موزه های برتر از دید داوران ایکوم معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، روز جهانی موزه ها و آغاز هفته میراث فرهنگی روز گذشته با برگزاری دو برنامه توسط سازمان میراث فرهنگی و کمیته ملی موزه های ایران (ایکوم) و دو بار تقدیر از موزه داران برتر در سالن مدرس و موزه هنرهای معاصر برگزار شد.

در مراسم تالار مدرس برخی از موزه دارانی که توسط هیات داوری سازمان میراث فرهنگی انتخاب شده بودند، مورد تقدیر قرار گرفتند و در مراسم موزه هنرهای معاصر، ایکوم ایران با کمک ۲۳ نفر از داوران، موزه های برتر را با ۱۲ شاخص و دو گروه خصوصی و عمومی معرفی کردند.

در این برنامه موزه داران کشور به همراه احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران، علی مرادخانی معاون هنری وزارت ارشاد، کامیاب رئیس سازمان زیبا سازی شهرداری تهران و مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران و اعضای ایکوم ایران حضور داشتند و سید احمد محیط طباطبایی قائم مقام ایکوم توضیحاتی درباره انتخاب موزه برتر داد و گفت: زمانی که فراخوان موزه برتر را اعلام کردیم ۵۵۰ موزه شرکت کردند که در نهایت ۹۵ موزه شرایط لازم را برای شرکت در مسابقه موزه برتر داشتند و ۲۳ داور ۳۷۰ پاورپوینت را بررسی کردند. برخی از موزه داران نیز در این برنامه شرکت نکردند اما به خاطر اینکه درشان به روی مردم باز است از آنها تشکر می کنیم. انتخاب موزه برتر در اصل تقدیر از تجربه ها و شیوه‌های یک موزه است تا سایر موزه ها بتوانند از تجربیات آنها استفاده کنند.

در این برنامه پاکت های مربوط به برگزیدگان هر یک از شاخص های مورد نظر ایکوم باز و موزه های برتر معرفی شدند.

موزه های برتر با شاخص اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی

موزه برتر گروه خصوصی: غار موزه وزیری

موزه برتر گروه دولتی بزرگ: موزه علوم و فناوری

موزه برتر گروه دولتی متوسط : موزه علوم زمین خراسان رضوی

موزه برتر گروه دولتی کوچک: موزه جهان نما

موزه های برتر با شاخص آموزش

موزه برتر گروه خصوصی: موزه عروسک های ملل

موزه برتر گروه دولتی بزرگ: موزه علوم و فناوری

موزه برتر گروه دولتی متوسط: موزه فرش و موزه تخت جمشید

موزه برتر گروه دولتی کوچک: موزه ادبی استاد شهریار

شاخص بازدید

موزه های برتر گروه خصوصی: موزه صلح

موزه برتر گروه دولتی بزرگ: مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران و موزه ملی ایران

موزه برتر گروه دولتی متوسط: موزه خزانه جواهرات ملی

موزه برتر گروه دولتی کوچک: موزه مردم شناسی آستان قدس رضوی

شاخص پژوهش

موزه برتر گروه خصوصی: موزه عروسک های ملل

موزه برتر گروه دولتی بزرگ: موزه ملی ایران

موزه برتر گروه دولتی متوسط: موزه حمام علیقلی آقا در اصفهان

موزه برتر گروه دولتی کوچک: مجموعه فرهنگی تاریخی باغ اکبریه بیرجند

شاخص تلاش برای بقا

موزه برتر گروه خصوصی: خانه موزه مردم شناسی بومیان کیش

موزه برتر گروه دولتی بزرگ:

موزه برتر گروه دولتی متوسط:

موزه برتر گروه دولتی کوچک: موزه مردم شناسی جناح

شاخص مدیریت

موزه برتر گروه خصوصی: موزه صلح

موزه برتر گروه دولتی بزرگ: موزه علوم و فناوری

موزه برتر گروه دولتی متوسط: موزه زمان

موزه برتر گروه دولتی کوچک: مجموعه باغ اکبریه بیرجند

شاخص؛ خلاقیت و نوآوری

موزه برتر گروه خصوصی: سراموزه رهگشا و موزه صلح

موزه برتر گروه دولتی بزرگ: علوم و فناوری

موزه برتر گروه دولتی متوسط: حمام علیقلی آقای اصفهان

موزه برتر گروه دولتی کوچک: موزه شهید رئیسعلی دلواری

شاخص روز جهانی

موزه برتر گروه دولتی بزرگ: موزه ملی ایران

موزه برتر گروه دولتی متوسط: فرش

شاخص؛ کودکان ونوجوانان

موزه برتر گروه خصوصی: موزه اسباب بازی و عروسک های ایران

موزه برتر گروه دولتی بزرگ: مجموعه کاخ نیاوران

موزه برتر گروه دولتی متوسط: موزه حمام علیقلی آقا

شاخص گردآوری

موزه برتر گروه خصوصی: موزه اساب بازی و عروسک های ایران

موزه برتر گروه دولتی بزرگ: موزه کاخ نیاوران

موزه برتر گروه دولتی متوسط: موزه خودروهای تاریخی ایران و موزه زمان

موزه برتر گروه دولتی کوچک: موزه نیمایوشیج و باغ اکبریه

شاخص معرفی

موزه برتر گروه خصوصی: موزه اسباب بازی و عروسک های ایران

موزه برتر گروه دولتی بزرگ: مجموعه موزه کاخ نیاوران

موزه برتر گروه دولتی متوسط: سینمای ایران

موزه برتر گروه دولتی کوچک: موزه جهان نما

شاخص نگهداری و حفاظت

موزه برتر گروه خصوصی: خانه موزه احمد شاملو

موزه برتر گروه دولتی بزرگ: کاخ نیاوران

موزه برتر گروه دولتی متوسط: موزه فرش

موزه برتر گروه دولتی کوچک: مجموعه فرهنگی تاریخی باغ اکبریه

در این برنامه همچنین از مهدی بزاز دست فروش به خاطر چاپ و انتشار کتاب موزه و موزه‌داری از استان آذربایجان شرقی و مدیر روابط عمومی موزه هنرهای معاصر نیز تقدیر شد.

همچنین جایزه‌های مربوط به موزه ملی ایران به جای مهناز گرجی به جبرئیل نوکنده که به تازگی به عنوان رئیس موزه ملی ایران انتخاب شده اهدا شد.

این برنامه بخش مربوط به تقدیر از بازنشستگان و درگذشتگان نیز داشت که در بخش بازنشستگان از جمال شاه حسینی از کاخ نیاوران، علی گرجی، خلیل دین پرور، ام البنین قیدی، طاهره قنادیان، خدیجه روشنی، آذر لاریجانی، زهرا سیفیان پور، اشرف السادات نقوی الحسینی و رفیع یاشارایل تقدیر شد.

در بخش مربوط به درگذشتگان نیز یاد عزت ملک و شمس شریعت تربقان نیز گرامی داشته شد.