«آخرین بار کی سحر را دیدی؟» پلیسی است/ منتظر مجوزم

فرزاد موتمن که «خداحافظی طولانی» را برای عید فطر در نوبت اکران دارد درباره روند آماده سازی این فیلم برای اکران عمومی به خبرنگار مهر گفت: در فرصت باقی مانده تا اکران در حال برنامه‌ریزی برای تبلیغ هستیم و در نظرداریم اکران ویژه ای برای «خداحافظی طولانی» ترتیب دهیم.

وی ادامه داد: فیلم نسبت به نسخه جشنواره فجر تغییری کرده و همان نسخه ای که مخاطب در بخش بین الملل مشاهده کرده در اکران عمومی روی پرده خواهد رفت.

موتمن درباره کار جدیدش هم عنوان کرد: در صورت دریافت مجوز ساخت فیلمنامه «آخرین بار کی سحر را دیدی؟» آن را با موضوع اجتماعی و پس زمینه پلیسی شهریورماه مقابل دوربین می برم.

این کارگردان سینمای ایران در پایان صحبت های خود با اشاره به حضور فیلم «خداحافظی طولانی» در جشنواره فیلم بوسان گفت: جشنواره فیلم بوسان با محوریت سینمای آسیا هر سال از تاریخ ۱۱ تا ۲۰ مهرماه مصادف با ۳ تا ۱۲ اکتبر برگزار می شود و قرار است فیلم «خداحافظی طولانی» نیز در این رویداد سینمایی حضور پیدا کند.