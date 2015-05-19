«تاریخ جهان» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلیپه فرناندس آرمستو نویسنده این کتاب، کرسی تاریخ ویلیام پی. رینولدز را در دانشگاه نوتردام دارد. او دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه آکسفورد است و بیشتر دوران زندگی کاری خود را پیش از گرفتن کرسی تاریخ محیط زیست جهان در کالج کوئین مری دانشگاه تافتس در دانشگاه آکسفورد گذرانده است.

او در نگارش این کتاب، 7 نظرگاه اصلی دارد: تاریخ روایت است. تاریخ جهانی است. تاریخ فراگیر است. تاریخ رشته ای مسئله برانگیز است. تاریخ بینه است. تاریخ زندگی را ارتقا می دهد. تاریخ به انتها نرسیده است.

کتاب مذکور، دو داستان در هم تنیده است؛ داستان تعامل انسان با طبیعت و داستان تعامل انسان ها با یکدیگر. داستان محیط محور درباره بشر است که خود را از بقیه طبیعت دور می کند و به دنبال رابطه ای است که توازنی میان بهره برداری سازنده و ویران کننده به وجود آورد. داستان فرهنگ محور درباره این است که چگونه فرهنگ های بشری به صورت دوجانبه تاثیرگذار شده اند و در عین حال متقابلا از یکدیگر متمایز شده اند. هر دو داستان هزارها سال ادامه داشته است.

فصل های کتاب «تاریخ جهان» به ترتیب زمان یا تاریخ منظم شده اند. فصل اول و دوم از تقریبا 150 هزار سال تا تقریبا 20 هزار سال پیش را شامل می شود و در مجموع، ادواری که تحت پوشش قرار می گیرد، با انبوه شدن منابع، دور شدن فرهنگ ها، افزایش داده ها و علایق خواننده کوتاه تر می شود.

کتاب «تاریخ جهان» 30 فصل دارد که اسامی 20 فصل ابتدایی آن به ترتیب عبارت اند از:

پس از یخبندان: مسکون شدن زمین، خروج از گل و لای: زراعت و گله داری پس از عصر یخبندان، دوره های رودخانه ای بزرگ: تغییرات شتابان و دولت های در حال پیدایش، تمدن های متوالی: بلندپروازی و بی ثباتی، بازسازی جهان: بیداری ها، نوآوری های جدید و حدود آن ها، مکتب های مهم، امپراتوری های بزرگ، جهان پس از امپراتوری ها: مشکلات امپراتوری ها در اوراسیا و آفریقا حدود 200 تا 700 میلادی، ظهور ادیان جهانی: مسیحیت، اسلام، و آیین بودا، بازسازی جهان: نوآوری و نوسازی مرزهای محیطی در اواخر هزاره اول، مبارزه با انزوا: حدود 1000 تا 1200م، مرزهای صحرانشنیان: دنیای اسلام، بیزانس و چین حدود 1000 تا 1200م، جهانی که مغول ها ساختند، انتقام طبیعت: طاعون، سرما و مرزهای فاجعه در قرن چهاردهم، دنیاهای در حال توسعه: تجدید قوا در اواخر قرن چهاردهم و پانزدهم، جولانگاه امپراتوری ها: امپراتوری های جدید در قرن شانزدهم و هفدهم، انقلاب اکولوژیکی قرن شانزدهم و هفدهم، انقلاب های فکری: دین و علم در قرن شانزدهم و هفدهم، دولت ها و جوامع: تغییرات سیاسی و اجتماعی در قرن شانزدهم و هفدهم.

10 فصل انتهایی کتاب نیز به این ترتیب هستند: انگیزه رشد: اقتصاد جهانی در قرن هجدهم، عصر تعامل جهانی: گسترش و برخورد امپراتوری ها در قرن هجدهم، مبادله روشنگری: اندیشه قرن هجدهم، جایگزین نیروی عضلانی: انقلاب انرژی، قالب اجتماعی: کار و جامعه در قرن نوزدهم، استیلای غرب در قرن نوزدهم: انتقال قدرت به غرب و ظهور استعمار جهانی، اوضاع در حال تغییر: تحولات سیاسی قرن نوزدهم، ذهنیت قرن بیستم: علم غربی و دنیا، نظم و بی نظمی در جهان: خط مشی سیاسی جهان در قرن بیستم، در پی مدینه فاضله: جامعه مدنی در قرن بیستم، زیست کره محصور: محیط زیست قرن بیستم.

در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

امپراتوی چین بهتر از روم برای بقا سازگاری یافت. از برکت شکل تقریبا گرد چین، سپاهیان چینی می توانستند با سرعت به تمام نقاط مرزی برسند. هیچ مهاجمی خط ساحلی طویل آن را تهدید نمی کرد. اقوام تابعه با التزامی حیرت انگیز و حتی با اشتیاق تمایل به پذیرش هویت چینی داشتند. از این گذشته وسعت، بهره وری، و قوه اختراع فنی، چین را در صورت لزوم خودبسنده می کرد، تجارت برای وارد کردن ثروت خارج امپراتوری به داخل، مانند آنچه روم تحمل می کرد، تراز منفی نداشت. بازار داخلی چین بسیار بزرگ بود _ تجارت داخلی بیشتر به معنی ثروت بیش تر بود.

اما چین تحت سیطره سلسله هان نیز مانند روم نتوانست اساسی ترین مشکل حکومت امپراتوری را حل و فصل کند: اطمینان خاطر از جانشینی امپراتوران. نفاق و تمرد در دربارهای امپراتوری رایج بود. برای از میان برداشتن خطر، امپراتوران هرچه بیش تر به خواجه ها تکیه می کردند، همچنان که امپراتوران روم نیز آنان را به چشم خادمانی تمام عیار می دیدند، افرادی که ناتوانیشان برای تشکیل خانواده، آن ها را از بلندپروازی حفظ می کرد. در درازمدت، نتیجه تصاحب قدرت کنترل جانشینی توسط خواجه ها، به وجود آمدن دسته بندی دیگر و کانون تازه نفرت بود. مانند روم، سپاهیان در چین بر سر قدرت برای بر تخت نشاندن یا خلع امپراتوران به رقابت پرداختند. هماوردی میان سپاهیان و خواجه ها به جنگ داخلی در سال 184 شتاب بخشید، در این هنگام چانگ چوئه، طبیب سرگردانی که داروی طاعونش وی را به قهرمان ملی تبدیل کرده بود، علیه حاکمیت خواجه ها اعلام شورش کرد. سپاه از جنگی تقریبا چهل ساله، که متعاقب آن رخ داد، پیروز بیرون آمد.

این کتاب با 1000 صفحه مصور، شمارگان هزار و 650 نسخه و قیمت 68 هزار تومان منتشر شده است.