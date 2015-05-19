به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید مذاکرات برقی جمهوری اسلامی ایران و گرجستان به منظور توسعه همکاری های برق و انرژی به ویزه تجارت و مبادلات برق به ویزه ایجاد همکاری های منطقه‌ای برق در آسیای میانه و حوزه قفقاز به میزبانی تهران برگزار شد.

در این مذاکرات یک روزه هوشنگ فلاحتيان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی و مريم واليشويلي معاون وزير انرژي گرجستان برگزار شد و دو طرف نسبت به توسعه همکاری های دو جانبه در حوزه تجارت برق تاکید کردند.

هوشنگ فلاحتيان با بيان اينکه ایران آماده توسعه همکاري‌هاي خود در صنایع برق و انرژی برق با گرجستان است، گفت: وزارت نيرو آماده است در صورت نياز، نسبت به سرمايه‌گذاري، احداث نيروگاه و خطوط انتقال برق در گرجستان اقدام کند.

معاون وزیر نیرو با اعلام اینکه در بحث مبادله برق با جمهوری آذربايجان و ارمنستان و گرجستان مشکلي وجود ندارد، تصریح کرد: با همکاري، ارمنستان مي‌توانيم بين گرجستان و ايران ازطريق ارمنستان مبادله انرژي داشته باشيم.

این مقام مسئول با اشاره به احداث خط انتقال ۱۷۰ کيلومتري در خاک ارمنستان و تامين اعتبار مالي آن ازطريق بانک‌هاي ايراني که به‌صورت وام در اختيار ارمنستان قرار خواهد گرفت، بیان کرد: در حال حاضر اجرای اين پروژه از حدود ۱۰ درصد پيشرفت فيزيکي برخوردار بوده و حدود دو سال به طول خواهد انجاميد که با اين اتصال جديد بين ارمنستان و ايران، ‌ تبادل انرژي با تاجيکستان نيز ميسر خواهد شد.

وي افزود: در صورتي که گرجستان در امر احداث خط ترکمنستان بخشي از اعتبار اين پروژه را تامين کند و تسهيلات لازم را در اختيار ارمنستان قرار دهد، عمليات اجرايي پيشرفت سريع‌تري خواهد داشت و در غير اين صورت نيز ظرف دو سال آينده اين خط به بهره‌برداري مي‌رسد.

فلاحتيان با ارایه پيشنهاد تشکيل کارگروه مشترک سه‌جانبه بين جمهوري اسلامي ايران، ترکمنستان و جمهوري آذربايجان و تشکيل نشستي در تفليس پايتخت گرجستان، تاکید کرد: کارگروه ديگري هم بايد بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري گرجستان و ارمنستان تشکيل شود تا راه‌هاي توسعه برقي و همکاري‌هاي في‌مابين بررسي و تصميم‌های نهايي اتخاذ شود.

وي با بيان اينکه وزارت نيرو آمادگي دارد در گرجستان نيروگاه برق‌آبي و خطوط انتقال ايجاد کند، تاکيد کرد: در صورت بررسي کارشناسان گرجي و اعلام پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي نيروگاه‌هاي برق‌آبي از سوي گرجستان و همچنين پيشنهاد قيمت فروش برق و شرايط آن به ایران، ‌وزارت نيرو آمادگي هرگونه مراوده و مبادله برقي با جمهوري گرجستان را دارد.

معاون وزير انرژي گرجستان نيز ضمن ابراز خرسندي از اين ديدار، با بیان اينکه درباره احداث نيروگاه‌هاي برق‌آبي در اين کشور، وزارت انرژي گرجستان هيچ مشارکتي ندارد و اين نيروگاه‌ها توسط شرکت‌هاي مختلف احداث مي‌شوند، گفت: متاسفانه تاکنون شرکت‌هاي ايراني در اين مناقصه‌ها حضور نداشته‌اند که اميدواريم از اين پس اين حضور پررنگ‌تر شود و شاهد فعاليت بيشتر شرکت‌هاي ايراني در گرجستان باشيم.

مریم والیشویلی هم در این دیدار ضمن ابراز تمايل از تشکيل کارگروهي به‌منظور تسهيل در ايجاد گسترش همکاري‌هاي برقي با جمهوري اسلامي ایران، ابراز اميدواري کرد: هيات ايراني هرچه زودتر به گرجستان سفر کرده و ضمن آشنايي با ظرفيت‌هاي گرجستان و پتانسيل‌سنجي و برآورد ميزان فروش برق، راه‌هاي عملياتي‌کردن پروژه‌هاي اجرايي را بررسي و ارايه کنند.

این مقام دولت تفلیس با استقبال از نشست سه‌جانبه بين جمهوري آذربايجان و گرجستان و ايران در مردادماه سال‌جاري در شهر تفليس پايتخت گرجستان، خاطرنشان کرد: در حاشيه نشست سه‌جانبه، فرصت خواهيم داشت تا جنس و شرايط سرمايه‌گذاري در گرجستان را بررسي و راهکارهايي براي استفاده از ظرفيت‌‌هاي موجود در آذربايجان و گرجستان ارايه کنيم.