حمیدرضا آشتیانی پور رییس انجمن «گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم» خانه سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری پنجاه و سومین سالگرد تاسیس انجمن «گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم»، گفت: عصر امروز دوشنبه چهارم خرداد ماه یک مهمانی کوچک به مناسبت پنجاه و سه ساله شدن فعالیت این انجمن در محل خانه سینما برگزار می شود که البته بیشتر یک جشن کوچک و برای تازه شدن دیدارها است. در این مراسم قرار نیست از کسی تقدیر شود و یا بزرگداشتی برگزار شود، بلکه اعضای انجمن دور هم جمع می شوند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا انجمن گویندگان طی سال های اخیر کمتر درباره مسائل و مشکلات صنفی در رسانه ها اظهار نظر می کند، توضیح داد: اعضای این انجمن چندان به دنبال حاشیه سازی نیستند، اما یکی از مهمترین دلایل سکوت ما، بی مهری مسئولان نسبت به فعالان در این حرفه است. ما همیشه تلاش کرده ایم تا نسبت به شرایط موجود مدارا کنیم. یک دوره ای هم به دلیل آن که هم فاز با جریانات حاکم بر سینمای ایران نبودیم ترجیح دادیم تا هیچ چالشی با مسئولان آن زمان نداشته باشیم.

گویندگی حرفه ای شیک اما سخت است

رییس انجمن «گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم» با اشاره به اینکه در دوره جدید سینمای ایرانی کمی مدارا کرده ایم، بیان کرد: حرفه گویندگی یک حرفه بسیار خاص است، هر چند ظاهر آن نشان می دهد که یک شغل آسان و شیک است اما از درون آن را می توان یک کار سخت دانست. تاریخ نشان داده است افرادی که می توانند در این حوزه بمانند بسیار کم هستند. درست است که افراد بسیاری وارد این حرفه می شوند اما از این میان به دلیل مشکلات زیاد تعداد کمی در این حرفه باقی می مانند.

آشتیانی پور گفت: حرفه گویندگی زمانی جزو حرفه های پردرآمد بود اما امروز این حرفه بسیار فقیر نگه داشته می شود. متاسفانه با ورود برخی از جریانات در حوزه سینما که بی ربط به هنر دوبله نبود، از ضعف مالی فعالان در این عرصه استفاده کردند تا به اهداف خود برسند و نباید فراموش کرد که جامعه ای که در این شرایط نگه داشته می شود با توجه به بحران و فشارهای اقتصادی، دچار فرسودگی شده و نشاط از آنها گرفته می شود.

وی با اشاره به اینکه برخی معتقدند درهای «انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم» روی تازه‌واردها بسته است، توضیح داد: من نمی توانم این حرف را بپذیرم که می گویند ما اعضای جدید را وارد انجمن خود نمی کنیم و یا شرایط را برای فعالیت آنها فراهم نمی کنیم. این انجمن نسبت به دیگر صنوف خانه سینما از تعداد بیشتری اعضای جوان و البته فعال برخوردار است اما مساله این است که در بین اعضای انجمن «گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم»، همیشه این مرام وجود داشته است که به پیشکسوتان و البته گذشته این انجمن توجه بیشتری دارند و متکی به آنها هستند.

رییس «انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم» بیان کرد: یکی دیگر از مهمترین مشکلات ما در حوزه گویندگی این است که افرادی وارد این عرصه شدند که قیمت های دستمزدهای ما را در هم شکستند و نتیجه آن دوبله فیلم و سریال شبکه های ماهواره ای شد. در کنار آن نیز جریان فرهنگ لومپنیزم در زمینه دوبله انیمیشن های هالیوودی به وجود آمد که در آن از فحش و ناسزاها و همچنین مکالماتی با فضای اروتیک استفاده می شد، انیمیشن هایی که با کمترین سانسور وارد بازر می شد و نتیجه دوبله اینگونه انیمیشن ها شرایطی را پیش آورد تا خانواده ها دیگر تمایلی به نمایش این انیمیشن ها به بچه های خود نداشته باشند و مصرف کننده انیمیشن هایی از این دست، نوجوان ها شدند.

تلویزیون نگاه رعیت گونه دارد

وی با اشاره به دوبله های نامناسب و به سخره گرفتن لهجه و رفتار قومیت ها در دوبله این انیمیشن ها توضیح داد: با انتشار دوبله های نامناسب و استفاده از لغات و تکیه کلام های رایج در این انیمیشن ها در فضای مجازی، می توان گفت اختلافات قومیتی که از قبل وجود داشت، تقویت شده است.

آشتیانی پور در پایان گفت: تلویزیون هم حمایت چندانی از گویندگان نمی کند و از موضع رعایای من به افراد فعال در این حوزه نگاه می کند. متاسفانه رسانه ملی فضای دوبله را به قدری محدود کرده است که به جای بی ضرر کردن فیلم های خارجی آن را بی خاصیت کرده و همین مساله سبب شده تا مردم بیشتر به سمت شبکه های خارجی بروند.