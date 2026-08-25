دبل پیروزی شاگردان صادقیانی مقابل چین تایپه

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله یک هشتم نهایی دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال جهان امروز (سه‌شنبه سوم شهریور) با هشت دیدار در دوحه قطر پیگیری می‌شود. تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال پسر ایران به مصاف چین تایپه رفت و این تیم را سه بر صفر شکست داد تا صعودش به مرحله یک چهارم نهایی و جمع هشت تیم برتر جهان قطعی شود.

شاگردان آرش صادقیانی در سه ست متوالی این دیدار با امتیازهای ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند تا برای دومین بار چین تایپه را در این رقابت‌ها شکست دهند. تیم ملی زیر ۱۷ سال در مرحله مقدماتی نیز این تیم را سه بر صفر از پیش رو برداشته بود.

مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی پسر زیر ۱۷ سال جهان روز پنج‌شنبه پنجم شهریور پیگیری می‌شود و تیم ملی ایران به مصاف برنده دیدار پاکستان و مصر می‌رود.