به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا نوربخش در ابتدای این نشست خبری که یکشنبه ۲۴ خرداد ماه در تالار اجتماعات خانه موسیقی برگزار شد با اشاره به اقدامات انجام شده هیات مدیره خانه موسیقی طی ماه های گذشته بیان کرد: ما از ماه ها پیش مجموعه فعالیت هایی را سامان دادیم که تصور می کنم همگی آنها عملکرد قابل توجهی در حوزه موسیقی بودند. ما در بحث لغو کنسرت ها و تشکیل کمپین های مبارزه با کپی غیر مجاز آثار موسیقایی اقدامات خوبی انجام دادیم که براساس این اقدامات ساز و کار مناسبی چاره جویی شد و اتفاقا در همین زمان بود که وقتی می خواستیم شاهد به بار نشستن این ساز و کارهای صنفی باشیم اتفاق عجیب و غریبی افتاد و دوستان تشخیص دادند به یک مرتبه نه عملکرد یک یا چند ساله بلکه عملکرد ۱۵ ساله خانه موسیقی را نقد کنند.

جریان هایی از اتفاقات اخیر خانه موسیقی خشنود نیستند

وی افزود: به طور حتم اگر نقد پیرامون یک مقطع زمانی خاص از عملکرد خانه موسیقی باشد ما بیشتر می گوییم که این نقد سازنده و مشفقانه است ولی وقتی به یک مرتبه واژه عجیب نقد ۱۵ ساله خانه موسیقی به میان می آید ماجرا کمی ناملموس می شود و نشان از جریان هایی دارد که براساس آن عده ای از اتفاقات اخیر خانه موسیقی خشنود نیستند. متاسفانه در این بین برخی از دوستان هم از روی ناآگاهی و شاید هم دلسوزی‌شان به این جریان می پیوندند. بنابراین ما باید تمام حواس خود را جمع کنیم که چه کار داریم می کنیم. البته من فکر می کنم در ماه های اخیر خانه موسیقی عملکرد قابل دفاعی داشته است. ما در تمام جریانات اعلام موضع کردیم و در همه موارد حضور داشتیم کمااینکه بیانیه خانه موسیقی که چندی پیش درباره موضوع لغو کنسرت ها صادر شد خیلی ها را ناراحت کرد اما بعد دیدیم که اجماع خوبی تشکیل شد و تعداد زیادی از اعضا به یک نهاد وکالت دادند که برای پیگیری حقوقی این ماجرا اقدام کنند. موضوعی که ما بعد از صدور آن بیانیه و وکالتی که از سوی برخی از اعضا به ما داده شد منجر به این فعالیت شد که به طور جدی با مقامات قضایی پیگیر موضوع لغو کنسرت ها باشیم.

مدیر عامل خانه موسیقی بیان کرد: به طور طبیعی کنسرتی که لغو می شود تنها یک اتفاق ساده نیست بلکه ضررهای مادی و معنوی بسیاری دارد که هنرمندان و تهیه کنندگان آن کنسرت چه در تهران و چه در شهرستان ها با مشکلات زیادی در این زمینه مواجه می شود. موضوعی که تا به امروز کسی به آن جواب درستی نداده است و این نیازمند ساز و کار حقوقی است که نیازی به فریاد زدن ندارد اما لازم است که توسط نهادی مانند خانه موسیقی در حد تلاش اقدامات لازم انجام گیرد. حال ما ساز و کارهایی را پیرامون این موضوع تدوین کردیم که بعد آقایان می آیند و می گویند خانه موسیقی در این زمینه چه کرده است؟ وقتی رئیس جمهور در تازه ترین نشست خبری خود در مورد چنین مواردی اعلام موضع می کند حالا خانه موسیقی چه کاری می تواند بکند؟ مگر ما تا به امروز مواضع خودمان را پیرامون این موضوع مطرح نکردیم، پس بدانید که ما مسائل را خوب می دانیم و لازم است که افکار عمومی هم به این موضوع واقف باشند که ما به شدت پیگیر ماجرا هستیم.

آقایان قاعده نقد و بررسی این نیست

نوربخش با شرح دوباره ماجرای کنسل شدن اولین جلسه نقد و بررسی عملکرد ۱۵ ساله خانه موسیقی نیز توضیح داد: قاعده نقد و بررسی این است که طرفین بیایند و صحبت کنند و بعد این افکار عمومی باشد که درباره این موضوع قضاوت کند اما متاسفانه دوستان بعد از اینکه این جلسه کنسل شد گفتند که خانه موسیقی برای اینکه نقدی صورت نگیرد لابی کرده که این موضوع اصلا درست نبود. من فقط در تماسی که با آقای عبدالحسینی معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران انجام دادم گفتم که یک جلسه نقد و بررسی باید در حضور دو طرف برگزار شود نه اینکه یک طرف ماجرا به نقد کشیده شود. من حتی اعلام آمادگی کردم که غیر از سفری که پیش رو دارم در همان مقطع زمانی حاضرم که در یک جلسه مشترک پیرامون این موضوع حاضر باشم اما برخی دیگر از دوستان هم در آن زمان گفتند که تا وقتی ما باشیم آنها نیز حاضر به شرکت در جلسه نیستند که ما دوباره این موضوع را مطرح کردیم اگر شبهه ای در کار وجود ندارد چه دلیلی وجود دارد که بگویند طرف مقابل نباید حضور داشته باشد. البته یکی از دوستان در آن جلسه جمله متفکرانه ای را گفتند که فکر می کنم معروفق ترین فلاسفه پیرامون این جمله ای که ایشان گفتند خیلی حرف بزنند. ضمن اینکه این دوست عزیز در این جلسه جمله ای را گفتند که دیکتاتورترین آدم ها هم این چنین حرف نمی زنند.

وی ادامه داد: بعد از برگزاری این جلسه بود که از ما آقایان خواستیم که اگر امکان دارد فایل صوتی این جلسه را نیز در اختیار ما قرار دهند که ما بدانیم در آن جلسه چه گذشته که بخواهیم پیرامون آن صحبت کنیم اما بازهم دوستان به ما گفتند این جلسه فایل صوتی ندارد. بنابراین اگر تمام این موارد را کنار هم قرار دهید متوجه می شوید اینها حکایت از یک جریان سازماندهی شده دارد که مشغول دنبال کردن کارهای خود هستند و اصلا به فکر تصحیح امور هنرمندان موسیقی نیستند و متاسفانه در این راه برخی از رسانه ها در هدایت کردن این جریان به این افراد کمک کردند. متاسفانه در زمانی که موسیقی نیاز به همدلی دارد زیبنده نیست اینچنین عمل کنیم و با حرف های واهی که من ثابت می کنم درست نیست و سندیت هم ندارد به خانه موسیقی تهمت بزنید. سوال من این است اگر با عصبیت و احساسی به ما بتازید چه چیزی را به دست می آورید؟ آیا ما با همگرایی نمی توانیم به خواسته هایمان برسیم؟ به نظر من بیشتر این مسائل از منیت ها سرچشمه می گیرد، خیلی ها هم اینطور هستند و مساله شان مساله موسیقی نیست. مساله آنها این است که چرا دیگران هستند ولی آنها نیستند.

اساسنامه با شیوه «ملالغتی» درست نمی شود

مدیر عامل خانه موسیقی در ادامه صحبت های خود به ماجرای اساسنامه خانه موسیقی که در جلسه اول بررسی عملکرد خانه موسیقی مطرح شد، پرداخت و افزود: اینکه بیاییم و به شیوه «ملا لغتی» به کلمه ها و جمله های در اساسنامه اشکال وارد کنیم فکر نمی کنم در چارچوب مسائل اساسی موسیقی قرار بگیرد. با این حال من به این موضوع احترام می گذارم و لازم می دانم توضیحاتی را پیرامون ماجرای اصلاح اساسنامه ارائه دهم. اینکه وقتی اساسنامه ای در داخل صنف اصلاح می شود تا زمانی که به دبیرخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شود و تایید بشود نیازمند گذارندن یک پروسه هستیم. ضمن اینکه این را اضافه کنید به مرحله ای که اساسنامه بعد از تایید در وزارت ارشاد به ثبت شرکت ها می رود که این نیز به خودی خود به طور طبیعی سیری را طی می کند که زمان می برد. البته باید این نکته را هم در نظر بگیرید که ما زمانی این مسائل را تحلیل می کنم که بحث اصلاح اساسنامه در زمانی شکل گرفت که کمترین تعامل میان خانه موسیقی و بدنه دولت وجود داشت. طبیعی است وقتی شما بندی را اصلاح می کنید تا زمان رسیدن به ثبت شرکت ها زمانی طول می کشد که در واقع رسیدن به «مبدا قانونی» است. در واقع مبدا قانونی اصلاح اساسنامه رسیدن به ثبت شرکت هاست که شروع کار در همین نقطه نیز زمان زیادی می برد.

نوربخش گفت: دوستان به ما این اتهام را وارد می کنند که چرا دیر نسبت به ارسال اصلاحیه اساسنامه اقدام کردیم در حالیکه اصلا اینطور نبوده و ما طبق زمان مقرر قانونی کارها را انجام دادیم. دوستان باید این نکته را بدانند که پروسه ثبت شرکت ها علاوه بر اینکه مدت زمانی را به خود اختصاص می دهد بلکه بارها و بارها پیش آمده که برای اصلاح یک نکته ۴ تا ۵ مرتبه موضوع به ما بازگردانده شده است. حتی در برخی از موارد که برخی ها می گفتند که باید بحث انحلال و موارد این چنینی پیش بیاید، باید بگویم اگر ما چنین عنوانی را در اساسنامه می گذاشتیم که به طور حتم با مشکلات زیادی مواجه می شدیم. مگر ماجرای خانه سینما نبود که دولت با وجود اصراری که برای انحلال این نهاد صنفی داشت اما نتوانست این تشکل را منحل کنید چرا که در اساسنامه چنین اجازه ای به دولت نداده شده بود، بنابراین اگر ما این کار را در اساسنامه انجام می دادیم به طور حتم استقلال نهاد خانه موسیقی نیز زیر سوال می رفت و ما دچار مشکلات فراوانی می شدیم. به هرترتیب من باز هم تکرار می کنم تاخیری که در ماجرای اصلاح اساسنامه انجام گرفته تخلف قانونی ما نبوده است که دوستان به ما این اتهام را زدند که ما خواستار ماندن در مسند قدرت هستیم. بیاییم کمی انصاف داشته باشیم و همین طور انگ زدن را فراموش کنیم چراکه اصلا کار خوبی نیست.

شورای عالی خانه موسیقی فقط نظارتی است

وی در پاسخ به این سوال که چرا اساسنامه را در سایت خانه موسیقی نیز انتشار ندادید؟ توضیح داد: اساسنامه ای که ما ارائه داده ایم همانطور که توضیح دادم باید ثبت شرکت ها شود و اصلاحاتی روی آن انجام گردد و ما به خاطر همین اختلاف ها بود که صلاح دیدیم این اساسنامه در سایت منتشر نشود و حال که این کار را انجام دادیم مجبور به این کار شدیم چراکه در این مدت به ما تهمت های فراوانی زده شد که واقعا برای من قابل توجه بود. نکته دیگری که دوستان در مورد ماجرای اساسنامه داشتند مربوط به شورای عالی خانه موسیقی است که پیرامون تعداد سال های حضور اعضای شورای عالی بود. البته این موضوع را باید دوستانی پاسخ دهند که در روز اول کار در خانه موسیقی اساسنامه نحوه حضور شورای عالی خانه موسیقی را نوشته بودند. اینکه به چه دلیل با وجود یک هیات مدیره دو ساله شورای عالی سه ساله باید در فعالیت های خانه موسیقی حضور داشته باشد. اما کاری که ما در این زمینه کردیم این بود که پیشنهاد دادیم نحوه فعالیت شورای عالی خانه موسیقی باید همزمان با فعالیت هیات مدیره باشد که بتوانند براساس آن به صورت منسجم با هم کار کنند.

مدیر عامل خانه موسیقی بیان کرد: اعضای شورای عالی خانه موسیقی در اینجا سمت اجرایی ندارند که خلاء آنها بتواند مشکلی را در کارها ایجاد کند. شورای عالی خانه موسیقی ناظرانی هستند که هیچگونه سمتی ندارند کمااینکه همین آقای فاطمی که از منتقدان جدی عملکرد خانه موسیقی است در زمان حضور خود در هیات مدیره خانه موسیقی دائما بندها را تغییر می داد و بر این باور بود که شورای عالی موسیقی باید مقام مشورتی داشته باشد. من باز هم تکرار می کنم که ما هیچ تخلف آیین نامه ای را انجام ندادیم فقط تغییراتی را اعمال کردیم که فعالیت شورای عالی خانه موسیقی را از سه سال به چهار سال تغییر داد.

مطرح کردن موضوع دستمزد خنده دار بود

این خواننده درباره مباحث مطرح شده پیرامون دستمزد مدیرعامل خانه موسیقی نیز تصریح کرد: رقم هایی که اعلام شده اصلا درست نیست اما من یک سوال را اینجا مطرح می کنم مگر حقوق یک کارمند دولتی یا غیر دولتی در یک نهاد یا مجموعه چه میزان است که دوستان اعلام می کنند ما رقم های آنچنانی دریافت می کنیم. من صلاح می بینم که پیرامون این موضوع دیگر صحبت نکنم چراکه اینها حرف های خنده داری است که شایسته نیست درباره آنها حرف بزنیم.

وی ضمن ارائه توضیحاتی درباره ماجرای ساختمان های وابسته به خانه موسیقی نیز گفت: آیا ما برای نهادمان وقتی ساختمان می گیریم دوستان باید از آن ایراد بگیرند؟ همه می دانند که ما تا چندی پیش در خیابان صبای جنوبی ساختمانی عاریتی داشتیم که در یک پاساژ قرار داشت و این به خودی خود در شأن هنرمندان نیست حتی همین حالا اهالی خانه تئاتر نیز در آنجا حضور دارند و خوب می دانند که آنجا به هیچ عنوان زیبنده شأن هنرمندان نیست. متاسفانه در همین مکان هر سال شهرداری منطقه ۱۱ می آید به ما حکم تخلیه می دهد. حتی خیلی از شما هم می دانید که یک بار آمدند و وسایلمان را بیرون ریختند که ما رفتیم با توجه به این مشکلات این مکانی را که فعلا در آن حضور داریم فروختیم و ملکی را در میدان فاطمی خریداری کردیم. مگر این املاک ارث پدرمان است که بخواهیم در مورد آن این چنین قضاوت های ناعادلانه ای داشته باشیم. اتفاقا اینها باید برای ما افتخار باشد در روزگاری که چندین نهاد صنفی حتی یک واحد ۶۰ متری هم برای خود ندارد ما آمده ایم و برای خود ساختمان مستقلی داریم. بر هر ترتیب ساختمانی که هم اکنون در اختیار داریم با فروش هفت یا هشت میلیارد همین مکان فعلی صورت گرفت که از بابت این خرید هم بسیار خوشحالیم.

کانون سازندگان ساز تخلف کرد

نوربخش در مورد مباحث مطرح شده پیرامون کانون صدابرداران نیز گفت: کانون صدابردارانی که ادعا می کنند ۱.۵ سال است تشکیل شده با کدام مجمع این کار را انجام داد؟ اتفاقا این کانون از جمله کانون هایی است که تشکیل آن در هیات مدیره خانه موسیقی به تصویب رسید اما همه آنهایی که در حوزه فعالیت های صنفی کار کرده اند می دانند تا رسیدن به ساز و کار تشکیل یک کانون و رسیدن به مجمع عمومی زمان لازم است. پس چرا همین طور بیهوده حرف می زنید. آیا برای تشکیل یک مجمع نباید ناظری از هیات مدیره در یک کانون وجود داشته باشد؟ پس چرا برخی ها ادعا می کنند این مجمع تشکیل شده است و ما آن را بدون هیچ دلیلی منحل کردیم.

او درباره تعلیق کانون سازندگان ساز خانه موسیقی نیز تاکید کرد: متاسفانه این کانون تخلفات عدیده ای دارد که ما طبق اساسنامه آن را به شورای داوری سپردیم که همه می دانند قوانین لازم الاجرایی دارند. این شورا پس از بررسی های انجام گرفته تشخیص داد که عضو متخلف کانون باید اخراج شود اما اینها زیر بار حکم شورای داوری نرفتند و ما نیز مجبور شدیم که آنها را از این فضا خارج کنیم، البته باید بگویم که کانون مختل نشده است فقط دوستانی که با توجه به تشخیص شورای داوری دارای مشکل بودند طبق اساسنامه از کار کنار گذاشته شدند.

خانه موسیقی و انتخابات سال ۹۲ ریاست جمهوری

مدیر عامل خانه موسیقی در این بخش از نشست مطبوعاتی خود به ماجرای مواضع خانه موسیقی در سال ۹۲ حین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و حمایت از محمدباقر قالیباف که این موضوع در جلسه نقد عملکرد خانه موسیقی توسط سعید شریفیان مطرح شد پرداخت و تصریح کرد: اگر ما وجدان داریم، اگر شما بر قسم جلاله من معتقدید من سوگند می خورم که اعضای هیات مدیره خانه موسیقی به هیچ عنوان از شخص خاصی در قالب عضویت در هیات مدیره خانه موسیقی حمایت نکرده است و اینکه می گویند هیات مدیره خانه موسیقی به طور رسمی از آقای قالیباف حمایت هایی داشته است کاملا اشتباه است. توضیح اینکه بعضی از اعضای خانه موسیقی طی حمایتی که از ایشان داشتند و اتفاقا در سایت خانه موسیقی منتشر شد حمایت خود را از آقای قالیباف اعلام کردند و اینکه برخی از رسانه ها می گویند این خبر از سایت خانه موسیقی بعد از چند روز برداشته شده نیز غلط است. من لازم است یک بار دیگر تاکید کنم که این موضوع به هیچ عنوان مصوبه هیات مدیره خانه موسیقی نبوده است فقط دو هفته مانده به آغاز انتخابات که به دلایلی همه نگران بودند برخی ها بهترین گزینه را آقای قالیباف معرفی کردند و به هیچ عنوان بحث اعلام مواضع یک صنف به صورت واحد در میان نبود. این ناجوانمردانه است که ما را به کارهای سیاسی متهم می کند.

نوربخش به موضوع آموزشگاه های موسیقی و نحوه نظارت خانه موسیقی در این رابطه پرداخت و گفت: انتقادی که دوستان پیرامون این موضوع مطرح کردند بر این اساس است که بحث آموزشگاه ها اواخر دولت نهم از خانه موسیقی گرفته شد که به طور طبیعی وقتی این اتفاق می افتد آیا ما باید بدون در نظر گرفتن قانون کار خود را انجام دهیم؟ آیا نباید دولت این ماجرا را دوباره به ما بازگرداند که ما بخواهیم اقداماتی را پیرامون این موضوع انجام دهیم؟ خوشبختانه این فضا مجددا فراهم شده و توافق نامه نحوه نظارت بر آموزشگاه های موسیقی دوباره به خانه موسیقی تفویض شد.

پاسخ به شبهات مطرح شده تعاونی مسکن

مدیر عامل خانه موسیقی درباره شبهات مطرح شده پیرامون تعاونی مسکن خانه موسیقی نیز تو ضیح داد: اتفاقا ماجرای تعاونی مسکن جزو شفاف‌ترین موضوعات خانه موسیقی است، این تعاونی هم تابع قانون تعاون است و وقتی تشکیل می‌شود جدا از خانه موسیقی فعالیت می‌کند در ضمن هیچ الزامی هم ندارد که بازرس تعاونی عضو خانه موسیقی باشد، ما با همکاری انجمن صنفی روزنامه نگاران پروژه‌ای را تعریف کردیم، آنها هم زمینی آوردند و ما را هم در آن شریک کردند. البته قراردادهای تیپ مسکن مربوط به تعاونی است و قرارداد ما نیست، این قرارداد هم لازم‌الاجرا است، در ابتدا قرار بود که واحدها طی مدت ۲ سال تحویل داده شود و هر عضوی که در زمان مقرر پول مربوط واحدش را پرداخت نکرد جایگزین شود به همین دلیل پروسه واگذاری طولانی شد، این پروژه با مقطع زمانی تحریم‌ها و افزایش قیمت دلار همراه شد و به همین خاطر ۳۰ درصد به مبلغ قرارداد اضافه شد، دوستانی هم که اعتراض داشتند نمی‌خواستند که رقم بیشتری را پرداخت کنند، اگر اعضا پولشان را می‌دادند هم‌اکنون واحدهایشان را تحویل می‌گرفتند کمااینکه ۴۳ نفر تاکنون این واحدها را تحویل گرفتند.

وی در پایان گفت: ما جلسه مشترک برگزار نخواهیم کرد، بارها هم اعلام کرده‌ایم هرکس که حرفی دارد بیاید و در خانه موسیقی بازگو کند، ما در جلسات ماهانه تریبون آزادی داریم که همه اعضا می‌توانند در آن شرکت کننده و گفته‌هایشان را بگویند.