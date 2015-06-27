مشکلات صنف طراحان فیلم؛ دستمزد کم، پرداخت‌ دیر و بیکاری

پروین صفری رییس انجمن طراحان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح وضعیت این انجمن پرداخت و گفت: در حال حاضر تعداد اعضای انجمن «طراحان فیلم سینمای ایران» ۹۲ نفر است که در خوش بینانه ترین حالت تنها یک سوم این افراد مشغول به کار هستند. طبیعی است که با پایین آمدن آمار تولید فیلم، برای اعضای صنف ما و دیگر صنوف سینمایی بحران معیشتی بوجود آمده است. در حال حاضر با توجه به متقاضیان آماده کار و تعداد کم تولید، اکثر افراد در این حرفه گرفتار مشکلات معیشی شده اند.

طراح صحنه و لباس فیلم سینمایی «راه آبی ابریشم» بیان کرد: متاسفانه بعضی از تهیه کنندگان سینما برای پرداخت دستمزد کمتر، از افراد خارج از صنوف برای پروژه های سینمایی خود استفاده می کنند. طبق آمار و با استناد به تیتراژ فیلم های تولید شده در سال گذشته، ۷۰ درصد طراحانی که در این فیلم ها حضور داشتند، عضو انجمن «طراحان فیلم» نبوده اند.

وی با اشاره به مشکلات مشترکی که بین صنوف مختلف خانه سینما وجود دارد، توضیح داد: فارغ از مشکلات مشترک از جمله امنیت شغلی، بیمه بیکاری، نداشتن قرارداد تیپ که بین صنوف مختلف خانه سینما وجود دارد، اعضای صنف طراحان سینما با مشکل مهمتری مواجه هستند که شامل دستمزدهای پایین و پرداخت نکردن بخشی از این دستمزد کم به بهانه های مختلف از سوی برخی از تهیه کنندگان سینما است.

طراح صحنه و لباس فیلم «جایی برای زندگی» تاکید کرد: دوستان ما در حوزه سینما باید به این مساله توجه کنند که کار در سینما دائمی نیست و ممکن است بعد از اتمام یک کار تا کار بعدی، از یک تا چند سال بیکاری در انتظار افراد باشد. مساله ای که بارها در حوزه سینما اتفاق افتاده است و در چنین شرایطی نباید در هنگام پرداخت دستمزد افراد را دچار مشکل کنند.

صفری در پاسخ به اینکه انجمن «طراحان فیلم» در حال حاضر چه فعالیت هایی را در اولویت کاری خود قرار داده است، بیان کرد: در حال حاضر بیشترین فعالیت شورای مرکزی این انجمن صرف پیگیری بیمه تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی، امنیت شغلی و بیمه بیکاری اعضا است. تنظیم اساسنامه جدید برای ثبت قانونی صنف و برنامه ریزی جهت تشکیل کارگاه های آموزشی در جهت ارتقای سطح تخصصی اعضا نیز در دستور کار شورای مرکزی قرار دارد.

رییس انجمن «طراحان فیلم» در پاسخ به این پرسش که مدیرعامل جدید خانه سینما در حوزه صنف «طراحان فیلم» باید به چه اولویت هایی توجه کند، توضیح داد: اولویت اصلی برای صنف ما همان مسائل عمومی اصناف خانه سینما است. صنف ما نیز ضمن خوش آمد گویی به رضا میرکریمی مدیرعامل خانه سینما، امیدوار است مدیرعامل جدید بتواند مسائل اصلی چون ثبت قانونی صنوف، امنیت شغلی، بیمه بیکاری و اهدافی را که در جهت ارتقای سطح کیفی سینمای ایرن در خانه سینما وجود دارد، به سرانجام برساند. البته حل تمامی این مشکلات کار سختی است و نیازمند زمان است، ما نیز همراه و همسو در برطرف کردن این مشکلات برای مدیرعامل جدید خانه سینما آرزوی موفقیت می کنیم.

صفری در پایان و با اشاره به برگزاری هفدهمین جشن سینمای ایران، گفت: جشن خانه سینما جشنی است متعلق به صنوف خانه سینما، داوران انتخابی این انجمن نیز چون دیگر صنوف به قضاوت حرفه ای کار همکارانشان می پردازند و شایسته ترین آنها را در دو بخش طراحی صحنه و طراحی لباس به دبیر جشن معرفی می کند.