صیانت از منابع طبیعی بدون همکاری مردم ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نیازعلی ابراهیمی پاک صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های استان گفت: منابع طبیعی کشور از جهات مختلف دارای کارکردهای ضروری برای آینده کشور است که پشتیبانی از بخش کشاورزی یکی از مهم ترین کارکردهای منابع طبیعی محسوب می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین افزود: در این بین یکی از مهم ترین اهداف و رسالت های اداره منابع طبیعی، حفظ و صیانت از ثروت طبیعی کشور و انتقال این امانت به نسل آینده این سرزمین است.

وی بیان کرد: حفظ منابع طبیعی باعث حفظ محیط زیست و ذخیره منابع طبیعی برای آیندگان می شود از این رو هرچه منابع طبیعی گسترش پیدا کند منابع آبی نیز بیشتر ذخیره خواهد شد.

در ادامه این نشست مدیرکل منابع طبیعی استان قزوین با اشاره به فرارسیدن هفته منابع طبیعی گفت: هفته منابع طبیعی از ۱۵ لغایت ۲۱ اسفند ماه همزمان با روز درختکاری برگزار می شود.

اسدالهی افزود: منابع طبیعی در همه حال در حفظ و صیانت از عرصه های منابع طبیعی تلاش می کند تا در نهایت این هدف که با مشارکت مردم و گروه های مردم نهاد بتوان در صیانت از عرصه های منابع طبیعی گام برداشت، محقق شود.

این مسئول «منابع طبیعی با مردم، برای مردم» را شعار هفته منابع طبیعی ذکر کرد.