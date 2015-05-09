همایش ملی مدیریت استراتژیک در بجنورد پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر برگزاری همایش ملی مدیریت استراتژیک جمعه شب در آیین اختتامیه این همایش، با ابراز خرسندی از استقبال خوب مدیران استان از این همایش، اظهار امیدواری کرد که برگزاری چنین همایش هایی در استان استمرار یابد.

رحمت‌الله عمیق اظهار داشت: آموخته های این همایش باید به صورت کاربردی مورد استفاده و بهره برداری مدیران و شرکت کنندگان در این همایش قرار گیرد.

وی افزود: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد آثار و برکات خوب و ارزشمند برگزاری نخستین‌‌ همایش ملی مدیریت استراتژیک در توسعه همه جانبه استان و تقویت کسب و کار باشیم.

عمیق با اشاره به نقطه نظرات بسیاری از شرکت کنندگان در مورد این همایش گفت: علاقمندی بسیاری از دوستان شرکت کننده در این همایش حاکی از رضایت آنها از برنامه ها و سخنرانی های این همایش بود که امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک با حمایت بخش دولتی و خصوصی شاهد استمرار چنین همایش هایی در سطح استان باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش ملی مدیریت استراتژیک از صبح پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه در کمپ پتروشیمی خراسان آغاز و جمعه شب به کار خود پایان داد.

در مراسم اختتامیه این همایش به چهار نفر از سخنرانان خارجی شرکت کننده، بسته های صنایع دستی استان اهدا شد.