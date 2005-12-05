محمدرضا ميرتاج الديني : شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان به هامانه راي مثبت داد// مجمع عمومي فراكسيون فردا بعد از نماز مغرب و عشا با حضور وزيري هامانه تشكيل جلسه مي دهد

ميرتاج الديني در گفت و گو با خبرنگار پارلماني "مهر"، با بيان اين مطلب اظهار داشت: وزيري هامانه صبح امروز در جلسه اعضاي شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان حاضر شد و به سوالات و ابهامات نمايندگان به طور جدي و روشن و شفاف پاسخ داد.

ميرتاج الديني اعلام كرد: مجمع عمومي فراكسيون اصولگرايان فردا بعد از نماز مغرب و عشا با حضور وزيري هامانه تشكيل جلسه مي دهد و به سوالات و ابهامات ساير نمايندگان پاسخ مي دهد .

وي پيش بيني كرد هامانه بتواند در روز بررسي صلاحيت و برنامه ها و راي اعتماد، راي مناسبي را در صحن علني و كسب كند.

ميرتاج الديني عملكرد گذشته، ويژگيهاي شخصيتي ، قراردادهاي نفتي در سالهاي گذشته بويژه بيع متقابل و باي بك، تحولات مديريتي و برنامه هاي آينده وزيري هامانه را مهمترين محور سوالات اعضاي شوراي مركزي فراكسيون اكثريت مجلس عنوان كرد.

نماينده تبريز افزود: هامانه در اين جلسه به تفصيل و شفاف به سوالات نمايندگان پاسخ داد و در خصوص تحولات مديريتي و تيم كاري خود ، اصلاح رويكردها و سياست ها و برنامه هاي آينده وزارت نفت در چهار حوزه گاز ، نفت ، پتروشيمي و پخش و پالايش به نمايندگان توضيح داد و تصريح كرد كه نقص و ايرادات برنامه ها و سياستهاي گذشته وزارت نفت را مي پذيرد و در آينده سياستهاي نفت را متحول و جدا از گذشته دنبال مي كند. هامانه معتقد است سرمايه گذاري هاي نفتي بايستي در حوزه ها و ميادين مشترك نفتي دنبال شود و اعلام كرد از نخستين طراحان بهره برداري از ميدان گازي پارس جنوبي بوده است. هامانه همچنين اعلام كرد كه صادرات گاز اولويت سوم وزارت نفت پس از تامين مصرف داخلي و تزريق به مخازن و چاههاي نفت است .

ميرتاج الديني ادامه داد: در خصوص ويژگيهاي شخصيتي و گرايشات سياسي هامانه نيز نمايندگان سوالاتي داشتند كه وي به صراحت پاسخ داد.