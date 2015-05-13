۱۰۰ تن دارو و تجهیزات پزشکی به یمن ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا رئیس کرمی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی به منظور توسعه درمان اضطراری در سطح کشور صورت گرفته است و ۳۰ میلیارد تومان اعتبار به این بخش تخصیص یافته است.

معاون درمان جمعیت هلال احمر کشور ادامه داد: برنامه‌ریزی خوبی صورت گرفته تا در همه نقاط کشور شاهد تکمیل درمانگاه‌های تخصصی هلال احمر باشیم که خدمات پایه تا اتاق عمل در این درمانگاه‌ها ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه ارائه خدمات درمانی هلال احمر نقش مهمی در آرامش خاطر مردم و مسافران دارد، افزود: امیدواریم در درمانگاه تخصصی بوشهر نیز شاهد تکمیل و تجهیز آن باشیم و مجتمع درمانی هلال احمر بوشهر به بخش درمان اختصاص یابد.

فعالیت ۴۵ مرکز درمانی هلال احمر در کشور

وی به ساخت و راه‌اندازی درمانگاه‌های تخصصی در نقاط مختلف کشور اشاره کرد و ادامه داد: جمعیت هلال احمر در سطح کشور دارای ۴۵ مرکز درمانی است و تلاش داریم که سطح خدمات درمانی جمعیت هلال احمر را افزایش دهیم.

رئیس کرمی در ادامه به تلاش‌های صورت گرفته برای ارسال دارو و تجهیزات پزشکی به کشور یمن اشاره کرد و بیان داشت: متاسفانه شاهد جنایت گسترده‌ای توسط سعدی‌ها در یمن هستیم و مردم این کشور نیازمند کمک های گسترده‌ای هستند.

اعزام تیم پزشکی ۱۲ نفره به یمن

وی اضافه کرد: یک تیم ۱۲ نفره پزشکی از سوی جمعیت هلال احمر ایران به کشور یمن ارسال شده است که این تیم دارای پزشک متخصص و پزشک عمومی و پرستار و کارشناس بیهوشی است.

معاون درمان جمعیت هلال احمر کشور همچنین از ارسال ۱۰۰ تن دارو و تجهیزات پزشکی به کشور یمن خبر داد و بیان داشت: امیدواریم مانعی ایجاد نشود و شاهد استمرار ارائه خدمات درمانی و ارسال دارو و تجهیزات به یمن باشیم.