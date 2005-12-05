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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۲۱:۲۹

محمدرضا ميرتاج الديني : شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان به هامانه راي مثبت داد// مجمع عمومي فراكسيون فردا بعد از نماز مغرب و عشا با حضور وزيري هامانه تشكيل جلسه مي دهد

محمدرضا ميرتاج الديني : شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان به هامانه راي مثبت داد// مجمع عمومي فراكسيون فردا بعد از نماز مغرب و عشا با حضور وزيري هامانه تشكيل جلسه مي دهد

سيد محمد رضا ميرتاج الديني عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان با اشاره به جلسه صبح امروز اين شورا با وزيري هامانه وزير پيشنهادي نفت گفت: در اين جلسه پس از طرح سوالات و ابهامات نمايندگان و دفاعيات وزير پيشنهادي، اكثريت اعضا به وزيري هامانه راي مثبت دادند.

ميرتاج الديني در گفت و گو با خبرنگار پارلماني "مهر"، با بيان اين مطلب اظهار داشت: وزيري هامانه صبح امروز در جلسه اعضاي شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان حاضر شد و به سوالات و ابهامات نمايندگان به طور جدي و روشن و شفاف پاسخ داد.

ميرتاج الديني اعلام كرد: مجمع عمومي فراكسيون اصولگرايان فردا بعد از نماز مغرب و عشا با حضور وزيري هامانه تشكيل جلسه مي دهد و به سوالات و ابهامات ساير نمايندگان پاسخ مي دهد .

وي پيش بيني كرد هامانه بتواند در روز بررسي صلاحيت و برنامه ها و راي اعتماد، راي مناسبي را در صحن علني و كسب كند.

ميرتاج الديني عملكرد گذشته، ويژگيهاي شخصيتي ، قراردادهاي نفتي در سالهاي گذشته بويژه بيع متقابل و باي بك، تحولات مديريتي و برنامه هاي آينده وزيري هامانه را مهمترين محور سوالات اعضاي شوراي مركزي فراكسيون اكثريت مجلس عنوان كرد.

نماينده تبريز افزود: هامانه در اين جلسه به تفصيل و شفاف به سوالات  نمايندگان پاسخ داد و در خصوص تحولات مديريتي و تيم كاري خود ، اصلاح رويكردها و سياست ها و برنامه هاي آينده وزارت نفت در چهار حوزه گاز ، نفت ، پتروشيمي و پخش و پالايش به نمايندگان  توضيح داد و تصريح كرد كه نقص و ايرادات برنامه ها و سياستهاي گذشته وزارت نفت را مي پذيرد و در آينده سياستهاي نفت را متحول و جدا از گذشته دنبال مي كند. هامانه معتقد است سرمايه گذاري هاي نفتي بايستي در حوزه ها و ميادين مشترك نفتي دنبال شود و اعلام كرد از نخستين طراحان بهره برداري از ميدان گازي پارس جنوبي بوده است. هامانه همچنين اعلام كرد  كه صادرات گاز اولويت سوم وزارت نفت پس از تامين مصرف داخلي و تزريق به مخازن و چاههاي نفت است .

ميرتاج الديني ادامه داد: در خصوص ويژگيهاي شخصيتي و گرايشات سياسي هامانه نيز نمايندگان سوالاتي داشتند كه وي به صراحت پاسخ داد.

کد مطلب 262023

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