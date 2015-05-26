جزیره ای در ایران که باید آن را قبل از مرگ دید

به گزارش خبرنگار مهر، جزیره هرمز را به خاک های رنگینش می شناسند. اگر به بندرعباس رفتید به بندرگاه بروید و همان جا بلیت جزیره را به قیمت حدود 7 هزار تومان بخرید. ساعت های زوج شناورها به سمت جزیره حرکت می کنند اگر مسافر به حد کفایت آمده باشد وگرنه باید یک ساعتی را منتظر شوید تا زنانی با چادر رنگی و مردانی که روز کاری خود را در بندرعباس گذرانده اند، وارد شناور شوند.

موزه ای خصوصی که به گالری هنرمندان این جزیره تبدیل شده است

در میان آنها گردشگرانی که هیچ تناسبی با مردان و زنان جزیره ندارند نیز با زیر انداز و پیک نیک هم دیده می شوند نیم ساعتی فاصله بندرعباس تا جزیره هرمز طول می کشد تا آرام آرام جزیره رنگی با کوههای خوراکی اش دیده شود. اگر ناآشنا باشی باید همان دم بگردی دنبال یک راهنما.

این جزیره آنقدر کوچک هست که بتوانی همه فضاهای دیدنی اش را پیاده بروی و ببینی ولی این کار زمان می برد و نقشه گردشگری از جزیره هرمز آنقدر زیاد نیست که بتوان از روی آن مناطق دیدنی جزیره را دید. اصلا این جزیره در برنامه ریزی های گردشگری جایی ندارد که بخواهند برایش نقشه گردشگری بکشند تنها اطلاعاتی که می توان از آن پیدا کرد دفترچه ای با معرفی جاذبه های گردشگری آن است که همان اطلاعات را میتوان در اینترنت نیز جستجو و پیدا کرد.

در جزیره هرمز خاک های رنگی بسیاری وجود دارد که یکی از شگفتی های آن به شمار می آید

برخی از مردم محلی این جزیره از آنجا که تمام خاکش را مثل کف دستشان می شناسند می توانند شما را راهنمایی کنند در میان آنها شهاب دریاپیمای هرمزی که در مدرسه آزموده هم کار می کند یکی از جوان هایی است که چند سالی در حوزه راهنمایی گردشگران جزیره فعالیت می کند و با ماشین و موتور می تواند آنها را به همه مناطق گردشگری جزیره ببرد. آدرس او را می توانید حتی از موزه نادعلیان هم بپرسید. او یکی از افرادی است که با کمک احمد نادعلیان مالک موزه توانسته در این زمینه فعالیت کند و نان آور خانواده اش شود.

هرسال یک فرش رنگی و خاکی در جزیره پهن می شود و گردشگران زیادی را به سوی خود جذب می کند

توقع نداشته باشید در این جزیره با لندکروز و خودروی پیکاب جابه جا شوید. اگر دوست دارید همه جزیره را ببنید سوار همان وانت و نیسان هایی شوید که به استقبالتان می آید. در این فاصله می توانید پس از پیاده شدن از شناور، قلعه پرتغالی ها را هم ببینید. این قلعه یکی از زیباترین قلعه های سنگی است که در آن با زندان های مخوف تک نفره، شکنجه ها و حتی سنگ های رنگی و صنعتی جزیره را یک جا ببینید.

دریاچه های نمک و الهه نمک یکی از مهمترین جاذبه های جزیره است

غیر از قلعه پرتقالی ها از شهاب دریاپیما بخواهید حتما شما را با الهه نمک آشنا کند. پیاده شوید و رودخانه نمکی را طی کنید تا برسید به سرچشمه آن که غار نمکی با قندیل های سفید رنگ است. پس از آن بازهم راهتان را ادامه دهید تا الهه نمک را ببینید. کوهی سبز رنگ که به شما نشان می دهد نمک فقط سفید رنگ نیست. نمک سرخ و سبز و آبی هم در بین این سنگ های شور پیدا می شود.

در دره مجسمه ها می توان مجسمه های ایجاد شده سنگی را مشاهده کرد

کناره های رودخانه نمک قندیل های برف مانندی وجود دارد که شکننده هستند ولی زیبایی شگرفی به این جوی آب شور داده است. سعی کنید طبیعت این بخش از جزیره را همانطور که هست حفظ کنید. نمک های این جزیره سوغات نیست. این سوغات را با گرفتن عکس به دیگران هدیه کنید.