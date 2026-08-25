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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۶

والیبال نوجوانان قهرمانی جهان- دوحه

دبل پیروزی شاگردان صادقیانی مقابل چین تایپه

دبل پیروزی شاگردان صادقیانی مقابل چین تایپه

تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال پسر ایران در مرحله یک هشتم نهایی قهرمانی جهان دوحه موفق به شکست چین تایپه شد تا با شکست دوباره این تیم به جمع هشت تیم برتر این رقابت‌ها صعود کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله یک هشتم نهایی دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال جهان امروز (سه‌شنبه سوم شهریور) با هشت دیدار در دوحه قطر پیگیری می‌شود. تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال پسر ایران به مصاف چین تایپه رفت و این تیم را سه بر صفر شکست داد تا صعودش به مرحله یک چهارم نهایی و جمع هشت تیم برتر جهان قطعی شود.

شاگردان آرش صادقیانی در سه ست متوالی این دیدار با امتیازهای ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند تا برای دومین بار چین تایپه را در این رقابت‌ها شکست دهند. تیم ملی زیر ۱۷ سال در مرحله مقدماتی نیز این تیم را سه بر صفر از پیش رو برداشته بود.

مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی پسر زیر ۱۷ سال جهان روز پنج‌شنبه پنجم شهریور پیگیری می‌شود و تیم ملی ایران به مصاف برنده دیدار پاکستان و مصر می‌رود.

کد مطلب 6927335
سیده فرزانه شریفی

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