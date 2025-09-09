رژیم خاص برای پیشگیری از دیابت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند که اگر افراد رژیم غذایی مدیترانهای را رعایت کنند، کالری دریافتی خود را کاهش دهند و به طور منظم ورزش کنند، ۳۱ درصد کمتر به دیابت مبتلا میشوند.
دکتر «فرانک هو»، یکی از محققان این مطالعه از دانشگاه هاروارد، در یک بیانیه خبری گفت: «مطالعه ما با بالاترین سطح شواهد نشان میدهد که تغییرات متوسط و پایدار در رژیم غذایی و سبک زندگی میتواند از میلیونها مورد ابتلاء به این بیماری در سراسر جهان جلوگیری کند.»
در یک رژیم غذایی به سبک مدیترانهای، افراد مقدار زیادی میوه، سبزیجات، غلات کامل و چربیهای سالم مانند روغن زیتون مصرف میکنند. آنها مصرف مقدار لبنیات و پروتئینهای بدون چربی مانند ماهی و مرغ را متعادل میکنند و گوشت قرمز را کم میخورند یا اصلاً مصرف نمیکنند.
برای این مطالعه، محققان دادههای بیش از ۴۷۰۰ نفر ۵۵ تا ۷۵ ساله را که در یک مطالعه بزرگ تغذیه و سبک زندگی در اروپا شرکت کرده بودند، تجزیه و تحلیل کردند. همه شرکتکنندگان دارای اضافه وزن یا چاق بودند، اما به دیابت نوع ۲ مبتلا نشده بودند.
از نیمی از آنها خواسته شد که رژیم غذایی مدیترانهای را دنبال کنند، روزانه حدود ۶۰۰ کالری از میزان کالری دریافتی خود بکاهند و فعالیتهای بدنی متوسطی مانند پیادهروی، تمرینات قدرتی و تمرینات تعادلی انجام دهند. به نیمی دیگر در مورد رژیم غذایی مدیترانهای توصیههایی ارائه شد، اما از آنها خواسته نشد که کالری دریافتی خود را کاهش دهند.
نتایج نشان داد که خطر ابتلاء به دیابت در افرادی که رژیم غذایی مدیترانهای را دنبال میکردند، کمتر بود و این تأثیر در مردان بیشتر از زنان بود.
افراد گروه رژیم غذایی مدیترانهای همچنین پس از حدود شش سال پیگیری، به طور متوسط حدود ۳ کیلوگرم وزن کم کردند و دور کمرشان تقریباً ۳.۵ سانتیمتر کاهش یافت.
«میگوئل مارتینز-گونزالس»، استاد تغذیه در دانشگاه هاروارد، در یک بیانیه خبری گفت: «از نظر عملی، کنترل کالری و افزودن فعالیت بدنی به رژیم غذایی مدیترانهای از ابتلای حدود ۳ نفر به دیابت جلوگیری کرد - که این یک مزیت واضح و قابل اندازهگیری برای سلامت عمومی است.»
