گلستان قطب فوتوالی کشور است/ ایران جزو ۱۰ تیم برتر جهان

محمد تطهیری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر پس از پایان مسابقات فوتوالی قهرمانی کشور که به مدت دو روز، پنجشنبه و جمعه در گرگان برگزار شد گفت: مسابقات فوتوالی سه نفره آزاد قهرمانی کشور پس از دو روز در شهرستان گرگان به کار خود پایان داد و تکلیف برترها مشخص شد. خوشبختانه مسابقاتی که در استان گلستان برگزار شد از سطح کمی و کیفی خوبی برخوردار بود.

تطهیری مقدم افزود: حضور تیم های مختلف از سراسر کشور نشان از ارتقای سطح مسابقات فوتوالی دارد. بطور حتم برگزاری هرچه بیشتر این مسابقات موجب می شود بازیکنان بهتری به اردوی تیم ملی دعوت شوند تا بتوانیم رتبه های بهتری در رقابت های آسیایی و جهانی کسب کنیم.

وی با بیان اینکه این مسابقات حکم انتخابی تیم ملی داشته است اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم از دل این رقابت ها بازیکنان خوبی را به اردوهای مختلف تیم ملی دعوت کنیم.

وی تصریح کرد: بازیکنانی را موردنظر قرار داده ایم اما تا زمان مشخص شدن اردوی تیم ملی اسامی را اعلام نمی کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتوالی ایران در ادامه به جایگاه گلستان در این رشته ورزشی اشاره کرد و گفت: گلستان در رشته فوتوالی از پتانسیل بسیار خوبی برخوردار است. علاوه بر بازیکن، زمین های بسیار خوبی در این منطقه وجود دارد و این مورد باعث افزایش رقابت در بین بازیکنان می شود.

تطهیری مقدم خاطرنشان کرد: بازیکنان در این استان حریف های تمرینی خوبی برای هم هستند و ما شاهد هستیم که در مسابقات کشوری همواره گلستان با ۳ یا ۴ تیم شرکت می کند و از قطب های اصلی فوتوالی کشور به حساب می آید.

وی در مورد اختلافاتی که در چند روز گذشته بین انجمن فوتوالی با فدراسیون به وجود آمده بود گفت: اختلاف نظراتی در گذشته بین انجمن فوتوالی و فدراسیون انجمن های ورزشی پیش آمده بود و حضور من در اینجا برای حل شدن این اختلافات بوده است. این اختلاف نظرات موجب کندی سرعت پیشرفت فوتوالی در کشور می شود.

وی تصریح کرد: با دبیر فدراسیون انجمن های ورزشی و سرپرست انجمن فوتوالی کشور و نایب رییس انجمن فوتوالی کشور صحبت کردیم تا این مشکلات برطرف شود.

مسابقات فوتوالی، بسیار کم برگزار می شود

سرمربی تیم ملی فوتوالی ایران در مورد تعداد مسابقات در سطح کشور بیان کرد: بعد از بازی های آسیایی ۲۰۱۴ تایلند، مسابقاتی برگزار نکرده بودیم و علت آن هم اختلاف نظراتی بود که بین انجمن فوتوالی و فدراسیون وجود داشت.

محمد تطهیری مقدم به جایگاه تیم ملی در سطح آسیا و جهان اشاره و خاطرنشان کرد: در مسابقات جام جهانی ۲۰۱۴ مالزی مقام سوم و در بازی های ساحلی ۲۰۱۴ تایلند مقام دوم را کسب کردیم که قابل قبول بود. فوتوالی ایران جزو ۳ تیم برتر آسیا و ۱۰ تیم برتر جهان است.

تطهیری مقدم در پایان اظهار کرد: مسابقات اتریش در تیرماه سال جاری برگزار می شود و زمان زیادی باقی نمانده است. لازم است فدراسیون امکانات بیشتری در اختیار ما قرار بدهد تا با تمرینات و اردوهای مستمر بتوانیم در آن مسابقات شرکت کنیم.