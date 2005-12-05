تفاهم نامه همكاري مشترك كميته ملي المپيك و رايزن فرهنگي ايران در قطر براي بازيهاي آسيايي 2006 دوحه

به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" ازدوحه قطردراين جلسه مشترك كه با حضور رضا قراخانلو و علي كفاشيان رييس و دبيركل كميته ملي المپيك و محمود واعظي درمحل رايزن فرهنگي كشورمان درقطربرگزارشد زمينه هاي همكاري و راههاي گسترش همكاري فرهنگي بين كميته المپيك و رايزن فرهنگي درخصوص سازماندهي تماشاگران براي حمايت از تيمهاي ملي دربازيهاي آسيايي 2006 قطر برپايي نمايشگاههاي مختلف و نمايش فيلم ، سازماندهي هداياي مردمي به قهرمانان تيمهاي ملي ، چاپ پوستر و عكس قهرمانان كشورمان مورد بحث و تبادل نظرقرار گرفت.

دراين نشست همچنين مقررشد كميته اي تحت عنوان شوراي فرهنگي تبليغاتي سال 2006 تشكيل شود كه طي آن نماينده اي ازكميته ملي المپيك و رايزني فرهنگي ايران درقطر برنامه ريزي و هماهنگي هاي لازم را دراين خصوص انجام دهند.

دراين ديداررضا قراخانلو رييس كميته ملي المپيك گفت: مسابقات آسيايي براي كشورمان از اهميت بسزايي برخوردار است و از همين رو بر روي حمايت هاي معنوي و روحي ورزشكاران كشورمان در بازيهاي سال آينده به طورجدي بر روي همكاري هاي سفارت و رايزن فرهنگي براي سازماندهي و تشكل ايرانيان مقيم قطر و حوزه خليج فارس حساب كنيم .

وي افزود: مسايل مالي نمي تواند در راه انجام اين گونه همكاري ها مانعي جدي نخواهد بود و دراين زمينه بايد با برنامه ريزي دقيق و حساب شده به سمت سازماندهي نيروهاي مردمي و انجام برنامه هاي فرهنگي گام برداريم. ازهمين رو به محض بازگشت به ايران به منظورعملياتي شدن اين طرح كميته اي را تشكيل و هماهنگي هاي لازم را با وزارت امورخارجه ، سفارت جمهوري اسلامي ايران و رايزن فرهنگي به عمل خواهيم آورد.

دراين ديدارهمچنين محمود واعظي با استقبال از همكاري دوجانبه با كميته ملي المپيك خاطرنشان كرد: دردنياي امروز سياست تابعي از ورزش شده است و هر اندازه دربخش ورزش سرمايه گذاري كنيم درواقع درارتقاي جايگاه ايراني سرمايه گذاري كرده ايم .

وي افزود: دراين زمينه بايد ظرفيت هاي موجود شناسايي شود و با همكاري نهادها و سازمانهايي كه دراين زمينه علاقه مند به همكاري هستند همكاري كنيم.

وي همچنين درخصوص برنامه هاي رايزني فرهنگي دربازيهاي غرب آسيا اظهار داشت: نمايشگاه عكسي با موضوعيت نماز و معنويت و ورزش با حضور 60 قطعه عكس از بعدازظهر روز پنجشنبه درمحل رايزني فرهنگي افتتاح خواهد شد و همچنين قصد داريم طي سه روز يازده تيم را دربخش جشنواره فيلمهاي ورزشي به نمايش در آوريم.

درابتداي اين جلسه "الغستي" رييس ايستگاه خبري بين المللي الجزيره كه قراراست به زودي اخباراين شبكه به زبان انگليسي درسراسر دنيا پخش شود با مسوولان كميته ملي المپيك ديدار و گفتگو كرد.

برنامه هاي شبكه الجزيره درحال حاضرتنها به زبان عربي مخابره مي شود و با وجود دو شبكه اختصاصي ورزشي كودكان اين شبكه قصد راه اندازي برنامه هايي به زبان انگليسي براي سراسر دنيا را دارد.