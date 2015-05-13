«حزب جوانان ایران اسلامی» در البرز فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه گذشته «حزب جوانان ایران اسلامی» استان البرز در دفتر خود در کرج رسما فعالیت خود را آغاز کرد.

آرمین شریفی راد سخنگوی حزب جوانان ایران اسلامی استان البرز در حاشیه این جلسه در گفتگو با مهر، اظهار کرد: حزب جوانان ايران اسلامی به عنوان يكی از احزاب اصلاح طلب در راستای ترويج و دفاع از آرمانهای اصلاح طلبی و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ايجاد شده و عضو شوراي هماهنگی جبهه اصلاحات نيز است.

شریفی راد در ادامه بیان کرد: این حزب فعاليت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را در استان البرز برای تقويت جامعه مدنی و ترويج فرهنگ تحزب آغاز كرد.

وی در ادامه گفت: شاخه استان البرز حزب جوانان ایران اسلامی ، هماهنگ با شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و اصلاح طلبان استان البرز به فعاليت خواهد پرداخت.

این مسئول در پایان گفت: به زودی دفتر دائم حزب جوانان ایران اسلامی استان البرز افتتاح خواهد شد و از طریق رسانه ها برنامه های این حزب به عموم شهروندان اطلاع رسانی می شود.