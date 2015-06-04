به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، فیلم بعدی گور وربینسکی در ژانر وحشت و ماوراء‌الطبیعی است که با نام «شفا» جلوی دوربین می‌رود.

علاوه بر جیسون ایزاکس، دین دیهان و میا گات نیز در این فیلم که پروژه ای از کمپانی نیوریجنسی است، بازی می‌کنند. این فیلم داستان فردی را بیان می‌کند که استخدام شده تا برای نجات جان رییسش از «مرکز درمانی خوبی»، به اروپا برود. او به زودی متوجه می شود که به تله افتاده و کشف می‌کند که این تاسیسات با هدفی نادرست کار می‌کند.

در این فیلم دیهان در نقش این مامور و ایزاکس در نقش مدیر این تاسیسات بازی می‌کنند. گات هم یک مدیر اداری است که نقشه‌های سیاهی برای بیماران دارد.

کار پیش تولید این فیلم از همین ماه در اروپا شروع می‌شود و توزیع کننده جهانی فیلم کمپانی فاکس قرن بیستم است.

ایزاکس به عنوان نامزد جایزه منتخب منتقدان برای نقشش در مجموعه تلویزیونی «استکهلم، پنسیلوانیا» انتخاب شد و به تازگی با آن هچ در «حفر کن» بازی کرد. او بیش از همه برای بازی در نقش لوسیسوس مالفوی در مجموعه «هری پاتر» شناخته می شود و از جدیدترین فیلم‌های سینمایی‌اش هم «غضب» در کنار برد پیت بود.

گور وربینسکی کارگردان، فیلمنامه‌نویس و نوزانده ۵۱ ساله آمریکایی است که فیلم‌هایی چون «حلقه» سه فیلم نخست از مجموعه «‌دزدان دریایی کاراییب» و «رنگو» را در کارنامه دارد. او برای «رنگو» در سال ۲۰۱۲ جایزه اسکار را برای بهترین انیمیشن بلند دریافت کرد. فیلم‌های او در جهان فروشی ۳.۷۲ میلیارد دلاری را ثبت کرده‌اند و او به عنوان نهمین کارگردان پولساز جهان شناخته شده است.