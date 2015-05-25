«فرخ شهر» شهر کامیون دارها/ رانندگی شغل بیشتر مردم

به گزارش خبرنگار مهر، سرزمین چهارمحال وبختیاری که فرخ شهر در آن واقع شده یکی از قدیمی ترین نواحی کشور به شمار می رود.

فرخ شهر که همواره یکی از آبادترین وپررونق ترین نواحی چهارمحال و بختیاری بوده است نیز قدمت زیادی دارد و شواهد متعددی موید این ادعاست.

در ابتدا فرخ شهر در کنار راهدارخانه ای در دامنه کوه "رخ"، که از موقعیتی راهبردی برخوردار بود و در کنار جاده ای که از طرف "گابه" یا "گبیانه" (اصفهان کنونی) به دشت "سوزیانا" (خوزستان کنونی) امتداد می یافت، بنا شد.

هنوز دردامنه شرقی کوه رخ آثاری از سه جاده درآن زمان وجود دارد، که بنای اولیه آنها از دوره ایلامی هاست.

همچنین سکه های متعلق به دوران پیش از اسلام که به طور پراکنده و اتفاقی در این منطقه یافت شده، حکایت از قدمت این شهر به دوران پیش از اسلام دارد.

قهفرخ نام پیشین فرخ شهر، در سال ۱۳۴۹ به پیشنهاد جمعی از اهالی و با اهتمام شهردار وقت به فرخ شهر تغییر یافت.

در سال های بسیار دور چهارمحال و بختیاری،به علت نبود کارخانه های صنعتی و نبود توسعه قابل توجه در استان و همچنین نبود کار بسیاری از مردم مناطق مختلف استان برای کار به استان های دیگر مانند اصفهان، بوشهر، خوزستان رفتند و همچنین بسیاری دیگر پا را فراتر گذاشتند و به کشور کویت رفتند و در آنجا مشغول به کار شدند.

بسیاری از اهالی فرخ شهر نیز به علت نبود واحد صنعتی و نبود شغل مناسب گرایش به شغل رانندگی پیدا کردند و با خرید کامیون در مسیر حمل و نقل جاده ای فعالیت کردند.

کم کم با وجود درآمد خوب در حمل و نقل جاده ای، گرایش مردم به خرید کامیون بسیار زیاد شد وموجب شد که بسیاری از مردم تعداد کامیون هایشان از چهار دستگاه نیز بیشتر شود.

هم اکنون عده بسیار زیادی از اهالی فرخ شهر دارای شغل رانندگی هستند و در مسیر حمل و نقل جاده ای که بیشتر از بنادر جنوبی به نقاط مختلف کشور است فعالیت می کنند.

هم اکنون شهر فرخ شهر بیشترین تعداد کامیون و راننده در سطح استان و منطقه دارد و نقش قابل توجهی در حوزه حمل و نقل جاده ای در کشور ایفا کرده است.

۱۴۰۰ کامیون و تریلی در فرخشهر وجود دارد

رئیس شورای اسلامی شهر فرخ شهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هم اکنون طبق برسی ها حدود یک هزار و ۴۰۰ کامیون و تریلی در فرخشهر وجود دارد، گفت: شغل رانندگی و کامیون داری یکی از مهمترین شغل ها در شهر فرخ شهر است.

حسین کاوه گفت: بیشترین درآمد مردم شهر از طریق رانندگی و کامیون داری و حمل و نقل جاده ای تامین می شود.

برگزاری همایش روز فرخ شهر با محوریت حمل و نقل

وی افزود: مردم شهر علاقه فراوانی به شغل رانندگی دارند و رانندگان این شهر دارای شهرت فراوانی در حوزه حمل و نقل جاده ای در کشور هستند.

وی گفت: فعالیت تعداد بسیار زیاد کامیون و کشنده و راننده فرخ شهری در کشور موجب شده است که فعالانی که با حوزه حمل و نقل جاده ای در سطح کشور ارتباط دارند فرخشهر رابشناسند.

رئیس شورای اسلامی شهر فرخ شهر گفت: در راستای برسی نقش فرخ شهر در حوزه حمل و نقل جاده ای کشور همایشی در این راستا برگزار شدکه موجب استقبال بسیار زیاد مردم شد.

کاوه بیان کرد: در این همایش از قدیمی ترین راننده فرخ شهر که گواهینامه آن قدیمی ترین گواهینامه کشور بود تقدیر شد.

رئیس شورای اسلامی شهر فرخ شهر بیان کرد: برای اولین بار نقش رانندگان شهر در توسعه شهر مورد برسی قرار گرفت و برای اولین بار از رانندگان این شهر که نقش مهمی در توسعه فرخ شهر ایفا کرده اند تجلیل شد.

حدود یک درصد ازحمل و نقل جاده ای کشور توسط کامیون ها و رانندگان فرخ شهری انجام می شود

رئیس اتحادیه کامیون داران چهارمحال و بختیاری در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: شهر فرخ شهر هم اکنون بیشترین تعداد کامیون و تریلی استان را دارد و نقش مهمی در حمل و نقل جاده ای کشور دارد.

حبیب الله ایزذی بیان کرد: حدود یک درصد ازحمل و نقل جاده ای کشور توسط کامیون ها و رانندگان فرخ شهری انجام می شود.

وی بیان کرد: شغل رانندگی خودرو های سنگین و فعالیت مردم در این حوزه نقش مهمی در توسعه شهر فرخ شهر و استان داشته است.

رئیس اتحادیه کامیون داران چهارمحال و بختیاری بیان کرد: هم اکنون بسیاری از کالاهای وارداتی و صادراتی این استان و استان های دیگر توسط رانندگان و کامیون ها فرخ شهر انجام می شود.به عنوان مثال صادرات سیمان از استان به استان های دیگر و کشور عراق بیشتر توسط کامیون داران فرخ شهری انجام می شود.

وی گفت: با توجه به اینکه رانندگان نقش مهمی در توسعه استان و شهرها دارند باید توجه بیشتری به این قشر شود و توسعه امکانات تفریحی و رفاهی نیز برای رانندگان مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

در راستای تجلیل از رانندگان و توجه به اهمیت شغل رانندگی در توسعه فرخ شهر، همایشی در این شهر برگزار شد که برای اولین بار به جایگاه راننده در توسعه استان توجه شد و این همایش کاری با ارزش و قابل تقدیر است که از سوی شورای اسلامی شهر فرخ شهر و شهرداری این شهر برگزار شد.