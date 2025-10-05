  1. سیاست
دبیر: کشتی نماد اتحاد ملی است، نه محل اختلاف

رئیس فدراسیون کشتی در نشست غیررسمی مجلس با اشاره به حمایت‌های مستمر نمایندگان از این ورزش، تأکید کرد که کشتی مظهر وفاق ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر در جلسه علنی غیررسمی که صبح امروز (یکشنبه ۱۳ مهر ماه) در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی همواره کمک و حمایت‌های زیادی از ورزش کشتی کرده که جا دارد از همه نمایندگان تقدیر و تشکر کنم.

وی تاکید کرد: کشتی محل وفاق و اتحاد ملی است، نه اختلاف و نفاق. خوشحالی مقام معظم رهبری و مردم بابت قهرمانی‌های تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی باعث شادی و مسرت ماست.

رئیس فدراسیون کشتی بیان کرد: سوال بنده آن است که مردم زمانی که برجام امضا شد خوشحال‌تر شدند، یا زمانی که ورزشکاران در مسابقات ورزشی برای کشورمان افتخارآفرینی می‌کنند؟ اگر شادی ملی می‌خواهیم، باید از ورزش حمایت کنیم.

دبیر گفت: ما یک برنامه ۸ ساله برای پیشرفت کشتی نوشتیم که محقق شد و برنامه‌های دیگری هم در دستورکار داریم که طبق آن پیش خواهیم رفت.

دبیر متذکر شد: ۶۷ درصد مدال‌های ایران در ادوار المپیک، متعلق به رشته کشتی است.

