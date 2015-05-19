احتمال توافق با ایران از ۵۰ درصد بالاتر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، سوزان رایس درباره توافق هسته ای ۱+۵ با ایران ابراز خوش بینی کرد.

سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا در این خصوص گفت: به نتیجه مذاکرات هسته‌ای امیدوارم و احتمال توافق با ایران را بیش از ۵۰ درصد می بینم. مذاکره کنندگان ما در این باره مشغول رایزنی ها و مذاکرات خود هستند، اما توافق حاصله باید به گونه ای باشد که منافع ما نیز مورد توجه قرار گیرد.

رایس در ادامه با اکتفا به لزوم برآورده شدن «حداقل خواسته های» آمریکا در مذاکرات مدعی شد که اگر حداقل های مورد نظر در مذاکرات حاصل نشود، آمریکا میز مذاکره را ترک خواهد کرد.

مشاور امنیت ملی آمریکادرباره ویژگی های یک توافق خوب از دیدگاه کشورش افزود: توافق خوب دارای لازمه هایی است، از قبیل اینکه تمامی راه‌های ایران برای دسترسی به سلاح هسته‌ای مسدود شده و زمان دست یابی این کشور به این تسلیحات از یک سال فراتر رود.

وی در ادامه به مذاکرات اوباما و سران برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در کمپ‌دیوید نیز گریزی زد و درباره آنچه وی آن را نگرانی برخی کشورها مانند رژیم صهیونیستی درباره فعالیت های هسته ایران خواند گفت: خیلی خوش بین نیستم که بتوانیم نتانیاهو را از توافق هسته ای با ایران راضی کنیم. او در سخنرانی خود در کنگره آمریکا، برنامه هسته ای ایران را تهدیدی برای ماهیت کشورش دانسته بود و از رسیدن به چنین توافقی ابراز نگرانی می کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اوباما رییس جمهور آمریکا در این خصوص برای متقاعدنمودن نتانیاهو به سرغ وی خواهد رفت گفت: مسأله عدم گفتگو میان آنها نیست، بلکه مشکل اصلی این است که درزمینه فواید هرگونه مذاکره با ایران میان آنها اختلاف زیادی وجود دارد. اسراییل با اصل مذاکره ای که به توافق میان آمریکا و ایران منتهی شود، مخالف است.

این مقام آمریکایی در پایان افزود که اگر توافقی هم حاصل شود، اسرائیل نه تنها با آمریکا بلکه با سایر کشورهای حاضر در مذاکرات هم دچار اختلاف خواهد شد.