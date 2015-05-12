به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نظامیان ارتش سوریه امروز سه شنبه به مواضع گروه های تروریستی در استان الحسکه حمله کردند.

بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات روستاهای «رفرف» و « صدیق» واقع در مناطق غربی استان حسکه از لوث تروریست های داعش و جبهه النصره پاکسازی شدند.

از سوی دیگر منابع خبری از وقوع دو انفجار تروریستی در منطقه «الزهراء» و وادی الذهب در استان حمص خبر می دهند.

آخرین اخبار رسیده حاکی از کشته شدن ۴ غیرنظامی و زخمی شدن حدود ۳۰ نفر دیگر به دنبال این انفجار حکایت دارد.

از سوی دیگر منابع سوری اعلام کردند: مبارزان کُرد سوری نیز ضمن به هلاکت رساندن ده ها عضو داعش و مجروح ساختن چندین نفر دیگر، کنترل مناطقی در حومه استان حمص را در دست گرفتند.