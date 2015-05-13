مرغ ۱۰۰۰ تومان گران شد/ نرخ امروز؛ ۶۷۰۰ تومان

مهدی یوسفخانی در گفتگو با مهر از افزایش ۲۰۰ تومانی قیمت هر کیلوگرم مرغ نسبت به روزهای ابتدایی هفته جاری خبر داد و گفت: امروز چهارشنبه قیمت این کالا درب کشتارگاه (عمده) ۶۱۰۰ تومان، تحویل به مغازهدار ۶۲۰۰ تومان و در مراکز خردهفروشی ۶۷۰۰ تومان است.
وی با بیان اینکه قیمت مرغ تا پایان هفتهجاری در همین حدود باقی میماند، افزود: قیمت این کالا روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشتماه به ۷۰۰۰ تومان رسیده بود و امروز ۳۰۰ تومان نسبت به دو روزپیش کاهش یافته ضمن اینکه قیمت این کالا روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ۶۵۰۰ تومان بوده است.
یوسفخانی با اشاره به عدم تغییر قیمت ماهی نیز اضافه کرد: قیمت ماهی قزلآلا امروز چهارشنبه ۱۵ هزارتومان و قیمت تیلاپیا ۲۲ هزارتومان است.
طبق اظهارات وی، قیمت مرغ طی یک هفته اخیر حدود ۱۰۰۰ تومان افزایش یافته است.
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