جلیلی: جامعه ایمانی باید زبان امید و مقاومت داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جلیل جلیلی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهر، با اشاره به درس‌های مقاومت مردم یمن اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین آموزه‌های مقاومت یمن، توکل بر خداوند و قطع امید از قدرت‌های بیگانه است و جامعه مؤمن باید در برابر فشارها و تهدیدها روحیه خود را حفظ کند.

وی افزود: مقاومت یمن نشان داد که برخورداری از روحیه جهادی و قهرمانانه، در کنار ایمان و اتکا به توان داخلی، می‌تواند معادلاتی را که دشمنان بر پایه قدرت مادی خود طراحی کرده‌اند، تغییر دهد.

امام جمعه اهر با اشاره به اهمیت موقعیت راهبردی باب‌المندب گفت: مقاومت یمن توانسته است نقش مؤثری در معادلات منطقه‌ای ایفا کند و تسلط بر این مسیر راهبردی، ظرفیت مهمی برای جریان مقاومت ایجاد کرده است.

جلیلی ادامه داد: تجربه یمن نشان می‌دهد که مقاومت زمانی می‌تواند در برابر فشارهای خارجی ایستادگی کند که بر ظرفیت‌های داخلی، مردم و رهبری منسجم تکیه داشته باشد.

وی با بیان اینکه انصارالله یک جریان مستقل و متکی بر اراده مردم یمن است، تصریح کرد: ساده‌زیستی و حضور مسئولان در کنار مردم نیز از عواملی است که پیوند میان مردم و رهبران مقاومت را تقویت می‌کند.

ضرورت وحدت در جبهه مقاومت

امام جمعه اهر با تأکید بر ضرورت وحدت میان جریان‌های مقاومت در منطقه اظهار کرد: انسجام و هماهنگی میان گروه‌های مقاومت می‌تواند در برابر طراحی‌های دشمنان نقش بازدارنده داشته باشد.

وی افزود: مسیرهای راهبردی مانند تنگه هرمز و باب‌المندب از اهمیت ویژه‌ای در معادلات منطقه برخوردار هستند و تحولات این مناطق بر شرایط سیاسی و امنیتی منطقه تأثیرگذار است.

جلیلی با اشاره به تجربه جمهوری اسلامی ایران در مقابله با فشارهای خارجی گفت: یکی از درس‌های مهم تحولات منطقه این است که نباید قدرت دشمن را مطلق دانست، بلکه باید با تکیه بر ایمان، ظرفیت‌های داخلی و وحدت، در برابر تهدیدها ایستادگی کرد.

امام جمعه اهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به داستان طالوت و جالوت در قرآن، اظهار کرد: جامعه ایمانی در لحظات سخت نباید زبان ترس و ناتوانی داشته باشد.

وی گفت: مؤمنان باید قدرت دشمن را بشناسند و تهدیدها را نادیده نگیرند، اما نباید تحت تأثیر ظاهر قدرت دشمن قرار گرفته و توان الهی و ظرفیت‌های خود را فراموش کنند.

جلیلی خاطرنشان کرد: ایمان و توکل به خداوند موجب می‌شود انسان در برابر مشکلات و تهدیدها ایستادگی کند و امید خود را از دست ندهد.

هشدار درباره فعالیت برخی کافه‌ها و سفره‌خانه‌ها

امام جمعه اهر همچنین با اشاره به افزایش فعالیت کافه‌ها و سفره‌خانه‌ها در این شهرستان گفت: اصل فعالیت این مراکز محل اشکال نیست، اما در برخی موارد رفتارهایی خارج از چارچوب‌های شرعی و قانونی مشاهده می‌شود که نیازمند نظارت جدی است.

وی افزود: رعایت حدود شرعی و قانونی در این مراکز ضروری است و صاحبان واحدهای صنفی نیز در قبال نحوه فعالیت مجموعه خود مسئولیت دارند.

جلیلی از دستگاه‌های مسئول خواست با تقویت نظارت بر فعالیت کافه‌ها و سفره‌خانه‌ها، از شکل‌گیری زمینه‌های آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای مغایر با ارزش‌های جامعه جلوگیری کنند.

وی بر ضرورت همکاری شهرداری، نیروی انتظامی، اداره اوقاف و امور خیریه و اتاق اصناف در این زمینه تأکید کرد و گفت: نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی باید به‌گونه‌ای باشد که هم حقوق عمومی رعایت شود و هم از بروز آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی جلوگیری شود.