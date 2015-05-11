به گزارش خبرنگار مهر، در غرفه این انتشارات کتاب‌هایی از جمله نقد تاریخ پژوهشی، تاریخ آموزی و تاریخ نگاریف تاریخ نگاری اسلامی، تاریخی فرهنگی چیست؟، جغرافیای تاریخی جهان اسلام در چهار قرن نخستین، مبانی جغرافیایی تاریخی اسلام، ابن خلدون و تاریخ، تاریخ عرب در دوران اسلامی، گفتگوهایی در باب تاریخی شناسی و تاریخ نگاری، تاریخ نگاری و مورخان عثمانی، تاریخ در بستر جغرافیا، مقدمه ای بر تاریخ نگاری، چشم اندازهایی از جاده ابریشم دریایی از خلیج فارس تا دریای شرقی چین، زیدیه در ایران، اساس تاریخ شیعیان در سوریه و لبنان و... وجود دارد.

این کتابها بخشی از ۳۹ عنوان کتابی است که این انتشارات در اختیار مخاطبان خود در نمایشگاه کتاب گذاشته است.

انتشارات پژوهشکده تاریخ اسلام از این میان کتاب‌های تاریخ نگاری در عصر سلجوقی به نویسندگی ناصر صدقی، تداوم و تحول تاریخ‌نویسی در ایران عصر قاجار نوشته عباس قدیمی قیداری، تاریخ‌نگاری در ایران عصر سلجوقی به تالیف ناصر صدقی، گفتارهایی در باب تاریخ‌نگاری و روش‌شناسی تاریخی به سفارش گروه روش‌شناسی و تاریخ‌نگاری پژوهشکده‌ تاریخ اسلام و کتاب پزشکی اسلامی در دوره میانه نوشته پترای با ترجمه قربان بهزادیان‌نژاد جزو کتابهای تازه منتشر شده این پژوهشکده است که برای اولین بار در نمایشگاه در معرض دید و عرضه مخاطبان قرار می گیرد. این کتابها به ترتیب ۲۵، ۱۵، ۲۰ و ۱۷ هزار تومان قیمت دارند که انتشارات پژوهشکده تاریخ اسلام آنها را با ۲۰ درصد تخفیف ویژه نمایشگاه عرضه می کند.