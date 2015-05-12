پرداخت تسهیلات به نوغانداران خراسان شمالی

حسین رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای حمایت از واحدهای تولید پیله و کرم ابریشم به متقاضیان این واحدها، از محل صندوق طرح توسعه کشاورزی و صندوق مهر امام رضا(ع) تسهیلات پرداخت می شود.

وی اظهار داشت: علاوه بر ارائه تسهیلات، با بازدید از محل پرورش کرم ابریشم آموزش های لازم در راستای بهبود کیفیت تولید، به نوغانداران ارائه خواهد شد.

رضا زاده افزود: همچنین برای احداث توتستان های متمرکز در این استان، امسال دو هزار و ۴۰۰ اصله نهال توت اصلاح شده بین نوغانداران توزیع شده است.

وی تصریح کرد: امسال همچنین دو هزار و ۴۰ جعبه تخم نوغان نیز با قیمت هر جعبه هفت هزار ۵۰۰ تومان بین نوغانداران توزیع شد که بر این اساس پیش بینی می شود طی سال جاری ۸۲ هزارتن پیله تر در این استان تولید شود.

رضا زاده قیمت تضمینی خرید پیله تر در سال جاری را هر کیلو ۱۵ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: اگر قیمت خرید این محصول در بازارآزاد بالاتر از این قیمت باشد، نوغانداران می توانند پیله تولیدی خود را در بازار و به قیمت روز به فروش برسانند.

وی میانگین تولید پیله تر کرم ابریشم در هر جعبه در کشور را ۲۵ کیلو و در استان ۴۰ کیلوگرم عنوان کرد.

مدیر امور طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم جهاد کشاورزی خراسان شمالی افزود: هم اکنون دو هزار خانوار در خراسان شمالی به پرورش کرم ابریشم مشغولند.

وی گفت: شهرستان راز و جرگلان با ۴۲ درصد بیشترین و شهرستان گرمه با دو دهم درصد کمترین میزان تولید کرم ابریشم در استان را به خود اختصاص داده اند.

رضا زاده افزود: متاسفانه به دلیل نبود امکانات فرآوری پیله تر در این استان، پیله تولیدی نوغانداران خراسان شمالی برای تبدیل به نخ ابریشم به استان های خراسان رضوی و گیلان ارسال می شود.

به گفته وی، پارسال دو هزار و ۱۰۰ جعبه تخم نوغان در بین نوغانداران توزیع و ۸۴ تن پیله تر در خراسان شمالی تولید شد.