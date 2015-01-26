روسیه به غرب هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روسیه به غرب درباره اعمال هرگونه تحریم جدید علیه این کشور هشدار داد و آن را کلاهبرداری «کاملا مخرب» خواند.

سخنگوی کاخ کرملین با اشاره به اظهارات برخی مقامات غربی از جمله باراک اوباما که روز گذشته در هند، گفت: غربی ها به جای افزایش فشار بر آنهایی که از مذاکره برای حل صلح آمیز مسئله اوکراین طفره می روند دوباره صحبت درباره کلاهبرداری اقتصادی از روسیه را از سر گرفته اند.

دیمیتری پسکف در ادامه گفت: روسیه هرگز با چنین تهدیداتی موافق نبوده و چنین تهدیدات و کلاهبرداری هایی هرگز به جایی نرسیده اند.

وی همچنین تصریح کرد: از سرگیری تهدیدات برای افزایش فشار اقتصادی بر روسیه کلاهبرداری کاملا مخرب است.

شایان ذکر است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در هند در واکنش به تحولات اخیر در اوکراین گفت برای مقابله با روسیه همه گزینه ها به غیر از اقدام نظامی را بررسی خواهد کرد.