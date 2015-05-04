تاریخ برگزاری جشنواره موسیقی نواحی مشخص شد

فرشید فلاح مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد استان کرمان درباره جزئیات برپایی جشنواره موسیقی نواحی به خبرنگار مهر گفت: بر اساس برنامه ریزی هایی که انجام گرفته قرار بر این است که جشنواره موسیقی نواحی ایران بعد از دو سال توقف، آبان ماه امسال در شهر کرمان برگزار شود و تصور می کنم با توجه به اینکه شهر کرمان به دلیل تنوع گونه های موسیقایی یکی از مهدهای مهم موسیقی نواحی ایران است شاهد برگزاری جشنواره ای بزرگ و جالب توجه برای مخاطبان این گونه موسیقایی باشیم.

وی با اشاره به گمانه زنی های موجود درباره دبیر این دوره از جشنواره نیز توضیح داد: نام افراد بزرگی برای دبیری این جشنواره مهم و ارزشمند مطرح شده ولی تمامی موارد مربوط به انتخاب دبیر جشنواره به عهده مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد است که به زودی جزییات آن نیز اعلام می شود. آنچه مورد توافق گرفته این است که بحث اجرایی این دوره از جشنواره موسیقی به عهده یکی از هنرمندان پیشکسوت و اهل فن کرمانی خواهد بود و یک هنرمند صاحب نام نیز به عنوان دبیر هنری جشنواره کارها را انجام خواهد داد.

فلاح در پایان تاکید کرد: استان کرمان مبتکر جشنواره موسیقی نواحی است ضمن اینکه استان کرمان از مهم ترین مناطق گردشگری کشورمان است و موسیقی نواحی می تواند به کمک بحث گردشگری نیز بیاید. به هر ترتیب ما در این جشنواره سعی می کنیم که ایرانگردان و جهانگردان بتوانند با استفاده از ارزش های موسیقی نواحی در این رویداد حضور داشته باشند.

جشنواره موسیقی نواحی ایران از جمله جشنواره های تاثیرگذار و با اهمیت حوزه موسیقی کشور است که طی سال های اخیر با فراز و نشیب های زیادی همراه بود. آخرین دوره برگزاری این جشنواره به اردیبهشت ماه سال ۹۲ بازمی‌گردد که در آن دوره و در روزهای پایانی دولت دهم با دبیری بهمن کاظمی در شکل و شمایلی بسیار کوچک و کم سر و صدا همزمان در تهران و کرمان برگزار شد.

در مراسم اختتامیه این جشنواره که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دوره گذشته برگزار شد، بهمن کاظمی به عنوان دبیر نهمین دوره جشنواره موسیقی نواحی ایران انتخاب شده بود.