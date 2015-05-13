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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۹:۲۶

مسلمی:

خیرین سرمایه دنیای فانی را به ارز آخرت تبدیل می کنند

خیرین سرمایه دنیای فانی را به ارز آخرت تبدیل می کنند

زنجان- معاون سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به ارزش کار خیرین گفت: خیرین سرمایه دنیا فانی را به ارز آخرت تبدیل می کنند.

 به گزارش خبرنگار مهر، سید باقر مسلمی ظهر چهارشنبه در مراسم هفدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان زنجان افزود: توسعه علم امروزه با شتاب اتفاق می افتد و و تنها راه رسیدن به توسعه پایدار که متضمن سعادت و استقلال این ملت است از راه توسعه علم و دانش بدست می آید.

وی با اشاره به اینکه نماز رکن و ستون دین است بیان کرد: همان طور که اگر نماز فرو بریزد تمام ارکان دین فرو می ریزد در طلب علم و دانش نیز اگر معلم و دانش آموز فضای مناسب نداشته باشند نمی توانند در توسعه علم به کشور کمک کنند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی و مشارکت های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور اظهار داشت: دنیا دنیای فانی است و در هنگام رخت بستن از دنیا باید دست خالی برویم ولی با کار خیر می توان توشه ای برای آخرت به همراه برد.

وی با بیان اینکه بیشترین کار خیر در کشور مربوط به امر مدرسه سازی است اظهار داشت: هریک از مردم ایران به اندازه توان خود در امور خیر مشارکت دارد.

مسلمی تصریح کرد: تا کنون جشنواره خیرین مدرسه ساز در ۲۰ استان برگزار و علاوه بر این در ۳۰۰ شهرستان نیز این جشنواره برگزار شده است.

کد مطلب 2580348

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