عليرضا دبير با دبير كل كميته ملي المپيك ديدار كرد

به گزارش خبرنگار" مهر" عليرضا دبيردراين جلسه درباره عدم موفقيتش وحوادثي كه درجريان مسابقات جهاني كشتي نيويورك پيش آمد، توضيحاتي داد. وي عزم جدي خود را براي بازگشت موفقيت آميزبه دوران اوج را ياد آورشد وقول داد با تمرين وممارست هرچه بيشتر بتواند دوباره مدال طلاي المپيك را براي كشورمان به ارمغان بياورد.

بهرام افشارزاده دبيركل كميته ملي المپيك نيزطي سخناني با تاكيد براهميت بازيهاي المپيك آتن تاكيد كرد: عليرضا دبير بايد هرچه سريعترتمرينات خود راازسرگرفته تا بتواند همچون گذشته منشا پيروزي هاي غرورآفرين براي ورزش كشورمان درعرصه رقابتهاي المپيك آتن باشد.

گفتني است: دبيرازامروزتمرينات آماده سازي خود را براي حضوردراين رويداد مهم بين المللي زيرنظرمنصوربرزگردرسالن شهداي هفتم تيرآغازكرد.