در مراحل شهرستان، استان و کشور برگزار شود.

وی حل مسائل جامعه در پژوهش‌های قرآنی را از نکات مورد توجه محققان بیان کرد و گفت: باید محققان تلاش کنند در پژوهش‌های خود مسائل مختلف را حل کنند و تا مقاله به طرح و طرح هم قابلیت اجرا پیدا کند.

* بررسی ۷۰۰ مقاله در همایش پژوهش‌های قرآنی

دبیر همایش بین المللی پژوهش های قرآنی از ارسال ۷۰۰ مقاله به دبیرخانه همایش خبر داد و گفت: مقاله برتر ۱۰ میلیون تومان جایزه دریافت کرد.

حجت‌الاسلام دکترمحمد اکبری طی سخنانی ، قرآن کریم را معجزه ابدی پیامبر(ص) بیان کرد و گفت: قرآن تکلم الهی، معجزه ابدی،‌ جاودانه و زوال‌ناپذیر پیامبر اکرم(ص) است. قرآن تأمین‌کننده همه نیازهای مادی و معنوی آحاد انسان‌ها در همه عصرها و نسل‌ها است.

* پژوهش قرآنی امری پسندیده برای رسیدن به حقایق قرآن است

اکبری، پژوهش قرآنی را امری برای رسیدن به حقایق و لطایف قرآنی بیان کرد و گفت: پژوهش قرآنی انسان را به قرآن متصل می‌کند و یکی از امتیازات جمهوری اسلامی ایران توجه به این زمینه است، زیرا در هیچ کشوری پژوهش در کنار مسابقات برگزار نمی‌شود.

* ارسال ۷۰۰ مقاله به دبیرخانه همایش

اکبری از برگزاری هشتمین همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی با حضور ۸۰۰ شرکت‌کننده داخلی و خارجی خبر داد و گفت: در این دوره از همایش، بیش از ۷۰۰ اثر علمی ارسال شده و ۶۲۰ اثر داخلی و ۶۶ اثر خارجی است که شامل مقاله، کتاب و پایان‌نامه است مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به حضور نمایندگان ده‌ها کشور در این دوره از همایش گفت: در هشتمین همایش پژوهش‌های قرآنی، نمایندگانی از کشورهای انگلیس، سوئد، عراق، یمن، بحرین، سوریه، مصر، الجزایر، لیبی، بورکینافاسو، افغانستان و برخی کشورهای دیگر حضور یافتند.

* سطح علمی بالای شرکت‌کنندگان

دبیر علمی همایش از حضور اساتید و کارشناسان طراز اول قرآن کریم در این دوره از همایش خبر داد و گفت: شرکت‌کنندگان همایش هشتم از سطح علمی بسیار بالایی برخوردارند که ۲۷۳ نفر از آنها دارای مدرک دکترا و یا دانشجوی دکترا، ۲۶۶ نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد، ۲۱نفر عضو هیأت علمی و دانشیار و ۹۱ نفر استادیار هستند.

* ۱۰ میلیون تومان جایزه برترین مقاله

وی از انتخاب ۷۰ مقاله به عنوان مقاله‌های برتر همایش خبر داد و گفت:‌ در هشتمین همایش‌بین المللی پژوهشهای قرآنی ۷۰ مقاله به منظور چاپ در کتاب مجموعه مقالات همایش انتخاب شد که از این تعداد ۴۰ اثر به عنوان اثر برتر جوایزی دریافت کردند. همچنین ۵ نفر اول همایش در روز اختتامیه مسابقات بین‌المللی از ۱۰ تا ۴ میلیون تومان جایزه دریافت کردند.

وی از عقد تفاهم‌نامه با بیش از ۴۰ مرکز حوزوی خبر داد و گفت: به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی همایش با بیش از ۴۰ مرکز حوزوی و دانشگاهی تفاهم‌نامه‌هایی امضاء شده است، همچنین مقالات علمی ‌همایش به بیش از ۴۰۰ مرکز دانشگاهی خارجی ارسال می‌شود.

* ۴۰ اثر برتر هشتمین همایش پژوهش‌های قرآنی معرفی شدند

۴۰ اثر برتر در هشتمین همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی معرفی شدند و از صاحبان ۵ مقاله برتر در اختتامیه مسابقات تجلیل به عمل آمد.

بر اساس این گزارش ۴۰ پژوهش برتر در همایش بین‌المللی پژوهش های قرآنی برگزیده شدند که از این بین پنج مقاله به عنوان برترین آثار در اختتامیه مسابقات بین المللی قرآن کریم معرفی و تجلیل شدند.

اسامی برترین پژوهش ها به شرح ذیل است؛

۱- علی غضنفری به خاطر مقاله عوامل سقوط و انحطاط تمدن‌ها از منظر قرآن کریم از ایران

۲- سوسن حسن عبدالله الفضلی به خاطر مقاله الامام علی علیه‌السلام حضارة امة از یمن

۳- محمد فاکر میبدی به خاطر مقاله مولفه های تمدن اسلامی از نگاه قرآن از ایران

۴- محمد حسین علی السویطی و علی خویر مطرود الحجانی به خاطر مقاله دور الإمام جعفر الصادق (علیه السلام) فی تطویر الفکر الجغرافی از عراق

۵- رحیم حاصلی به خاطر مقاله فرآیند شکل‌گیری و رابطه سبک زندگی و مدنیّت اسلامی از ایران

۶- محمد جانی پور و رضا سعادت نیا به خاطر مقاله آسیب شناسی عوامل ظهور تمدن نوین اسلامی از ایران

۷- یحیی میرحسینی به خاطر مقاله ارتباط بعد مادی و معنوی تمدّن‌ها در پیشرفت و انحطاط جوامع از ایران

۸- حمید فاضل قانع به خاطر مقاله درآمدی بر ظرفیت های تمدنی آموزه‌های قرآن کریم از ایران

۹- محمدرضا مطر به خاطر مقاله شجر الشریفی مبادئ وأُسسُ الحضارةِ الإسلامیّةِ من منظارِ القرآنِ الکریمِ وتطبیقاتها عند الإمام علیّ (ع) از عراق

۱۰- زهرا قاسم‌نژاد و زهره پورکبیریان به خاطر مقاله نقش روایات در شکوفایی تمدن نوین اسلامی از ایران

۱۱- سید احمد میریان و بنفشه مفیدی به خاطر مقاله نقش و جایگاه حقوق شهروندی در حاکمیت مبتنی بر تمدن اسلامی از منظر قرآن از

۱۲- سمیه حسنعلیان به خاطر مقاله إستراتیجیات إحیاء الحضارة الإسلامیة فی ضوء القرآن الکریم و معارفه از ایران

۱۳- غفار شاهدی به خاطر مقاله مبانی نظری فرهنگ و تمدن اسلامی از منظر قرآن کریم از ایران

۱۴- سهراب مروتی و فرشته دارابی به خاطر مقاله مبانی نظری تمدن اسلامی با رویکردی بر قرآن و حدیث از ایران

۱۵- محمّد هادی فلاح‌زاده و راضیه علی‌اکبری به خاطر مقاله نقش وحدت در تحقق تمدن اسلامی با تأکید بر آموزه های قرآن کریم از ایران

۱۶- نبیل الیعقوبی به خاطر مقاله الخطاب القرآنی وأثره فی بناء الحضارة الإسلامیة از عراق

۱۷- مهدی اکبرنژاد و نرگس شکربیگی به خاطر مقاله تحجر، قشری نگری و تأثیر آن بر تمدن اسلامی در قرآن و حدیث از ایران

۱۸- خالد غفوری به خاطر مقاله اُطروحة جدیدة حول إمکانیة الإفادة من المنهج التجربی فی تطویر العلوم الإسلامیة والإنسانیة از عراق

۱۹- دکتر مهدیه سادات خشوعی به خاطر مقاله راهکارهای ایجاد دانشگاه تمدن‌ساز اسلامی: عامل احیاء و تقویت تمدن اسلامی از ایران

۲۰- محمد علی معمارزاده به خاطر مقاله مؤلفه های تمدن مهدوی: تحلیلی از مدینه فاضله دینی از ایران

۲۱- حمید محمدی‌راد و حمیده شفیعی به خاطر مقاله موانع بازگشت به آموزه‌های اصیل قرآنی در تحقق تمدن اسلامی از ایران

۲۲- علی محمد میرجلیلی، اصغر کریمی رکن آبادی و سمیه یوسفی به خاطر مقاله شاخصه‌های اقتصادی تمدن اسلامی با بهره گیری از آموزه‌های قرآنی از ایران

۲۳- عباس تقویان و خدیجه نقیئی به خاطر مقاله پایه ریزی تمدن مهدوی با بررسی آیات و روایات ایران ۲۴ هادی یعقوب‌زاده بررسی نقش و جایگاه قرآن کریم در پایه‌ریزی تمدن صدر اسلام از ایران

۲۴- هادی یعقوب زاده به خاطر مقاله بررسی نقش و جایگاه قرآن کریم در پایه‌ریزی تمدن صدر اسلام از ایران

۲۵- حامد مصطفوی‌فرد به خاطر مقاله طبقه بندی علوم مبتنی بر غایت تمدن دینی از ایران

۲۶- پیمان صالحی به خاطر مقاله مبانی و الزامات احیای تمدّن اسلامی از منظر قرآن کریم (با تکیه بر نقش انقلاب اسلامی ایران در مقابل مواضع تخریبی غرب) از ایران

۲۷- مهدی نظری به خاطر مقاله مدارای پیامبر اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم با مخالفان و تأثیر آن بر تمدن اسلامی از ایران

۲۸- مهسا شهابی و مهدی اکبرنژاد به خاطر مقاله تحلیل و بررسی مبانی تمدن اسلامی از ایران

۲۹- راضیه میرزائی قلم خانی به خاطر مقاله شاخصه‌های اقتصاد تمدن اسلامی با بهره گیری از آموزه‌های قرآنی از ایران

۳۰- حامد پوررستمی به خاطر مقاله دین و تمدن‌سازی با تکیه بر آموزه‌های اسلامی از ایران

۳۱- راضیه شیرینی به خاطر مقاله تمدن مهدوی، تمدن نوین اسلامی از ایران

۳۲- بی‌بی حکیمه حسینی و محسن دیمه کار به خاطر مقاله بایسته‏های تمدن سازی تربیت محور از منظر قرآن کریم (با تکیه بر تفسیر المیزان) از ایران

۳۳- محمدرضا موسوی ‌شوشتر، محمد برادران‌علاف و احمد ذوالفقاری به خاطر مقاله عوامل انحطاط تمدن‌ها از منظر قرآن کریم با محوریّت « ترک امر به معروف و نهی از منکر» از ایران

۳۴- ابراهیم فلاح و سید عبدالله اصفهانی به خاطر مقاله نقش امام علی علیه‌السلام در شکل گیری و توسعه نرم افزاری تمدن اسلامی از ایران

۳۵- سیده فاطمه احمدی و جمال فرزندوحی به خاطر مقاله شاخصه‌ های تمدن اسلامی در قرآن و حدیث از ایران

۳۶- جمال فرزندوحی، فاطمه کریمی و معصومه چهری به خاطر مقاله شاخصه‌های تمدن‌های پسندیده و مذموم در قرآن از ایران

۳۷- سعیده غروی، زهرا عابدی و زهرا شکری به خاطر مقاله شاخصه‌های تمدن اسلامی از منظر قرآن کریم از ایران

۳۸- ابوالفضل حُری به خاطر مقاله انسان به مثابه «حیّ متألّه» در تمدن اسلامی (بررسی سبک زندگی در پرتو صورت و سیرت انسان در قرآن) از ایران

۳۹- عبدالهاشم میرزااف به خاطر مقاله عوامل و زمینه‌های شکوفایی تمدن نوین اسلامی از منظر قرآن از تاجکستان

۴۰- مهدی عبدالهی‌پور و سید حسین حسینی بجدنی به خاطر مقاله جستاری در اثر بخش مولفه‌‌های فرهنگی بر شکل‌گیری و ماندگاری تمدن اسلامی از ایران

* وزیر ارشاد: وحدت ملل مسلمان در سایه قرآن کریم تجلی پیدا می‌کند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قرآن کریم را محور وحدت عنوان کرد و گفت: امید است مسابقات قرآن ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی خود را در همه عرصه‌ها خصوصا در مسیر ترویج تلاوت آشکار کند.

طی مراسمی در حاشیه سی و یکمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم از نفرات برتر، طرح تربیت حافظان قرآن سازمان اوقاف با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تجلیل شد.

بنا بر این گزارش در این مراسم جنتی طی سخنانی با اشاره به فواید انس با قرآن گفت: کلام وحی اصیل‌ترین منبع شناخت حقیقت است و انس با قرآن سبب تعمیق معنا در زندگی می‌شود از این رو امام علی (ع) قرآن را حلال مشکلات مادی و معنوی می‌داند و در وصف آن می‌فرماید: قرآن دوای درد و راه‌حل مشکلات و تنها راه سامان بخشیدن به امور شما است.

وی ترویج قرآن کریم را مهم‌ترین رکن سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) بیان کرد و افزود: اگر به مطالعه سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) بپردازیم می‌فهمیم رسالت تبلیغ از مهم‌ترین ارکان سیره این بزرگان است و از این رو ترویج کتاب خدا از مهمترین وظایف جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

جنتی، مبعث پیامبر(ص) را عید انفتاح انسانیت بیان کرد و گفت: ره‌آورد مبعث عطیه الهی به بشریت است که آن رسالت پیامبر(ص) است که امسال با خردادماه مقارن شده، خردادماه یادآور قیام ملت ایران است که به تبعیت از بعثت پیامبر(ص) انجام داد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر حاضر را دوران بازگشت به کلام وحی بیان کرد و گفت: وحدت ملل اسلامی در سایه قرآن کریم تجلی پیدا می‌کند. قرآن کتاب آسمانی است که اتحاد امت از نعمت های آن است که از طریق قرآن به بشریت عنایت شده است.

جنتی با اشاره به اینکه مسلمانان می‌توانند با محوریت قرآن اتحاد را تقویت کنند گفت: مسلمانان جهان می‌توانند بر پایه اعتدال با حفظ تفاوت‌های مذهبی اتحاد اسلامی را تقویت کنند و راه رسیدن به این هدف عمل به مصالح اسلام و مسلمین است، همچنین قرآن کریم همواره پیامدهای مثبت اتحاد را به ما بازگو کرده و درباره دوری از وحدت هشدار می‌دهد.

وزیر ارشاد با اشاره به وجود دوای همه دردهای زندگی در قرآن کریم گفت: قرآن کتاب زندگی شرافتمندانه در دنیا و آخرت است. احکام اجتماعی آن در همه زمینه‌ها از جمله رفتار با پدر و مادر، معاشرت، مقابله با بدگویی و ریاکاری، مقابله با نقض عهد و پیمان‌شکنی در آن بیان شد است، همچنین در قرآن به میانه‌روی، توصیه به تقوا، صداقت و توجه به معاد در آیات متعددی سفارش شده است.

وی با اشاره به انس با قرآن در جمهوری اسلامی ایران گفت: به برکت جمهوری اسلامی ایران انس با قرآن در میان اقشار مختلف شکل گرفته و قاریان در همه محافل دیده می‌شوند و حافظان قرآن هم رو به افزایش هستند. امید است این مسابقات که ۳۰ سال در راستای ترویج فرهنگ قرآنی گام برداشته بتواند ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی خود را در همه عرصه‌ها خصوصا در مسیر ترویج تلاوت آشکار کند.

*۱۴ حافظ طرح تربیت حافظان قرآن سازمان اوقاف تجلیل شدند

۱۴ حافظ قرآن طرح تربیت حافظان سازمان اوقاف با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل برگزاری مسابقات بین‌المللی قرآن کریم تجلیل شدند.

بنا بر این گزارش در این برنامه که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد از ۱۴ نفر از برترین حافظان قرآن که طی سال گذشته در طرح سازمان اوقاف به حفظ قرآن کریم پرداخته‌اند تجلیل به عمل آمد.

این طرح سال ۱۳۹۱ با دستورنماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف آغاز شد و قرار است طی آن یک میلیون حافظ قرآن کریم تربیت شود.

* پنجمین همایش تجلیل از بانوان فعال قرآنی» با تقدیر از ۱۴ بانوی فرهیخته برگزار شد

همزمان با دومین روز از سی‌ویکمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، پنجمین همایش تجلیل از بانوان فعال قرآنی (روزچهارشنبه ۷ خرداد)۱۳۹۳ با حضور آیت الله محمدی ری شهری تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی و حجت الاسلام والمسلمین محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، در سالن اجلاس سران برگزار شد.

پنجمین همایش تجلیل از بانوان فعال قرآنی با قرائت آیاتی از قرآن کریم توسط محمد مهدی بیگی نفر اول مسابقات قرآن شکوفه ها آغاز شد.

معصومه فرزانه دبیر پنجمین همایش تجلیل از بانوان فعال قرآنی طی سخنانی در این همایش به ارائه گزارشی از روند برگزاری این مراسم پرداخت و گفت: در چند سال برگزاری این همایش دستاوردهای متعددی را به دست آورده ایم که اولین آن این بود که مطالبات قرآنی مقام معظم رهبری را در حوزه مباحث قرآنی در جامعه بانوان عینیت بخشیدیم.

فرزانه خاطرنشان کرد: مشارکت و هم افزایی با مراکز و مجموعه های فعال بانوان قرآنی از جمله دستاوردهای همایش به شمار می رود و معرفی الگوهای قرآنی در عرصه های گوناگون به جامعه زنان نیزاز دیگر دستاوردهای برگزاری آن محسوب می شود.

وی در پایان از اجرای پروژه آسیب شناسی چالش های فراروی بانوان فعال قرآنی خبر داد و گفت: این اطلاعات در اختیار بانوان فعال قرآنی و موسسات قرآنی قرار می گیرد.

دبیر پنجمین همایش تجلیل از بانوان فعال قرآنی تصریح کرد:ما محصولات علمی مختلفی در طی چند سال گذشته داشتیم که از جمله چاپ سه کتاب است که در دسترس علاقه مندان قرار گرفته و ان شاء الله سه کتاب دیگر در آینده منتشر خواهد شد.

در ادامه این مراسم حجت اسلام الهی زاده مشاور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه پیرامون تدبر در قرآن به سخنرانی پرداخت و گفت: فرق ترجمه و تدبر این است که در ترجمه آیه را در نظر داریم و بعد از ملاحظه ترجمه ها متوجه می شویم آیات و عبارات بعضا بریده بریده است که یک فهم منسجمی از متن را در اختیار ما قرار نمی دهد لذا تدبر از ترجمه یک درجه بالاتر است که همانا دستیابی به فهم مسنجم لایه اول معنای قرآن است.

وی با اشاره به تفاوت تفسیر با تدبر افزود: در تفسیر علاوه بر لایه اول، لایه های دوم معنا، معنا را و ظهر و بطن قرآن و بعد تطبیق و مراحل دیگر را در دل خود دارد اما تدبر در همان حد خواندن و فهمیدن و خواندن و فهماندن است و تدبر در قرآن بر اساس آیات الهی یک وظیفه همگانی برای مسلمانان به شمار می رود. برای روشن شدن رابطه تدبر و تفسیر باید بگویم تدبر شنا بر روی بحر قرآن است اما تفسیر قواصی در اعماق اقیانوس قرآن است.

* هر مفسری باید مسیر تدبر را بگذراند

حجت الاسلام الهی زاده تاکید کرد: برای تدبر در قرآن گام هایی تعریف شده که همه آنها با قرائت قرآن همراه است. در واقع روش تدبر، تکرر در قرائت است. مسلما با یک بار قرآن خواندن آن معنای منسجم را متوجه نمی شویم اما با چند بار خواندن ذهن باز شده و کلمات قبل و بعد به ما کمک می کند تا فهم منسجمی از متن داشته باشیم. تدبر در قرآن متمرکز بر نص و ظاهر قرآن است و آنچه فراتر از این باشد، به حیطه تفسیر سپرده می شود.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری پیرامون تدبر در قرآن یادآور شد: تدبر روشمند و قانونمند است و نه سلیقه ای و ذوقی و ما امیدواریم روزی فرا رسد که آحاد مسلمانان و حتی آحاد اسنان ها در حد تدبر با قرآن آشنا شوند. منتها شروع این امر از ام القرای اسلامی و پیشتازی آن از ملت ایران باید صورت گیرد.

این پژوهشگر قرآنی بر ضرورت تربیت قرآنی تاکید کرد و گفت: روش های تربیتی سه گونه است و باید ببینیم از این سه، کدام مورد تاکید قرآن می باشد. روش اول روش معلمان اخلاق است که مخاطبان خود را به فضایل اخلاقی دعوت کرده و از رذایل اخلاقی بر حذر می دارند. روش دوم روش خطبا و وعاظ است که متاثر از تعالیم دینی است و مردم را تشویق به تحصیل فضائل اخلاقی با بیان صواب های اخروی می کنند و یا مردم را از رذایل اخلاقی با بیان خطرات و عذاب های اخروی بر حذر می دارند

وی اضافه کرد: اما روش سوم در تربیت این است که برای تحصیل فضائل تاکید بر ام الفضایل و ام الکمالات می شود که همانا توحید است و برای اجتناب از رذایل نسبت به ام الرذایل و ام المفاسد هشدار داده می شود که ام المفاسد شرک است که این روش ویژه قرآن است .

پژوهشگر قرآنی تصریح کرد: اگر تربیت ما قرآنی باشد باید در امر تربیت بر توحید تکیه کنیم و از شرک دوری بجوییم حتی اکتفا به امر توحید هم کافی نیست و اجتناب از شرک ضروری است و اگر از شرک دوری نداشته باشیم به نفاق کشیده می شویم.

حجت الاسلام الهی زاده خاطرنشان کرد: مربی باید شکل گیری شاخص و نتیجه کار تربیتی اش به توحید توجه کند روایتی نقل شده که گریه های معمول بچه ها نگران کننده نیست چون گریه چهار ماه اول اعتراف به وحدانیت پرروردگار است و چهار ماه دوم صلوات بر محمد و آل محمد (ص) است و چهار ماه سوم دعا در حق پدر و مادر است.

وی با اشاره به حدیث نبوی مبنی بر سه دوره تربیتی هفت ساله تاکید کرد: اگر می خواهیم تربیت توحیدی و قرآنی داشته باشیم باید رضای الهی را در نظر بگیریم. براساس حدیثی از حضرت رسول کودک در هفت سال اول به مثابه امیر است که در این دوره توحید را می آموزد و در هفت ساله دوم عبد است که روحیه عبودیت در او پرورش می یابد و در هفت ساله سوم به عنوان وزیر نحوه تعامل اجتماعی را می آمورد.

این پژوهشگر قرآنی یادآورشد:من در اینجا همه مربیان و معلمان را دعوت می کنم که در کنار تدبر در قران در امر تربیت به سمت تربیت توحیدی و فطری حرکت کنند چون استکبار جهانی با قوای نفسانی انسان ها، جبهه هایی را در مقابل تربیت دینی ما قرار داده است که تنها می توان با تربیت قرآنی در مقابل آن ایستادگی کرد.

* تجلیل از ۱۴بانوی فعال قرآنی

همچنین در این همایش از ۱۴ بانوی فعال قرآنی به نام های زهره سلطان الکتابی (قم) مادر خانواده قرآنی دارای ۲ فرزند حافظ قرآن، فتحیه فتاحی زاده (تهران) دکترای علوم قرآن و حدیث و طلبه، هیأت علمی دانشگاه، عضو خانواده ایثارگران، پژوهشگر و مولف کتب متعدد قرآنی، غصون مسلمی (تهران) حافظ کل قرآن، مدرس فعال در رشته حفظ و خادم القرآن الکریم، مولف و داور قرآن، عاطفه حیرت (اصفهان) حافظ کل قرآن، دکترای مشاوره خانواده و رتبه برتر دانشگاه و محقق و پژوهشگر در زمینه روانشناسی دینی، رقیه مجیدی (کرمان) خواهر یک شهید و یک آزاده، واقف قرآنی، مدیر قرآنی، پژوهشگر و مربی هنرهای قرآنی، معصومه امیراینانلو (تهران) عضو هیأت علمی دانشگاه، پژوهشگر، هنرمند و صاحب آثار نقاشی و خطاطی قرآنی، مریم سعیدی (مرکزی) حافظ کل قرآن، رتبه برتر مسابقات کشوری ، داور کشوری، کارشناس ارشد علوم قرآن، مدیر قرآنی و مدرس قرآن، سمیه مروتی (تهران) حافظ کل قرآن، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، فرزند جانباز و آزاده تهیه کننده برنامه های قرآنی در رسانه ملی، سیمیندخت بهزادپور (تهران) مبلغ فعال فرهنگی قرآنی، پژوهشگر و مولف کتب متعدد، مدیر، نسرین نافذ کلام (تهران) داور پیشکسوت مسابقات قرآن، مدرس و استاد دانشگاه و پژوهشگر قرآنی و صاحب مقالات متعدد در زمینه‌های علوم قرآن، منیژه زمانی (تهران) فعال در عرصه اطلاع‌ر سانی قرآنی و فعالیت دینی در فضای مجازی، حافظ و مربی قرآن، صدیقه ذبیحی (اصفهان) واقف با نیت مسجد و دارلقرآن الکریم، معلم قرآن، گل افشان نوروزی (فارس) حافظ قرآن، مادر خانواده قرآنی و دارای سه فرزند حافظ کل قرآن و سمیه حاج علی (تهران) قاری قرآن، کارشناس ارشد علوم قرآن کریم، رتبه دار مسابقات قرآن در سطح کشوری و بین‌المللی و مدرس قرآن تجلیل شد.

* پایان مسابقات سی و یکم،آغاز فصلی دیگر

مراسم اختتامیه این دوره با حضور دکترعلی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت‌ الاسلام و المسلمین ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت‌ الاسلام و المسلمین علی محمدی رئیس سازمان اوقاف، سردار پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش، سردار زاده‌ کمند جانشین فرمانده نیروی انتظامی، مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمع دیگری از مسئولان لشکری و کشوری در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد.

* قرآن کریم عهد و پیمان خدا با خلق است

در این مراسم رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی قرآن کریم را عهد و پیمان خدا با خلق بیان کرد و گفت:‌ قرآن عهد و پیمان خدا با خلق است حال باید چگونه از این عهد صیانت کرد. امام صادق (ع) می‌فرمایند: «سزاوار است که مسلمان به عهد خود نظر افکند نظری که هم صورت ظاهری داشته باشد هم باطنی».

وی با بیان چند نکته در زمینه تأمل در آیات الهی گفت:‌ اولین نکته اینکه این عهد و پیمان باعث ذکر می‌شود و عاملی که باعث جلوگیری از نفرت می‌شود ذکر است. همچنین انسان را از ظلمات به سوی نور حرکت می‌دهد. در این عهد و پیمان شفا و رحمت است و انسان را هدایت می‌کند.

* کسی که قرآن بخواند و دلش نرم نشود دچار حزن شده است

لاریجانی ممارست بر عهد و پیمان را یکی از توصیه‌های بزرگان بیان کرد و گفت:‌ توصیه شده که انسان در عهد و پیمان خود با خداوند ممارست روزانه داشته باشد. امام صادق (ع) می‌فرمایند: “کسی که قرآن را بخواند اما برای خدا خضوع نکند و دلش نرم نشود عظمت خدا را کوچک شمرده و دچار حزن آشکار شده است”.

* سه ابزار قاری برای انس با قرآن

رئیس مجلس با بیان توصیه امام صادق(ع) به قاریان قرآن گفت:‌ امام صادق(ع) سه موضوع را برای قاریان قرآن مشخص می‌کند. قلبی خاشع،‌ بدنی آسوده و مکانی خلوت. اینها عامل فهم خصوصیات عهد و پیمان است. هنگامی که قلب خاشع شود شیطان از او می‌گریزد. هنگامی که نفس خود را از تعلقات دنیا خالی کند از برکت قرآن بهره‌مند می‌شود و هنگامی که مکانی خلوت به دست آورد روح او با معانی قرآن انس می‌گیرد.

* سه دفتر پیش روی مومنان در قیامت

وی با بیان اینکه سه دفتر در قیامت پیش روی مومنان است، گفت: در قیامت سه دفتر پیش روی مومنان است. دفتری که نعمت‌ها در آن ثبت شده، دفتری که کارهای نیک و دفتری که کارهای ناشایست در آن است. دفتر نعمت‌ها با کارهای نیک معاوضه شده و خداوند می‌‌گوید قرآن بخوان و بالا برو و هرگاه یک آیه بخواند یک درجه بالا می‌رود. خداوند نوید داده که دستان مؤمن را از رحمت پر کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تدبر در آیات الهی گفت: در سنت ما چیزی بالاتر از تدبر در آیات الهی مورد توجه نیست و همه مقدمات ظرفی است که باید تأمل و تدبر در قرآن در آن قرار گیرد. عهد و پیمانی که خداوند یاد می‌کند بطنش با تأمل در قرآن حاصل می‌شود

مراسم اهدای جوایز نفرات برگزیده این دوره از مسابقات با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و مسئولان ومدیران ارشد نظام، حجت ‌الاسلام والمسلمین محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و شرکت کنندگان در این مسابقات در سالن اجلاس سران برگزار شد. اسامی نفرات برگزیده این دوره از مسابقات که با داوری ۱۰ داور خارجی از کشورهای مسلمان و ۵ داور ایرانی برگزار شد ، بدین شرح است :

برگزیدگان رشته قرائت :

۱- جعفر فردی ازایران،یک جلد کلام الله مجید،لوح تقدیر،تندیس و مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال

۲- محمد عسگرازفیلیپین ، یک جلد کلام الله مجید،لوح تقدیر،تندیس و مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال

۳- محمود محمد یوسف ابراهیم ازمصر،یک جلد کلام الله مجید،لوح تقدیر،تندیس و مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال

۴- سید ثمرالدین صمداف تاجیکستان،یک جلد کلام الله مجید،لوح تقدیر،تندیس و مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال

۵- محمد رمضان عیدی بینده ازتانزانیا،یک جلد کلام الله مجید،لوح تقدیر،تندیس و مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال

برگزیدگان رشته حفظ :

۱- بهزاد هژبری ازایران،یک جلد کلام الله مجید،لوح تقدیر،تندیس و مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال

۲- عبدالقادر عبدالعزیز احمد عبدالعزیزازمصر،یک جلد کلام الله مجید،لوح تقدیر،تندیس و مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال

۳- مطیع الله مطمئن ازافغانستان،یک جلد کلام الله مجید،لوح تقدیر،تندیس و مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال

۴- محمد لطفی سلیمان ازاندونزی یک جلد کلام الله مجید،لوح تقدیر،تندیس و مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال

۵- هارون مامادو حسن از نیجر،یک جلد کلام الله مجید،لوح تقدیر،تندیس و مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال

همچنین در مراسم اختتامیه سی و یکمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم ، مقام های اول تا پنجم رشته پژوهش های قرآنی منتخب هشتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی تجلیل شدند که اسامی آنان بدین شرح است :

۱- علی غضنفری از ایران یک جلد کلام الله مجید،لوح تقدیر،تندیس و مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال

۲- خانم سوسن عبدالله الفضلی ازیمن یک جلد کلام الله مجید،لوح تقدیر،تندیس و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال

۳- محمد فاکر میبدی ازایران،یک جلد کلام الله مجید،لوح تقدیر،تندیس و مبلغ ۸۰ میلیون ریال

۴- محمد حسین علی السویطی ، علی خوبر مطرود الحجانی ازعراق یک جلد کلام الله مجید،لوح تقدیر،تندیس و مبلغ ۷۰ میلیون ریال

۵- رحیم حاصلی ازایران،یک جلد کلام الله مجید،لوح تقدیر،تندیس و مبلغ ۶۰ میلیون ریال

بیانیه هیأت داوران سی ویکمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

بیانیه هیئت داوران سی و یکمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم که همزمان با مراسم اختتامیه قرائت شد به شرح ذیل است.

هیأت داوران مسابقات ضمن حضور در این رویداد بزرگ قرآنی جهان اسلام و قدردانی از رهنمود های عالمانه و قرآنی رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی و مسلمین نقطه نظرات خود را پیرامون این دوره از مسابقات در بیانیه ای اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است:نظم و انسجام در مدیریت فنی و همچنین سطح کیفی شرکت کنندگان و رقابت تنگاتنگ آنان در مراحل نیمه نهایی و نهایی وجه تمایز این مسابقات با دیگر مسابقات بین المللی است که موجب شگفتی و تحسین هیأت داوران نیز شده است.حضور نمایندگان نخبه قرآنی ۷۱ کشور از ۵ قاره جهان بیانگر استقبال چشمگیر مسلمانان جهان از دعوت جمهوری اسلامی ایران و نشان از اعتبار و جایگاه علمی و فنی این مسابقات در بین مسابقات دیگر کشور ها می باشد.

در این بیانیه خاطرنشان شده است: نظم و هماهنگی در اجرای دقیق برنامه ها و برگزاری سه مرحله ای مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم و همچنین نشست های توجیهی باعث ایجاد فرصتی بیشتر جهت ارائه فن و هنر قرائت متسابقین در شرایطی بدون استرس و برابر و موجب اجرای عادلانه مسابقات گردید.

تحقیق هیأت داوران این دوره با تجربه حضور در دیگر مسابقات بین المللی بر اساس موارد ذکر شده این مسابقات را بزرگترین رویداد قرآنی جهان اسلام دانسته و از سازمان اوقاف و امور خیریه به جهت برپایی با شکوه این مراسم قدر دانی نموده و مرکز تخصصی قرآنی این سازمان را شایسته تقدیر می داند.

رهبر معظم انقلاب: بزرگترین گرفتاری امروز دنیای اسلام غفلت از توطئه‌ها و خباثت دشمنان است

طبق سنت همه ساله بعد از پایان مسابقات بین‌المللی قرآن، متسابقین به همراه جامعه قرآنی کشور به دیداررهبر معظم انقلاب نائل شدند و در سالروز ولادت با سعادت امام زین العابدین علیه السلام، فضای حسینیه امام خمینی(ره) آکنده از عطر دل انگیز آیات روح بخش کلام الله مجید شد و اساتید، قاریان و حافظان برتر شرکت کننده درمسابقات قرآن ، در حضور حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، محفل نورانی انس با قرآن برپا کردند.

در این برنامه جعفر فردی، نفر اول مسابقات بین‌المللی قرآن در رشته قرائت تحقیق و بهزاد هژبری، نفر اول رشته حفظ کل این رقابت‌ها در محضر رهبر معظم انقلاب تلاوت کردند.

متن کامل سخنان مقام معظم رهبری در این محفل معنوی و نورانی را در ادامه می خوانید. بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم‌

الحمدلله ربّ العالمین والصّلاة على نبیّه و آله الطّاهرین‌

به همه‌ى حضّار محترم، برادران و خواهران عزیز و بخصوص به میهمانان جمهورى اسلامى، اساتید محترم، قرّاء محترم، حفّاظ محترم که از کشورهاى اسلامىِ برادر تشریف آوردند، خوشامد عرض میکنم. همچنین از فراهم‌آورندگان این مراسم پرشکوه و پرمعنا و پربرکت - چه مدیران اوقاف و مسئولان ذى‌ربط و چه برادران و اساتید و بزرگانى که در طول این چند روز مسابقات را به بهترین وجهى اداره کردند - تشکّر میکنم و امیدواریم ان‌شاءالله همه‌ى شماها به برکت قرآن مأجور باشید.

زبان ما قاصر است از شکر نعمتِ اقبال به قرآن در کشور؛ بنده هروقت در خبرها یا در تلویزیون مشاهده میکنم که جوانان ما در سراسر کشور به قرآن اقبال دارند، از ته دل خداى متعال را شکرگزارى میکنم. نعمت بزرگى است؛ ما این نعمت را و عظمت آن را درک میکنیم. در دورانى دیدیم که در کشور ما حفظ قرآن و تلاوت قرآن رونقى نداشت؛ در دوران رژیم طاغوت، علاقه‌مندان به قرآن همه‌جا بودند، امّا رونق و عمومیّت و شیوعِ اقبالِ به قرآن در کشور وجود نداشت. امروز که نگاه میکنیم، مى‌بینیم به برکت جمهورى اسلامى، جوانهاى ما، مردان ما، زنان ما، نوجوانان ما به قرآن علاقه و گرایش نشان میدهند؛ قرآن را فرامیگیرند، تلاوت قرآن را مى‌آزمایند، قرآن را حفظ میکنند. اینها البتّه هدفهاى برتر و نهایى نیست، هدف نهایى فهم قرآن و عمل به قرآن است؛ امّا اینها قدمهاى لازمِ ابتدایى است. اگر قرآن در جامعه رواج پیدا کند، رونق پیدا کند، حفظ قرآن رایج بشود، انس با قرآن در بین اقشار مختلف جامعه رواج پیدا بکند، جامعه براى عمل به قرآن نزدیک میشود؛ ما این را میخواهیم. قرآن نور است، قرآن هدایت است، قرآن بیان است، تبیان است؛ قرآن با انسان حرف میزند، با دل انسان حرف میزند، با باطن انسان حرف میزند. با قرآن باید مأنوس شد، به قرآن باید نزدیک شد، اوّلین بهره را دلِ آماده و مستعدّ انسان میبرد؛ اگر دیدید دلتان به قرآن نزدیک است، خدا را شکر کنید؛ اگر دیدید معارف قرآنى را به‌آسانى قبول میکنید و در دل میپذیرید و تحمّل میکنید، بدانید که خداى متعال اراده کرده است شما را هدایت کند؛ فَمَن یُرِدِ اللهُ اَن یَهدِیَهُ یَشرَح صَدرَهُ لِلاِسلمِ وَ مَن یُرِد اَن یُضِلَّهُ یَجعَل صَدرَهُ ضَیِّقًا حَرَجًا کَاَنَّما یَصَّعَّدُ فِى السَّماء.(۱) خاصیّت قرآن این است: اگر دل شما به قرآن نزدیک شد، اگر اُنس با قرآن پیدا کردید، بدانید خداى متعال اراده کرده شما را هدایت کند و این بزرگ‌ترین نعمت الهى است.

عزیزان من! امروز دنیاى اسلام دچار گرفتارى‌هاى بزرگى است؛ مى‌بینید، میشنوید، اطّلاع دارید؛ بزرگ‌ترین گرفتارى دنیاى اسلام این است که متوجّه توطئه و دست خبیث دشمنان خود نیست؛ این یکى از بزرگ‌ترین یا بزرگ‌ترین گرفتارى دنیاى اسلام است. آن کسانى که با اسلام بدند، آن کسانى که نام اسلام آنها را میرَمانَد، آن کسانى که حاضرند به‌خاطر حفظ مطامع مادّى خود با هر دعوت حقّى مبازره کنند و بجنگند - و اسلام دعوت حقّى است که به حقّ و عدل دعوت میکند - اینها در دنیاى اسلام بیکار نیستند، بخصوص بعد از پدید آمدن جمهورى اسلامى؛ بعد از آنکه در این نقطه‌ى حسّاس جغرافیاى عالم، نظامى بر اساس اسلام تشکیل شد، توطئه‌ها شدید شد، پیچیده شد؛ امروز توطئه‌ها از گذشته پیچیده‌تر است؛ این را باید همه در دنیاى اسلام بفهمند. ما را به‌جان هم مى‌اندازند، برادران را در مقابل هم قرار میدهند؛ سیاست دشمنان اسلام این است که در کشورهاى اسلامى در میان جوامع اسلامى و در امّت اسلامى برادرکشى و جنگ داخلى را به نیابت از خودشان به‌راه بیندازند؛ خودشان کنار بنشینند و شاهد این باشند که ما به جان هم افتادیم. خب، اینجا باید دشمن را شناخت، باید توطئه‌ى دشمن را فهمید، این کمبود دنیاى اسلام است. در میان امّت اسلامى کسانى هستند که براى مقابله‌ى با برادران مسلمان خودشان با دشمنان اسلام دست‌به‌دست میدهند؛ امروز ما این را داریم؛ به شیطان نزدیک میشوند براى اینکه با برادران مسلمان خودشان بجنگند و مبارزه کنند و مقابله کنند؛ امروز کسانى هستند که حاضرند با رژیم صهیونیستى همکارى کنند، براى اینکه برادر مسلمان خودشان را به خاک بیندازند. اِنَّهُمُ اتَّخَذوا الشَّیطینَ اَولِیاءَ مِن دُونِ الله وَ یَحسَبُونَ اَنَّهُم مُهتَدُون؛(۲) با شیطان میسازند، دست‌به‌دست هم میدهند و گمان باطلشان این است که در راه هدایت دارند قدم برمیدارند. اینها معیارهاى قرآنى است، اینها معیارهاى روشنى است که قرآن در اختیار ما قرار میدهد، اینها را باید بفهمیم؛ کِى میتوانیم بفهمیم؟ وقتى با قرآن انس داشته باشیم، وقتى دل خودمان را به‌روى قرآن باز کنیم؛ همه‌ى این مراسم مقدّمه‌ى این است.

به شما جوانان عزیز توصیه میکنم اُنستان را با قرآن زیاد کنید؛ آن کسانى که با قرآن ارتباط پیدا کردند، قدر این ارتباط را بدانند؛ کسانى که قرآن را حفظ کردند، قدر این حفظ قرآن را بدانند؛ این جواهر قیمتى را براى خودشان نگه دارند؛ آن کسانى که با تلاوت قرآن مأنوسند، این رشته‌ى مبارک را از دست ندهند، رها نکنند؛ آن کسانى که با قرآن مرتبطند، تدبّر در قرآن را، تدبّر در معانى قرآن را، تعمّق در مفاهیم قرآنى را، هدف خودشان قرار بدهند؛ اینها چیزهایى است که ما را قدم‌به‌قدم به قرآن نزدیک میکند. اگر با قرآن مأنوس شدیم، به قرآن نزدیک شدیم، مفاهیم قرآنى در دل ما توانست اثر بگذارد، آن‌وقت میتوانیم امیدوار باشیم که امّت اسلام عزّت وعده داده شده‌ى از سوى خداى متعال را [به دست خواهد آورد]: وَ للهِ‌ العِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلمُؤمِنین؛(۳) این عزّت را آن‌وقت خدا به امّت اسلامى خواهد داد. اگر با قرآن مأنوس شدیم، آثار و برکات آن اینها است.

بنده مجدّداً از همه‌ى دست ‌اندرکاران این مراسم تشکّر میکنم؛ از اساتید، از شرکت کنندگان در مسابقه، از جوانان عزیز، از مدیران این مراسم زیبا و با شکوه، و از مردمى که از این مراسم استقبال کردند، تشکّر میکنم. امیدوارم که خداوند متعال همه‌ى شماها را محفوظ بدارد، باقى بدارد، و از مجرى محترم و خوش‌زبان هم که جلسه را - هم اینجا و هم ظاهراً در محلّ مراسم - با زیبایى اداره کردند،(۴) متشکّریم.

والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته‌

۱)سوره‌ى انعام، بخشى از آیه ۱۲۵

۲) سوره‌ى‌اعراف، بخشى از آیه‌ى ۳۰

۳ ) سوره‌ى منافقون، بخشى از آیه‌ى ۸

۴) آقاى مجید یراق‌بافان‌

* تجلیل۱۵۱ نماینده مجلس از سازمان اوقاف

۱۵۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قرائت بیانیه‌ای از سازمان اوقاف و امور خیریه به دلیل برگزاری موفقیت‌آمیز مسابقات بین المللی قرآن کریم تقدیر و تشکر کردند.

بر اساس این گزارش۱۵۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خانه ملت در بیانیه‌ای از سازمان اوقاف و امور خیریه به دلیل برگزاری موفقیت‌آمیز سی ویکمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم تقدیر و تشکر کردند متن کامل این بیانیه ، به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مایه مباهات است در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی برگزاری موفق و باشکوه سی و یکمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم در جمهوری اسلامی ایران با حضور بیش از ۷۰ کشور جهان و استقبال پرشور مردم برگزار شد و مورد عنایت مقام معظم رهبری قرار گرفت.

در این بیانیه خاطرنشان شده است: ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تحقق تدابیر و رهنمودهای مقام معظم رهبری، ضمن اعلام حمایت از گسترش فعالیت‌های قرآنی، آمادگی خود را برای فراهم آوردن زمینه‌های قانونی لازم به منظور پویایی و ارتقای سطح برگزاری مسابقات قرآنی در عرصه ملی و بین‌المللی اعلام می‌داریم.

* تجلیل مجلس از نفرات برتر

هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از نفرات برتر دو رشته‌ قرائت و حفظ کل قرآن در سی و یکمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم تجلیل کرد. . جعفر فردی نفر اول در رشته قرائت و بهزاد هژبری نفر اول رشته حفظ کل قرآن کریم هدایایی را از هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی دریافت کردند.