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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۸:۴۹

فرزاد موتمن در گفتگو با مهر:

«آخرین بار کی سحر را دیدی؟» پلیسی است/ منتظر مجوزم

«آخرین بار کی سحر را دیدی؟» پلیسی است/ منتظر مجوزم

فرزاد موتمن فیلمنامه «آخرین بار کی سحر را دیدی؟» را که موضوعی اجتماعی با پس‌زمینه پلیسی دارد، شهریورماه مقابل دوربین می برد.

فرزاد موتمن که «خداحافظی طولانی» را برای عید فطر در نوبت اکران دارد درباره روند آماده سازی این فیلم برای اکران عمومی به خبرنگار مهر گفت: در فرصت باقی مانده تا اکران در حال برنامه‌ریزی برای تبلیغ هستیم و در نظرداریم اکران ویژه ای برای «خداحافظی طولانی» ترتیب دهیم.

وی ادامه داد: فیلم نسبت به نسخه جشنواره فجر تغییری کرده و همان نسخه ای که مخاطب در بخش بین الملل مشاهده کرده در اکران عمومی روی پرده خواهد رفت.

فیلم «خداحافظی طولانی»

موتمن درباره کار جدیدش هم عنوان کرد: در صورت دریافت مجوز ساخت فیلمنامه «آخرین بار کی سحر را دیدی؟» آن را با موضوع اجتماعی و پس زمینه پلیسی شهریورماه مقابل دوربین می برم.

این کارگردان سینمای ایران در پایان صحبت های خود با اشاره به حضور فیلم «خداحافظی طولانی» در جشنواره فیلم بوسان گفت: جشنواره فیلم بوسان با محوریت سینمای آسیا هر سال از تاریخ ۱۱ تا ۲۰ مهرماه مصادف با ۳ تا ۱۲ اکتبر برگزار می شود و قرار است فیلم «خداحافظی طولانی» نیز در این رویداد سینمایی حضور پیدا کند.

کد مطلب 2777180

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